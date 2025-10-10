¸öÅÄÐÔÌ¤¡¢NEWS¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò´Õ¾Þ¡ª¡È¶»Ç®¡É¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë»É·ã¡Ö¥¸¥§¥é¥·¡¼¤µ¤¨´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
10·î10Æü¡¢¸öÅÄÐÔÌ¤¤¬Instagram¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼Ö¤ò±¿Å¾Ãæ¤Î²£´éSHOT¤â·ÇºÜ
¸öÅÄ¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Æ¡¢NEWS¤¬¸½ºß³«ºÅÃæ¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¡ÖNEWS LIVE TOUR 2025 ÊÑ¿È¡×¤Î²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¸ø±é¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢¥Ä¥¢¡¼¥È¥é¥Ã¥¯¤ÎÁ°¤Ç»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡ÖNEWS¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ã¤Æ¤Û¤ó¤È¸µµ¤½Ð¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡¼ º£²ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡¢¥Ä¥¢¡¼¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÊÑ¿È¡ª¤Þ¤µ¤Ë¡¢ ¿´¤ÎÃæ¤òÊÑ¿È¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¥é¥¤¥Ö¤Ç¤·¤¿¡ª¡ª¡×¡Ö¥³¥í¥³¥í¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬ÊÑ¿È¤·¤Æ¤¤¤¯¤·¡¢ ËÜ¿Í¤¿¤Á¤â¥¬¥ó¥¬¥óÊÑ¿È¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¡Ö²»³ÚÀ¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢»ê¤ë½ê¤Ë¡¢ÊÑ¿È¤È¤æ¤¦Í×ÁÇ¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ª¡ª ³Ú¤·¤¹¤®¤¿¤Ê¤¡¡¼¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖMC¤â¤½¤ÎÆü¤ËÏÃ¤·¤¿¤¤¤³¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤ë¤«¤é¤Ê¤ó¤â¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÉúÀþ²ó¼ý¤¨¤°¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹Çú¾Ð À¼½Ð¤·¤Æ¾Ð¤¤¤Þ¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¾Ð¾Ð¡×¡Ö¥°¥ë¡¼¥×¤Ã¤Æ¡¢ÁÇÅ¨¤ä¤Ê¤Ã¤Æ¿´¤«¤é»×¤¦¿Í¤¿¤Á¤Ç¤·¤¿¡£ ¥¸¥§¥é¥·¡¼¤µ¤¨´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡¢¡¢¡¢ ¤Ê¤ó¤À¤«¡¢ ¤Û¤ó¤È3¿Í¤ÎÃçÎÉ¤µ¤Èå«¤â¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´¶¤¸¤¿¤·¡¢ °¤Òß¤Î¸ÆµÛ¤Î¥È¡¼¥¯¤ä¥À¥ó¥¹¤ä¡¢¤Õ¤È¤·¤¿½Ö´Ö¡£ ¤Þ¤Â¤Ç¡£ ¤¤¤í¤¤¤íÊÑ¿È¤·¤Æ¤¤¿¤«¤éº£¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È¤ª¤â¤¦¤È¡¢ ¶»Ç®¤Ç¤¹¡×¤È¥é¥¤¥Ö¤Î´¶ÁÛ¤òÄÖ¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤Þ¤¿¹Ô¤¤¿¤¤¡ª¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¥é¥¤¥Ö¤Ë»ä¤â¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤È ³å¤òÆþ¤ì¤é¤ì¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤¦¤Á¤âÅìµþ½éÆü¤¬¡¢18Æü¤Ë¹µ¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤é¡¢¤¢¤È8Æü¤È¤«¡© ºòÆü¤â¡¢ÌëÃæ¤Þ¤Ç¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¥Ó¥Ç¥ª¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ ÄÉ¤¤¹þ¤ß´ü´Ö¤Æ¤ä¤Ä¤Ç¤·¡×¡Ö¤ï¡¼¡¼¡¼ ¤ï¤¿¤·¤â¤ß¤ó¤Ê¤Ë¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¥é¥¤¥Ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ã¡ª ¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¼«¿È¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¸þ¤±¤¿°Õµ¤¹þ¤ß¤âÄÖ¤Ã¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¡ª ¤ß¤ó¤ÊÌÜ¤¬¹ç¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤ëÊý¡ª¡ªÀµ²ò¡ªÌÜ¡¢¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡ª¡ª¾Ð¡×¡Ö¤ª²Ö¤Ï¥¸¥ã¥±¼Ì¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¡¢¥«¥é¡¼¡õ¥â¥Î¥¯¥í¤Çºî¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿ ¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¡¹¤ÎÃæ¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤Ê¤É¤ÈÄÖ¤ê¡¢¼«¿È¤¬Á÷¤Ã¤¿½Ë²Ö¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¤â·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¸öÅÄ¤Ïº£¸å¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¶¦¤ËºÇ¹â¤Î½Ö´Ö¤òºî¤ê¾å¤²¤ë¡¢25¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼µÇ°¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¡ØKODA KUMI 25th ANNIVERSARY TOUR 2025 ¡ÁDe-CODE¡Á¡Ù¤ò³«ºÅÍ½Äê¡£10·î18Æü¡Á19Æü¤ËÅìµþ¡¦µþ²¦¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¡¢12·î¤Ë¤ÏÂçºå¡¦Âçºå¾ë¥Û¡¼¥ë¤Ç¤Î¸ø±é¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
²èÁü½ÐÅµ¡§¸öÅÄÐÔÌ¤¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram¤è¤ê