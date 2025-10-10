¹È¤·¤ç¤¦¤¬¡¦°ðÅÄ¡¡·ëº§¼°¤Î¤´½Ëµ·»ö¾ð¤òÌÀ¤«¤¹¡¡ÅìµþµòÅÀ¤Ë¤·¤Æ¤«¤éÁý³Û¤Ë¤Ú¤¨¡Ö¥×¥é¥¤¥É¡©¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¹È¤·¤ç¤¦¤¬¡×¤Î°ðÅÄÈþµª¡Ê36¡Ë10ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö»ä¤¬°¦¤·¤¿ÃÏ¹ö¡×¡Ê¿¼Ìë2¡¦36¡Ë¡¢·ëº§¼°¤Î¤´½Ëµ·»ö¾ð¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡°ðÅÄ¤Ï¡Ö·ëº§¼°¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ï6·î¡¢¥¸¥å¡¼¥ó¡¦¥Ö¥é¥¤¥É¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¼Â¤Ï½©¤¬°ìÈÖÂ¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·»Ï¤á¡¢¶¦±é¼Ô¤Ë¡Ö¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¤´½Ëµ·¤Ï¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤¿¡£
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¤Ú¤¨¤¬¡Ö¸À¤¦¤Î¡©¡×¤È¤È¤Þ¤É¤¦¤È¡¢°ðÅÄ¤Ï¡ÖºÇ¶á¤À¤¤¤¿¤¤5Ëü±ß¡×¤È¼«¿È¤Î¶â³Û¤òÌÀ¤«¤·¡¢¤Ú¤¨¤â¡Ö»ä¤â¡×¤È¸À¤¦¤È¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°¤Þ¤Ç3Ëü±ß¤ä¤Ã¤¿¤±¤É¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡°ðÅÄ¤¬¡ÖÂ¿Ê¬¡¢ÅìµþÍè¤Æ¤«¤é5Ëü±ß¤ä¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢23Ç¯4·î¤ËÅìµþ¤ËµòÅÀ¤ò°Ü¤·¤Æ¤«¤é¶â³Û¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¤Ú¤¨¤Ï¡Ö°ðÅÄÈþµª¤È¤·¤Æ¤Î¥×¥é¥¤¥É¡©¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ó¤À¡£
¡¡°ðÅÄ¤Ï¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¥×¥é¥¤¥É¤Ê¤ó¤«¤¤¤é¤ó½Ëµ·¤Ë¡×¤È¾Ð¤¤¡Ö¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢·ëº§¾ðÊó»ï¥Ï¥Ê¥æ¥á¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢´Ø·¸À¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶â³Û¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡×¤È¤·¡¢Í§¿Í¤Ï3Ëü±ß¡¢¾å»Ê¤Ï3.5Ëü±ß¡¢Æ±Î½¤Ï3.1Ëü±ß¡¢¿ÆÂ²¤Ï5.8Ëü±ß¡¢²¸»Õ¤Ï3.7Ëü±ß¤È¸À¤¦Áê¾ì¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡°ðÅÄ¤Ï¡Ö¿ÆÂ²¤Ë¤½¤ó¤ÊÊ§¤¦¤«¤Ê¡©¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤Ê¤ó¤«ÀäÂÐ¤Ë¤½¤ó¤ÊÊñ¤Þ¤ó¤Ç¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡£1Ëü±ß¤Ç¤¤¤¤¤ï¡£¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤ä¤Ã¤¿¤é¡×¤È¸À¤¤¡ÖÂ¿Ê¬3Ëü±ßÊñ¤ó¤Ç¤Þ¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¿Íµ¤¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¥³¥ó¥Ó¡ÖÊ¿À®¥Õ¥é¥ß¥ó¥´¡×¤ÎRIHO¤Ï¡Ö»ä°ìÎ§3Ëü±ß¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¦¤È¤Ñ¤¢¤«¤é¡Ö¤¢¤ó¤¿150Ëü±ß¤¯¤é¤¤¹Ô¤«¤Ê¤¤¤È¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£