Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÇºÇ°¦¤ÎÁÄÊì¤òË´¤¯¤·¤¿¹â¹»À¸¥ê¥Õ¥¿¡¼ ¿ÌºÒÄ¾¸å¥Ó¥Ë¡¼¥ë¥Ï¥¦¥¹¤ÇÊë¤é¤¹¤Ê¤É¶ì¶¤ò¾è¤ê±Û¤¨Ä©¤ó¤À¹ñÌ±¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ¥¦¥¨¥¤¥È¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¶¥µ»¤Ç¸«»öÉ½¾´Âæ¤Ø
¹ñÌ±¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ¤Î¥¦¥¨¥¤¥È¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¶¥µ»¡¢ÀÐÀî¸©ÂåÉ½¤Î¹â¹»À¸¥ê¥Õ¥¿¡¼¡¦¶¶ËÜÐÒÂç¤µ¤ó¡£Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Ç¼º¤Ã¤¿ºÇ°¦¤ÎÁÄÊì¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¶»¤Ë¡¢¸«»ö¡¢É½¾´Âæ¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¹â¹»À¸¤ËÌ©Ãå¤·¤Þ¤·¤¿¡£
10·î6Æü¡¢¼¢²ì¸©¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¹ñÌ±¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ¤Ë½é¤á¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿ÀÐÀî¸©¼î½§»Ô¡¦ÈÓÅÄ¹â¹»3Ç¯¤Î¶¶ËÜÐÒÂç¤µ¤ó¡£MRO¤¬½é¤á¤Æ¼èºà¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢µîÇ¯¤Î2·î¤Ç¤·¤¿¡£
¶¶ËÜÐÒÂç¤µ¤ó¡ÊÅö»þ¹â¹»£²Ç¯¡Ë¡Ö¤³¤³¤Î¥Ï¥¦¥¹¤Ç¤¤¤ÞÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Ç¶¶ËÜ¤µ¤ó¤Î¼«Âð¤ÏÅÝ²õ¤·¡¢²¾Àß½»Âð¤ËÆþ¤ë¤Þ¤Ç¤Î6¤«·î¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¥Ó¥Ë¡¼¥ë¥Ï¥¦¥¹¤Ç¤ÎÀ¸³è¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¶¶ËÜÐÒÂç¤µ¤ó¡ÊÅö»þ¹â¹»£²Ç¯¡Ë¡ÖÅÅµ¤¤Ï°ú¤ÃÄ¥¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢³ä¤ê¤ÈÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¤Ë¶á¤Å¤±¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
ÃÏ¿Ì¤Ï¶¶ËÜ¤µ¤ó¤ÎºÇ°¦¤ÎÁÄÊì¡¦¤ß¤Á»Ò¤µ¤ó¤ÎÌ¿¤òÃ¥¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¶¶ËÜÐÒÂç¤µ¤ó¡ÊÅö»þ¹â¹»£²Ç¯¡Ë¡Ö¥·¥ç¥Ã¥¯¤¬¤Ç¤«¤¹¤®¤Æ¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿´¶¤¸¤¬¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡×
¶¶ËÜ¤µ¤ó¤¬9ºÐ¤Î¤³¤í¤«¤é»ØÆ³¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¿¥¦¥¨¥¤¥È¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°Éô¤ÎÀõÅÄµ×Èþ´ÆÆÄ¡£
ÀõÅÄµ×Èþ´ÆÆÄ¡Ö2·îÆþ¤Ã¤Æ10Æü¤¯¤é¤¤·Ð¤Ã¤Æ¤«¤é¤«¤Ê¡£ÐÒÂç¤è¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤Æ¤â¤Ð¤¡¤Á¤ã¤ó´î¤Ð¤ó¤¾¡ª¤ÈÀ¼¤«¤±¤·¤Æ¡¢Îý½¬¤½¤í¤½¤í»Ï¤á¤Ê¤¤¤«¡©¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢ËÍ¤â¤½¤í¤½¤í¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤¯¤é¤¤¤Î´¶¤¸¤ÇÍè¤¿¤Î¤Ç¤è¤·¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¡×
¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿ÁÄÊì¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ä¡£¶¶ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢ºÆ¤Ó¥Ð¡¼¥Ù¥ë¤ò»ý¤Á¾å¤²¤ë·è°Õ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏ¿ÌÁ°¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¾Ð´é¤ÇÁ÷¤ë³Ø¹»À¸³è Æ±µéÀ¸¤«¤é¤â¥¨¡¼¥ë
