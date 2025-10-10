¤æ¤á¤Ã¤Á¡¡¿Íµ¤½÷Í¥¡õ¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤È¹âµé¥Û¥Æ¥ë¤Ç¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¤â¡Ä¤Þ¤µ¤«¤ÎÍÎÉþÈï¤ê¤Ë¥ê¥Ù¥ó¥¸ÀÀ¤¦
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡Ö3»þ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡×¤Î¤æ¤á¤Ã¤Á¡Ê30¡Ë¤¬10ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö»ä¤¬°¦¤·¤¿ÃÏ¹ö¡×¡Ê¿¼Ìë2¡¦36¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡¢¿Íµ¤½÷Í¥¡õ¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¥³¥ó¥Ó¤È¹Ô¤Ã¤¿¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¡¦¥Æ¥£¡¼¤Ç¤Î¼ºÇÔÃÌ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡MC¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¹È¤·¤ç¤¦¤¬¡×¤Î°ðÅÄÈþµª¤¬¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢ÌÌ¼±¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¤æ¤á¤Ã¤Á¤Ï¡ÖRIHO¤Á¤ã¤ó¤È¤â¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¤·¤¿¤³¤È¤¢¤Ã¤Æ¡×¤ÈMC¤Î¿Íµ¤¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¥³¥ó¥Ó¡ÖÊ¿À®¥Õ¥é¥ß¥ó¥´¡×¤ÎRIHO¤È°ì½ï¤Ë¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖRIHO¤µ¤ó¤È¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼!?¡×¤È°ðÅÄ¤¬¶Ã¤¯¤ÈRIHO¤Ï¡ÖËÌÇµ¤¤¤¤Á¤ã¤ó¤È¡¢¤æ¤Ã¤Á¤ÈÆæ¤Ë3¿Í¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤«¤¹¤Ã¤´¤¤ÁÇÅ¨¤Ê¥Û¥Æ¥ë¤Î¡×¤È¡¢½÷Í¥¤ÎËÌÇµ¤È°ì½ï¤Ë¹âµé¥Û¥Æ¥ë¤Ç¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¤ò¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤æ¤á¤Ã¤Á¤Ï¡Ö½é¤á¤Æ¤Î¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¤À¤«¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Á¤ç¤Ã¤È¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤«¿¿¤Ã¹õ¤Ç¤ß¤ó¤Ê¡£ÁÓÉþ¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£3¿Í¤È¤âÁÓÉþ¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö¥ê¥Ù¥ó¥¸¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¤·¤¿¤¤¤Í¡ª¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£