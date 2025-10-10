¡ÚÀä·Ê¡ÛËÌÎ¦ÃÏÊý¤Ç¿Íµ¤¤Î¡Ö¹ÈÍÕÌ¾½ê¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª 2°Ì¤Ï¡ÖÇò»³ÇòÀî¶¿¥Û¥ï¥¤¥È¥í¡¼¥É¡×¡¢1°Ì¤Ï¡©
ÍºÂç¤Ê»³¡¹¤äÀ¶Î®¤òºÌ¤ë¹ÈÍÕ¤«¤é¡¢É÷¾ð¤¢¤ëÄí±à¤äÎò»Ë¤¢¤ëÄ®ÊÂ¤ß¤òÊñ¤à¹ÈÍÕ¤Þ¤Ç¡¢ËÌÎ¦¤Ë¤ÏÂ¿ºÌ¤ÊÀä·Ê¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î½©¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬Ë¬¤ì¤¿¤¤¹ÈÍÕÌ¾½ê¤Ï¤É¤³¤Ç¤¹¤«¡©
All AboutÊÔ½¸Éô¤Ï2025Ç¯8·î26Æü¡¢Á´¹ñ10¡Á70Âå¤ÎÃË½÷200¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡Ö¹ÈÍÕÌ¾½ê¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¡£º£²ó¤Ï¡Ö¹¥¤¡õ¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤ËÌÎ¦ÃÏÊý¤Î¹ÈÍÕÌ¾½ê¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î·ë²Ì¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡ÖAll About¡×Ì¾½ê¡¦µìÀ×¥¬¥¤¥É¡¢Â¼ÅÄÇîÇ·¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤¤¿¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú7°Ì¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û
Âç¼«Á³¤ÎÃæ¡¢É¸¹âº¹850¥á¡¼¥È¥ë¤òÅÐ¤Ã¤Æ²¼¤ëÆ»¤Î¤¿¤á¡¢°ìÈÖÉ¸¹â¤¬¹â¤¤»°Êý´äÅ¸Ë¾ÂæÉÕ¶á¤Ç¤ÏÎãÇ¯10·î¾å½Ü¡¢ÀÐÀî¸©Â¦¤ÎÃæµÜÅ¸¼¨´ÛÉÕ¶á¤Ç¤ÏÎãÇ¯11·î¾å½Ü¤È¹ÈÍÕ¤ò³Ú¤·¤á¤ë´ü´Ö¤¬Ä¹¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£
±èÀþ¤Ë¤ÏÂì¤äÅ¸Ë¾Âæ¤Ê¤É¡¢¸«¤É¤³¤í¤¬ËþºÜ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¹ÈÍÕ¤Î¥·¡¼¥ó¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö·Ê¿§¤¬¤¹¤´¤¯åºÎï¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿Ê¼¸Ë¸©¡Ë¡¢¡Ö¸ý¥³¥ß¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¡¢¡Ö»³´Ö¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¥³¡¼¥¹±è¤¤¤Ë¹ÈÍÕ¤¬¹¤¬¤ê¡¢·Ê¿§¤ò¼ÖÁë¤«¤é¤â³Ú¤·¤á¤ëÅÀ¤¬Ì¥ÎÏ¡£¹ç¾¸Â¤¤ê¤Î½¸Íî¤ä¼«Á³¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬Èþ¤·¤¯¡¢¼Ì¿¿±Ç¤¨¤¹¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤âÌ¥ÎÏÅª¤À¤È»×¤¤Áª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿½©ÅÄ¸©¡