¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢Çú¾ÐÌäÂê¤¬10Æü¡¢¥é¥¤¥Ö¡Ö2025Ç¯ÅÙÈÇÌ¡ºÍÇú¾ÐÌäÂê¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤ò11·î28Æü¸á¸å7»þ¤«¤é¡¢Åìµþ¡¦Åì¶äºÂ¤Î»þ»öÄÌ¿®¥Û¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢³«ºÅ¤µ¤ì¤¿·ÝÇ½»öÌ³½ê¡Ö¥¿¥¤¥¿¥ó¡×¤Î¡Ö¥¿¥¤¥¿¥ó¥é¥¤¥Ö¡×¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
06Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¡¢º£Ç¯¤ÇÂè21ÃÆ¡£¤½¤ÎÇ¯¤Ëµ¯¤¤¿À¯¼£¡¢·ÐºÑ¡¢·ÝÇ½¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¤Ç¤¤´¤È¤òÂÀÅÄ¸÷¡Ê60¡Ë¤ÈÅÄÃæÍµÆó¡Ê60¡Ë¤¬1»þ´ÖÄ¶¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç°ìÅáÎ¾ÃÇ¤·¤Þ¤¯¤ë¡£ºòÇ¯¤Ï¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Þ¤Ç130Ê¬´Ö¡¢¤·¤ã¤Ù¤ê¤Þ¤¯¤Ã¤¿¡£
¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÀè¹ÔÈ¯Çä¤¬¡¢¡Ö¥¿¥¤¥¿¥ó¤ÎÇÛ¿®¡×¤Ç10·î14Æü¸á¸å1»þ¤«¤é20Æü¸á¸å11»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¤¬¿½¹þ´ü´Ö¡£°ìÈÌÈ¯Çä¤¬11·î1Æü¸áÁ°10»þ¤«¤é¡£
¡Ö¥¿¥¤¥¿¥ó¥é¥¤¥Ö¡×¤Ç¤Ï¡¢ºòÇ¯¤ÎM¡Ý1¥°¥é¥ó¥×¥ê½àÍ¥¾¡¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º¡¢23Ç¯R¡Ý1¥°¥é¥ó¥×¥ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤³¤¿¤±ÀµµÁ´¶¡Ê39¡Ë¤¬½é¤á¤Æ¥²¥¹¥È½Ð±é¡£Â¾¤Ë22Ç¯¥Ä¥®¥¯¥ë·Ý¿Í¥°¥é¥ó¥×¥êÍ¥¾¡¤Î¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡¼¥º¤È¡¢BOOMER¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¡£¥¿¥¤¥¿¥ó½êÂ°¤ÏÇú¾ÐÌäÂê¡¢¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥ó¥É¡¢¥¥å¥¦¡¢¥·¥Æ¥£¥Û¥Æ¥ë3¹æ¼¼¡¢¥Í¥³¥Ë¥¹¥º¡¢Ç¾¤ß¤½É×¤Ê¤É11ÁÈ¡£¥²¥¹¥È¤È¹ç¤ï¤»¤ÆÁ´15ÁÈ¤¬½Ð±é¡£Á´¹ñ¤Î±Ç²è´Û27´Û¤Ç¡ÖÇú¾ÐÌäÂêwith¥¿¥¤¥¿¥ó¥·¥Í¥Þ¥é¥¤¥Ö¡×¤ÈÂê¤·¤ÆÆ±»þÀ¸Ãæ·Ñ¤µ¤ì¤¿¡£