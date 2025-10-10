¸øÌÀÅÞ¤¬Ï¢Î©À¯¸¢Î¥Ã¦¤ÎÊý¿Ë·è¤á¤ë¡¡À¯¼£¤È¥«¥Í¤Ë´Ø¤¹¤ë´ðËÜ»ÑÀª¤Ç°Õ¸«¤ÎÁê°ã¡¡¸©Æâ¤ÎÈ¿±þ¤Ï¡Ä¡ÚÄ¹Ìî¡Û
À¯¸¢Í¿ÅÞ¤ËÂç¤¤ÊÆ°¤¤Ç¤¹¡£¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁíºÛ¤È¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÆÆ£ÂåÉ½¤È¤ÎÏ¢Î©¤ò¤á¤°¤ë¶¨µÄ¤Î·ë²Ì¡¢¸øÌÀÅÞ¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤Î²óÅú¤¬ÉÔ½½Ê¬¤À¤È¤·¤ÆÏ¢Î©À¯¸¢¤«¤éÎ¥Ã¦¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¸øÌÀÅÞ ºØÆ£Å´É×ÂåÉ½
¡Ö»äÃ£¤¬¤â¤Ã¤È¤â½Å»ë¤·¤¿À¯¼£¤È¥«¥Í¤Ë´Ø¤¹¤ë´ðËÜ»ÑÀª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¤ÎÁê°ã¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¡Ö¼«¸øÏ¢Î©À¯¸¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï°ìÃ¶Çò»æ¤È¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î´Ø·¸¤Ë¶èÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤È¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ÀÆÆ£ÂåÉ½¤Ï¤½¤Î¾å¤Ç¡¢º£¸å¤ÎÁªµó¶¨ÎÏ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤âÇò»æ¤Ë¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¡¢½°µÄ±¡¾®Áªµó¶è¤Î¸øÌÀÅÞ¸õÊä¤Ø¤Î¼«Ì±ÅÞ¤«¤é¤Î¿äÁ¦¤òµá¤á¤Ê¤¤¤³¤È¡¢Æ±»þ¤Ë¡¢¼«Ì±ÅÞ¸õÊä¤Ø¤Î¿äÁ¦¤â¹Ô¤ï¤Ê¤¤¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ì±ÅÞ ¹â»ÔÁáÉÄ¿·ÁíºÛ
¡Ö°ìÊýÅª¤ËÏ¢Î©À¯¸¢¤«¤é¤ÎÎ¥Ã¦¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤ï¤¬ÅÞ¤È¤·¤Æ¤ÏÃúÇ«¤ËÀâÌÀ¤¹¤Ù¤¯°ì¤Ä°ì¤Ä¿¿Ùõ¤ËÂÐ±þ¤ò¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£26Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÌîÅÞ¤Î»þÂå¤â´Þ¤á¤Æ¶¨ÎÏ¤ò¤·¤¢¤Ã¤Æ¤¤¿´Ø·¸¡£ÂçÊÑ»ÄÇ°¤À¤¬¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿·ëÏÀ¤Ë»ê¤Ã¤¿¡×
¤Þ¤¿¼«Ì±ÅÞ¸©Ï¢¤«¤é¤Ï¡Ä¡£
¼«Ì±ÅÞ¸©Ï¢ À¾ÂôÀµÎ´´´»öÄ¹
¡Ö¤¤Î¤¦¤«¤éÎ¥Ã¦¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¢¤Ã¤¿¤¬º£¸å¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤ÏÏÃ¤·¹ç¤Ã¤ÆÂÐ±þ¤Ï¹Í¤¨¤ë¡×
¤Þ¤¿Ï¢Î©¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¸øÌÀÅÞ¸©ËÜÉô¤ÎÃæÀî¹¨¾»ÂåÉ½¤Ï¡Ä¥Æ¥ì¥Ó¿®½£¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡Ä¡£¡ÖÀ¯¼£¤È¥«¥Í¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¹ñÌ±¤Î¿®Íê¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Î°ìÃúÌÜ°ìÈÖÃÏ¡£¤½¤³¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤ÈÀÞ¤ê¹ç¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÈó¾ï¤Ë»ÄÇ°¡£º£¸å¤Ï°ìÀ¯ÅÞ¤È¤·¤Æ¹ñÌ±¤ÎÀ¼¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÅú¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°¤Éô¼é°ìÃÎ»ö
¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤ä¤Ï¤ê¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë³ÆÀ¯ÅÞ¤È¤·¤Ã¤«¤ê¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢ÂÐÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¹ñ²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó³ÆÀ¯ÅÞ¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¼çÄ¥¤òÀï¤ï¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤â¤Á¤í¤óÉ¬Í×¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÂÐÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¶¦ÄÌÅÀ¤ò¸«½Ð¤·¤Ä¤Ä¤Þ¤º¤ÏÂÆ§¤ß¤ò¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÆüËÜ¤òÁ°¿Ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×
½°µÄ±¡465µÄÀÊ¤Î¤¦¤Á¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤Î¼«Ì±ÅÞ¤Ï¸½ºß196µÄÀÊ¡£¸øÌÀÅÞ¤¬Ï¢Î©¤òÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢º£¸å¡¢³ÆÅÞ¤Ë¤è¤ë¶î¤±°ú¤¤¬·ã¤·¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
À¯¸¢Í¿ÅÞ¤ÎÂç¤¤ÊÆ°¤¤ËÂÐ¤·¤Æ³¹¤Î¿Í¤Ï¡Ä
30Âå¡¦¸øÌ³°÷
¡ÖÄ¹¤¯Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¤Î¤ÇÀµÄ¾¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤«¸À¤¨¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤³¤«¤éÀè¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¡×
70Âå¡¦·ÀÌó¼Ò°÷
¡Ö¸øÌÀÅÞ¤â¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤«¤é¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÏÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¡×
¡Ö¼¡¤¬¤É¤³¤ÈÁÈ¤à¤Î¤«¼«Ì±ÅÞ¤¬¡×
¼«Ì±ÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤Ï1999Ç¯¤Î¾®Þ¼À¯¸¢¤Î»þ¤«¤é26Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÀ¯¸¢¤ÎºÂ¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤ÏÏ¢Î©¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²ò¾Ã¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£