Ë¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²öÍ·¼°Äí±à¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¤â¤ß¤¸¤Ê¤É¤ÎÌÚ¡¹¤¬ÎãÇ¯11·î¾å½Ü¤«¤é²¼½Ü¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¿§¤Å¤¡¢±àÆâ¤òÈþ¤·¤¯ºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£·óÏ»±à¤òÂåÉ½¤¹¤ë¤³¤È¤¸ÅõäÆ¤È°ì½ï¤Ë¹ÈÍÕ¤òË¾¤à¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç±àÆâ¤Î¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¹ÈÍÕ¤Î¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÉ÷Î®¤Ê·Ê¿§¤òËþµÊ¤Ç¤¤½¤¦¤À¤«¤é¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿ÀÐÀî¸©¡Ë¡¢¡Ö³Ê¼°¹â¤¯¤ÆåºÎï¤À¤«¤é¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿Ê¡²¬¸©¡Ë¡¢¡ÖÄí±àÁ´ÂÎ¤¬ÀÖ¤ä²«¤ËÀ÷¤Þ¤ë·Ê¿§¤¬Èþ¤·¤¯¡¢Îò»ËÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤â³Ú¤·¤á¤ë¤«¤é¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¡¢¡Ö¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¹ÈÍÕ¤¬ÃÓ¤Ë°Ü¤êåºÎï¤Ç¤¹¡×¡Ê60Âå½÷À¡¿´ôÉì¸©¡Ë¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Î©»³¹õÉô¥¢¥ë¥Ú¥ó¥ë¡¼¥È¤Ï¡¢É¸¹â¤¬°ìÈÖ¹â¤¤¼¼Æ²ÉÕ¶á¤ÇÎãÇ¯9·îÃæ½Ü¤«¤é¹ÈÍÕ¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¹õÉô¶®Ã«¡Ê3°Ì¡Ë¤¬Ë¾¤á¤ë¹õÉô¥À¥à¤ÇÎãÇ¯10·îÃæ½Ü¤«¤é²¼½Ü¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÈÄ¹¤¤´ü´Ö¹ÈÍÕ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¤Í¡£
¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î¾å°Ì¤Ë¤Ï»³Ãæ²¹Àô¡Ê6°Ì¡Ë¡¢¶åÆ¬Îµ¸Ð¡ÊÆ±Î¨8°Ì¡Ë¡¢ÄáÀç·Ì¡ÊÆ±Î¨10°Ì¡Ë¡¢±ÊÊ¿»û¡ÊÆ±Î¨10°Ì¡Ë¤Ê¤ÉË¤«¤Ê¼«Á³¤¬³Ú¤·¤á¤ëÇò»³Ï¢Êö¤ÎÏ¼¤äËÌ¥¢¥ë¥×¥¹¤Ê¤ÉÎÐ¤ÎÂ¿¤¤»³Â¦¤ÎÌ¾½ê¤¬Æþ¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³¤Â¦¤Ë¤¢¤ëÅì¿ÒË·¡Ê5°Ì¡Ë¤â¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿Ä¹¤¤Îò»Ë¤¬¹ï¤Þ¤ì¤¿±ÊÊ¿»û¤ÈÆáÃ«»û¡Ê4°Ì¡Ë¡¢´Ý²¬¾ë¡¢Â±©»³¡¦Â±©¿À¼Ò¡¢°ì¾èÃ«Ä«ÁÒ»á°äÀ×¡Ê¤¤¤º¤ì¤âÆ±Î¨12°Ì¡Ë¤Ê¤É¡¢¤ª¾ë¤ä»û¼Ò¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¹ÈÍÕ¥¹¥Ý¥Ã¥È¤â¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¹ÈÍÕ¤Î¿§¤Å¤¾ðÊó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¹ÔÀè¤ò·è¤á¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ÚÂ¼ÅÄÇîÇ· ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
