ÆüËÜÂåÉ½FW¾®Àî¹Ò´ð¡¢¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï¤Ç¡È»Ë¾åºÇÂ®¡É2·å¥´¡¼¥ë¡ª59Ç¯¤Ö¤ê¤Î°Î¶ÈÃ£À®
10Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÆüËÜÂåÉ½¤È¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ÂåÉ½¤Î»î¹ç¤Ç¡¢ÆüËÜÂåÉ½FW¾®Àî¹Ò´ð¡ÊNEC¥Ê¥¤¥á¥Ø¥ó¡Ë¤¬»Ë¾åºÇÂ®¤Ç¤Î2·å¥´¡¼¥ë¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¿áÅÄ¡ÊÂçºåÉÜ¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025¤Î¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï¤ËÎ×¤ó¤ÀÆüËÜÂåÉ½¤Ï¡¢Á°È¾21Ê¬¤Ë¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ÂåÉ½10ÈÖMF¥ß¥²¥ë¡¦¥¢¥ë¥ß¥í¥ó¤ËÀèÀ©ÅÀ¤òµö¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¤½¤ÎÄ¾¸å¡¢Á°È¾26Ê¬¤Ë¾®Àî¤¬Ì¥¤»¤¿¡£
Å¨¿Ø¤ÇÌ£Êý¤¬Ã¥¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ËÈ¿±þ¤·¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢³°¤«¤é±¦Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¤¤ÆÌµ²óÅ¾¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ã¤¿¡£¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ÂåÉ½GK¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Ï¼ê¤òÅö¤Æ¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Îµå°Ò¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¥´¡¼¥ë¤Ø¡£
¤³¤ÎÆ±ÅÀÃÆ¤Ï¡¢¾®Àî¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¹ñºÝA¥Þ¥Ã¥Á11»î¹çÌÜ¤Î½Ð¾ì¤Ç10¥´¡¼¥ë¡£
º£Ç¯8·î¤ËÀÂµî¤·¤¿ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¦³øËÜË®ÌÐ»á¤¬1966Ç¯¤ËÃ£À®¤·¤¿ÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¤Î12»î¹ç10¥´¡¼¥ë¤ò¡¢59Ç¯¤Ö¤ê¤ËÅÉ¤êÂØ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦Îò»ËÅª°Î¶È¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï¤Ç¤Ï¤¿¤Ó¤¿¤Ó¡¢Å¨¥´¡¼¥ë¤ò¶¼¤«¤¹³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¾®Àî¡£¾Íè¤ò¾üË¾¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¤Ç¶ì¤·¤ß¡¢²£ÉÍFC¤ÇÈôÌö¤·¡¢¥Ê¥¤¥á¥Ø¥ó¤ØÈô¤ÓÎ©¤Ã¤¿¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ï°Î¶È¤òÇØÉé¤¤¤Ê¤¬¤éWÇÕ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¾åÅÄåºÀ¤¤ÏÄ¶¤¨¤é¤ì¤ë¤«¡©ÆüËÜÂåÉ½¡¢¡ÖÎòÂåºÇ¶¯¡×¤Î¥Ý¥¹¥È¥×¥ì¡¼¥ä¡¼6Ì¾
¤Ê¤ª¡¢»î¹ç¤Ï2-2¤Î°ú¤Ê¬¤±¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£