¸½ºß¡¢ÀÐÀî¸©¼î½§»ÔÆâ¤Î²¾Àß½»Âð¤«¤éÈÓÅÄ¹â¹»¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶¶ËÜ¤µ¤ó¡£¶µ¼¼¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ¿Ì¤ÎÁ°¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¾Ð´é¤Ç³Ø¹»À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÈÓÅÄ¹â¹»¤ÎÆ±µéÀ¸¡ÖÍ¥¤·¤¤¡×¡ÖÉáÃÊ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿©¤Ù¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¤Ï¤ª¤Á¤ã¤é¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¹ñ¥¹¥Ý¤È¤¤¤¦ÂçÉñÂæ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¦¡×¡Ö´èÄ¥¤ì¡ªÐÒÂç¡ª¡×
10·î2Æü¡¢¶¶ËÜ¤µ¤ó¤Ï³Ø¹»¤òÁáÂà¤·¡¢¼î½§»Ô¤¬³«¤¤¤¿·ãÎå²ñ¤Ë»²²Ã¡£·ãÎå²ñ¤Î¤¢¤È¤Ï¤¹¤°¤Ë³Ø¹»¤ËÌá¤ê¡¢Âç²ñÁ°¡¢ºÇ¸å¤ÎÎý½¬¤Ç¤¹¡£¹ñ¥¹¥ÝÄ¾Á°Îý½¬ ¹â¹»À¸¥ê¥Õ¥¿¡¼¤Î¼ê¤ÎÊ¿¤Ï¡¦¡¦¡¦
¡Öµ¤¤ò¤Ä¤±¡¢º£¤«¤éÎý½¬¤ò»Ï¤á¤Þ¤¹¡¢Îé¡£¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×
ÀõÅÄµ×Èþ´ÆÆÄ¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î»×¤¤¤ò»ý¤Ã¤ÆÂç²ñ¤Ë½Ð¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ê¡¢ÐÒÂç¡£ÐÒÂç¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Îµ¤»ý¤Á¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¡¢ÂåÉ½¤È¤·¤Æ´èÄ¥¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
ÀõÅÄµ×Èþ´ÆÆÄ¡Ö¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¤¯¤é¤¤´À¤ò¤«¤¯¡£1¥¥í¤ÏÍî¤Á¤ë¤Í¡¢ÂÎ½Å¡×¡Ö¡Ê¶¶ËÜÁª¼ê¤Î¼ê¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡Ë¤³¤³¤¬¤Ù¤í¤Ã¤ÆÇí¤±¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¤³¤³ºÇ¶á¤¤¤Ä¤â»î¹ç¤ÎÁ°¤ËÇí¤±¤Æ¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÏÂç¾æÉ×¤½¤¦¡×
ÀõÅÄµ×Èþ´ÆÆÄ¡ÖÁª¼ê¤Ï´èÄ¥¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£µã¤¤¤Æ¤â¾Ð¤Ã¤Æ¤â»î¹ç¤ÎÆü¤Ï³Î¼Â¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤·¡¢¤½¤ÎÃæ¤Çº£¤«¤é²¿¤«¤ò¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤âÌµÍý¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤ò¤Ä¤¯¤ë¡¢ÂÎ¤âµ¤»ý¤Á¤â¡×
º£²ó¡¢¶¶ËÜÁª¼ê¤Ï¤è¤ê¾å°Ì¤òÌÜ»Ø¤¹¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î89¥¥íµé¤«¤é96¥¥íµé¤Ë³¬µé¤ò¾å¤²¤Æ¤Î½Ð¾ì¤Ç¤¹¡£ÂÎ½Å¤òÁý¤ä¤·¡¢¶ÚÎÏ¤ò¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¡¢¿©»ö¤ÎÎÌ¤â°ÊÁ°¤è¤êÁý¤·¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¶¶ËÜÐÒÂçÁª¼ê¡Ö¤´ÈÓ¤Ï¡Ê1Æü¤Ç¡Ë6¹æ¤¯¤é¤¤¡×¡ÖÃë¡¢³Ø¹»¤À¤Ã¤¿¤é¤ª¤Ë¤®¤ê¤òµÙ¤ß»þ´Ö¤Ë¿©¤Ù¤¿¤ê¤È¤«¡¢ÊÛÅö¤ÎÂ¾¤Ë¡×¡Ö¥³¥á¤Ï¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢ÂçÊÑ¡×
ºÇ°¦¤ÎÁÄÊì¡¦¤ß¤Á»Ò¤µ¤ó¤È¤Î»×¤¤½Ð¤ò¶»¤Ë¶¶ËÜ¤µ¤ó¤Ï½é¤á¤Æ¤ÎÂçÉñÂæ¤ËÎ×¤ß¤Þ¤¹¡£
¶¶ËÜÐÒÂçÁª¼ê¡ÖÂç²ñ¤È¤«¤ÏËè²óÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢±þ±ç¤·¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤È¤«¡¢¼«¸Ê¿·µÏ¿¤òÊó¹ð¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£À®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¦¡×ºÇ°¦¤ÎÁÄÊì¤Ø¤Î»×¤¤¶»¤Ë ¤¤¤¶¹ñ¥¹¥Ý¤ÎÂçÉñÂæ¤Ø
¹ñÌ±¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ¡¢ÅöÆü¡£