³ÆÃÏ¤ËÅÀºß¤¹¤ëÌ¾½ê¡¦µìÀ×¤È³¨¤Ë¤Ê¤ëÉ÷·Ê¤òµá¤á¤ÆÆüËÜ¹ñÆâ¤ò¶ù¡¹¤Þ¤ÇË¬¤ÍÊâ¤¯¡£¤³¤Î·Ð¸³¤ò¸µ¤Ë¿È¶á¤Ê¤È¤³¤í¤«¤é±ó¤¯Î¥¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò¼Ì¿¿¤ÈÊ¸¾Ï¤òÅº¤¨¤ÆÎ¹¹Ô¼Ô¤Î»ëÅÀ¤Ç¥È¥é¥Ù¥ë¡¦¥¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¡£
¡ãÄ´ºº³µÍ×¡ä
Ä´ºº´ü´Ö¡§2025Ç¯8·î26Æü
Ä´ººÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
²óÅú¼ÔÂ°À¡§Á´¹ñ10¡Á70Âå¤ÎÃË½÷200¿Í¡Ê10Âå¡§2¿Í¡¢20Âå¡§46¿Í¡¢30Âå¡§65¿Í¡¢40Âå¡§42¿Í¡¢50Âå¡§38¿Í¡¢60Âå¡§6¿Í¡¢70Âå¡§1¿Í¡Ë
¢¨²óÅú¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ
(Ê¸:Â¼ÅÄ ÇîÇ·¡ÊÌ¾½ê¡¦µìÀ×¥¬¥¤¥É¡Ë)
2°Ì¡§Çò»³ÇòÀî¶¿¥Û¥ï¥¤¥È¥í¡¼¥É¡ÊÀÐÀî¸©¡Ë¡¿21É¼2°Ì¡ÖÇò»³ÇòÀî¶¿¥Û¥ï¥¤¥È¥í¡¼¥É¡×¤Ï¡¢À¤³¦°ä»º¡¦ÇòÀî¶¿¡Ê´ôÉì¸©¡Ë¤«¤éÌ¾ÊöÇò»³¤ò²£ÀÚ¤ë·Á¤ÇÇò»³»Ô¡ÊÀÐÀî¸©¡Ë¤ò¤Ä¤Ê¤°Á´Ä¹33.3km¤ÎÍÎÁÆ»Ï©¤Ç¤¹¡£1977Ç¯¤Ë³«ÄÌ¤·¤¿»þ¤Ï¡ÖÇò»³¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÎÓÆ»¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¾Î¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢2015Ç¯¤Ë²þÌ¾¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
1°Ì¡§·óÏ»±à¡ÊÀÐÀî¸©¡Ë¡¿69É¼1°Ì¡Ö·óÏ»±à¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ»°Ì¾±à¤Î1¤Ä¤Ë¿ô¤¨¤é¤ì¤ë¶âÂô¤Î´Ñ¸÷Ì¾½ê¡£¹¾¸Í»þÂå¡¢²Ã²ìÈÍ¡¦Á°ÅÄ²È¤Î¼ê¤Ë¤è¤ê¶âÂô¾ë¤Î¶á¤¯¤ËÂ¤¤é¤ì¡¢ÌÀ¼£»þÂå°Ê¹ß¤Ë°ìÈÌ¸ø³«¤µ¤ì´Ñ¸÷µÒ¤âÎ©¤Á´ó¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·óÏ»±à¤¬°µÅÝÅª¿Íµ¤¡¢¼«Á³¤ÈÎò»Ë¤ÎÌ¾½ê¤¬¾å°Ì¤ËËÌÎ¦ÃÏÊý¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¡¢·óÏ»±à¤¬2°Ì°Ê²¼¤ËÂç¤¤¯º¹¤ò¤Ä¤±¤Æ1ÈÖ¿Íµ¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹ÈÍÕ¤Î¸«º¢¤¬°Û¤Ê¤ë¤Î¤Ç¹õÉô¶®Ã«¡Ê3°Ì¡Ë¤ÈÎ©»³¹õÉô¥¢¥ë¥Ú¥ó¥ë¡¼¥È¡Ê4°Ì¡Ë¤òÊ¬¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¨¥ê¥¢¤¬¶áÀÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ï¤»¤ë¤È2°ÌÁêÅö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
