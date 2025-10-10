¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¡ÖÆÀÅÀ¤ò´üÂÔ¤¹¤ëFW¤¬ÅÀ¤ò¼è¤Ã¤¿¡Ä¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¼«¿®¿¼¤Þ¤ë¡×¾®Àî¡¢¾åÅÄ¤ÎÎ¾FW¤Ë»¿¼
¡¡¡þ¥µ¥Ã¥«¡¼¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¡¡ÆüËÜ2¡½2¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¡Ê2025Ç¯10·î10Æü¡¡Âçºå¡¦¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¿áÅÄ¡Ë
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½(FIFA¥é¥ó¥¥ó¥°19°Ì)¤Ï10Æü¡¢¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ÂåÉ½(Æ±37°Ì)¤Ë°ú¤Ê¬¤±¡£9·î¤ÎÊÆ¹ñ±óÀ¬¤ËÂ³¤¯3ÀïÏ¢Â³¤ÎÌµÆÀÅÀ¤³¤½²óÈò¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¿¹ÊÝÂÎÀ©¤Ç¤Ï22¡Á23Ç¯°ÊÍè¥ï¡¼¥¹¥È¥¿¥¤¤Î3ÀïÏ¢Â³¾¡Íø¤Ê¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥Û¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¾¡Íø¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ï»ÄÇ°¤À¤¬¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤¬2²ó¥ê¡¼¥É¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬»î¹ç¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤¹¤ó¤À¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢º£Æü±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁí³ç¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤Ï¾®Àî¡¢¾åÅÄ¤ÎFW¿Ø¤¬ÆÀÅÀ¡£¡ÖÁê¼ê¤¬¶¯¹ë¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ê¤«¤Ê¤«¥¢¥¿¥Ã¥¥ó¥°¥µ¡¼¥É¤Ç¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤¿¤»¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤Ãæ¡¢ÆÀÅÀ¤ò´üÂÔ¤¹¤ëFW¤¬ÅÀ¤ò¼è¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤â¼«¿®¤ò¿¼¤á¤ÆÀÑ¤ß¾å¤²¤ò¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¡×¤È»î¹ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤ÏÁ°È¾21Ê¬¤Ë¼ºÅÀ¡£¤¤¤¤Ê¤ê¥ê¡¼¥É¤òµö¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤âÆ±26Ê¬¡¢FW¾®Àî¤¬ÃÍÀé¶â¤ÎÆ±ÅÀÃÆ¡£¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¼êÁ°¤«¤é±¦Â¤ÇÊü¤¿¤ì¤¿¥·¥å¡¼¥È¤ÏÁê¼êGK¤ÎÏÓ¤òÃÆ¤¤¤Æ¹â¤¯Éñ¤¤¤¢¤¬¤ê¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥ï¥ó¥Ð¥ó¥É¤·¤Æ¥´¡¼¥ë¥¤¥ó¡£¤¹¤°¤µ¤ÞÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤1¡¼1¤ÇÁ°È¾¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¸åÈ¾19Ê¬¡¢»°ãø¤ÈÆ±¤¸¥Ö¥é¥¤¥È¥ó½êÂ°¤Ç¤¢¤ëMF¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥´¥á¥¹¤ËÆ¬¤Ç·è¤á¤é¤ì¼ºÅÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÏMF³ùÅÄ¤äFW¾åÅÄ¤é¤òÅêÆþ¤·¤ÆÈ¿·â¤ò»î¤ß¤ë¤È¡¢¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¾åÅÄ¤ÎÆÀÅÀ¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£