¥¦¥¨¥¤¥È¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤Ï¡Ö¥¹¥Ê¥Ã¥Á¡×¤È¡Ö¥¯¥ê¡¼¥ó¡õ¥¸¥ã¡¼¥¯¡×¤Î2¤Ä¤Î¼ïÌÜ¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì3²ó¤º¤Ä»îµ»¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¹¥Ê¥Ã¥Á¡×¤Ï¡¢¥Ð¡¼¥Ù¥ë¤ò°ìµ¤¤ËÆ¬¾å¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë¼ïÌÜ¡£¡Ö¥¯¥ê¡¼¥ó¡õ¥¸¥ã¡¼¥¯¡×¤Ï¡¢¥Ð¡¼¥Ù¥ë¤ò°ìÃ¶¡¢¸ª¤Î¹â¤µ¤Þ¤Ç°ú¤¾å¤²¡¢¼¡¤ËÆ¬¾å¤Þ¤Ç»ý¤Á¾å¤²¤ë¼ïÌÜ¤Ç¤¹¡£
±þ±ç¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿Êì¡¦¤Þ¤ê¤«¤µ¤ó¤¬¸«¼é¤ëÃæ¡¢¤¤¤è¤¤¤è¶¶ËÜÁª¼ê¤Î½ÐÈÖ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¡Ö¥¹¥Ê¥Ã¥Á¡×¡£
¡Ö¥¹¥Ê¥Ã¥Á¡×¤Ç¤Ï¡¢2²óÌÜ¤Ë116¥¥í¤òÀ®¸ù¤µ¤»¡¢3²óÌÜ¤ÏÂç²ñ¤Ç¤Î¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È120¥¥í¤ËÄ©¤ß¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀË¤·¤¯¤â¼ºÇÔ¡£
Â³¤¤¤Æ¡Ö¥¯¥ê¡¼¥ó¡õ¥¸¥ã¡¼¥¯¡×¡£1²óÌÜ¤Î»îµ»¤Ç¡¢º£Ç¯3·î¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿Á´¹ñÂç²ñ¤Î¼«¿È¤ÎµÏ¿¤ò¾å²ó¤ë143¥¥í¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤¹¡£
Êì¡¦¶¶ËÜ¤Þ¤ê¤«¤µ¤ó¡ÖÐÒÂç¤¬¤ó¤Ð¤ì¡¼¡ª¡×
ÃÏ¿Ì¤«¤é1Ç¯10¤«·î¡£ºÇ°¦¤ÎÁÄÊì¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¶»¤Ë¡¢Á´¿ÈÁ´Îî¤ò¤«¤±¤¿¡¢°ì½Ö¡£½é¤á¤Æ¤Î¹ñ¥¹¥Ý¤Ç3°ÌÆþ¾Þ ¶¶ËÜÐÒÂçÁª¼ê¸ì¤ë¡ÖÊì¤Ø¤Î´¶¼Õ¡×
Êì¡¦¶¶ËÜ¤Þ¤ê¤«¤µ¤ó¡Öº£¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¾®³Ø¹»¤Î±¿Æ°¾ì¤Ë¤¢¤ë²¾Àß½»Âð¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÐÒÂç¤Ï¤½¤³¤ÎÍ·¶ñ¤ò»È¤Ã¤Æ¶Ú¥È¥ì¤·¤¿¤ê¤È¤«¤·¤Æ¡¢Áá¤¯µ¯¤¤Æ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜÅö¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡Ä¤¦¡¼¤ó¡¢ËÜÅö¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤È¸À¤¤¤¿¤¤¤·¡¢Àº°ìÇÕ´èÄ¥¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×
É½¾´¼°¡ÖÂè3°Ì¶¶ËÜÐÒÂçÁª¼ê¡¦ÀÐÀî¸©¡£µÏ¿143¥¥í¡×
ÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤¿Îý½¬¤Ç¤Î¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤òÄ¶¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¥¯¥ê¡¼¥ó¡õ¥¸¥ã¡¼¥¯¡×¤Ç¤Î3°ÌÆþ¾Þ¡£
Êì¡¦¶¶ËÜ¤Þ¤ê¤«¤µ¤ó¡Ö´èÄ¥¤Ã¤¿¤ó¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡Ä¥À¥á¤À¤Ã¤¿¡©¤Ç¤â¤Þ¤¡´èÄ¥¤Ã¤¿¤è¡×
¶¶ËÜÐÒÂç¤µ¤ó¡ÖÊì¤¬ËèÆü±ÉÍÜ¤â¹Í¤¨¤Æ¤´ÈÓ¤À¤Ã¤¿¤êÎÁÍý¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËËèÆüµ¤¸¯¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤Ê¤Î¤ÇÂÎ½Å¤â¾å¤²¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤¿¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿´ÆÆÄ¡¢¤½¤·¤Æ²ÈÂ²¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿ÀÐÀî¸©Àª¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤ËËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£·ë²Ì¤Ï¤¢¤Þ¤êÇ¼ÆÀ¤¤¤¯¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¼åÅÀ¤ò²þÁ±¤·¤Æ¤µ¤é¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
ÈïºÒÃÏ¡¦¼î½§¤ËÀ¸¤¤ë¹â¹»À¸¥ê¥Õ¥¿¡¼¡¦¶¶ËÜÐÒÂç¤µ¤ó¡¢¤½¤ÎÆ·¤Ï¡¢¶¯¤¯¡¢¤½¤·¤Æ¤Þ¤Ã¤¹¤°Ì¤Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£