SV¥ê¡¼¥°½÷»Ò³«Ëë ¡ª ½éÂå½÷²¦¡¦ÂçºåMV¤¬¹Ä¹¡ÇÕ½÷²¦¡¦É±Ï©¤ËÇÔ¤ì¤ë¡Ú¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¡Û
¢£¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë ÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE¡¡ÂçºåMV 1¡¼3 É±Ï©¡Ê10Æü¡¢ÂçºåÉÜ¡Ë
¹ñÆâºÇ¹âÊö¡ÈSV¥ê¡¼¥°¡É¤Î½÷»Ò¤¬³«Ëë¤·¡¢½éÂå½÷²¦¤ÎÂçºå¥Þ¡¼¥ô¥§¥é¥¹¤¬¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È1¡¼3¤Ç¥ô¥£¥¯¥È¥ê¡¼¥ÊÉ±Ï©¤ËÇÔ¤ì¡¢¹õÀ±¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Âè1¥»¥Ã¥È¡¢ÂçºåMV¤ÏÉ±Ï©¤Î°ÜÀÒÁÈ¡¦¸µ¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½¡¢¥«¥ß¡¼¥é¡¦¥ß¥ó¥¬¥ë¥Ç¥£¡Ê27¡Ë¤äÌîÃæÎÜ°á¡Ê24¡Ë¤Ë¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ò·è¤á¤é¤ìÀè¼è¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Âè2¥»¥Ã¥È¤Ï¸µ¥Ù¥ë¥®¡¼ÂåÉ½¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Ø¥Ã¥±¡¦¥ê¥»¡Ê33¡Ë¤ä¸µÆüËÜÂåÉ½¤ÎÎÓ¶×Æà¡Ê25¡Ë¤¬Ê³Æ®¤·¡¢¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È¤ò1¡¼1¤È¤·¤¿¡£
Âè3¥»¥Ã¥È¤ÏÃæÈ×¤Þ¤Ç¥ê¡¼¥É¤·¤¿¤¬ÆüËÜÂåÉ½¤ÎµÜÉôÍõÍü¡Ê27¡Ë¤Îµ»¤¢¤ê¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ä¥ê¥Ù¥í¤ÎÊ¡Î±·ÅÈþ¡Ê27¡Ë¤Î¹¥¥ì¥·¡¼¥Ö¤Ê¤É¤ÇÉ±Ï©¤ËµÕÅ¾¤òµö¤·¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È1¡¼2¡£Âè4¥»¥Ã¥È¤Ï10¡Ý25¤ÈÂçº¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¡¢SV¥ê¡¼¥°½éÂå½÷²¦¤ÎÂçºåMV¤Ï³«ËëÀï¤ò¾¡Íø¤Ç¾þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£