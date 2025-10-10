·Ý¿Í³¦¤ÇÏÃÂê¤Î¤ª¾Ð¤¤¥ë¥Ý¥é¥¤¥¿¡¼takahiro¤ÎÀµÂÎ¤ËÇ÷¤ë¡¡°Ï¸ë¾´ý¡¦Ê¸ÅÄ¤¬8Ç¯±Û¤·¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤Ø
¡¡ABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÖÁÈ¡Ø¥É¡¼¥Ô¥ó¥°¥È¡¼¥¥ó¥°¡Ù¡ÊËè½µÅÚÍË¡¡¸å10¡§00¢¨Á´8²ó¡Ë¤Î¡Ö#7¡×¤¬11Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û¤Þ¤µ¤«¤Î¥È¡¼¥¯ÆâÍÆ¤ËÇú¾Ð¤¹¤ëÁÆÉÊ
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡ÖÆü¾ï¤Ç¤ÏÀäÂÐ¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¾ì½ê¡×¤ä¡ÖÀäÂÐ¤Ë¸ò¤ï¤é¤Ê¤¤¿Í¡×¤Î¤â¤È¤Ø¸þ¤«¤¤¡¢»É·ãÅª¤Ç¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤ÊÂÎ¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¿·Ý¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢¥æ¡¼¥â¥¢¤ò¸ò¤¨¤Ä¤Ä¼î¶Ì¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¥È¡¼¥¯¤òÈäÏª¤¹¤ë¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£ËÜÈÖÁÈ¤ÇÈäÏª¤¹¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¥È¡¼¥¯¤Ï¡¢¡È¥É¡¼¥Ô¥ó¥°¥È¡¼¥¥ó¥°¤Î¤¿¤á¤À¤±¡É¤ËÍÑ°Õ¤·¤¿¡¢¤¹¤Ù¤Æ½é¤ª¤í¤·¤Î¥È¡¼¥¯¤È¤Ê¤ë¡£Áú¹ß¤êÌÀÀ±¡¦ÁÆÉÊ¤¬¡¢·Ý¿Í¤¿¤Á¤Î»É·ãÅª¤ÊÂÎ¸³ÃÌ¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤ë¡£
¡¡º£²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢°Ï¸ë¾´ý¡¦Ê¸ÅÄ¤¬¾Þ¥ì¡¼¥¹¤ÎÍ½Áª¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Û¤ÜÁ´¤Æ¤Î·Ý¿Í¤¬¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¡¢Ææ¤Î¤ª¾Ð¤¤¥ë¥Ý¥é¥¤¥¿¡¼takahiro¤ËÀÜ¿¨¡£¤½¤ÎÅª³Î¤¹¤®¤ëºÎÅÀ¤È¶Ã°ÛÅª¤ÊÅªÃæÎ¨¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë°ìÊý¡¢8Ç¯Á°¡¢°Ï¸ë¾´ý¤À¤±¤Ï¡Ö²¿¤½¤Î¥¥â¤¤¥Í¥¿¡×¤ÈSNS¤Ç¹óÉ¾¤µ¤ì¤¿²áµî¤¬¤¢¤ê¡¢¤Ê¤¼¼«Ê¬¤¿¤Á¤À¤±¤¬¹óÉ¾¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤Î¿¿Áê¤ò³Î¤«¤á¤ë¤Ù¤¯¡¢ËÜ¿Í¤È¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤ËÎ×¤à¡£Ææ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿É¾ÏÀ²È¤ÎÀµÂÎ¡¢¤½¤·¤Æ8Ç¯±Û¤·¤ÎÌä¤¤¤ÎÅú¤¨¤È¤Ï¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥«¡¼¥Í¡¼¥·¥ç¥óµÈÅÄ¤Ï¡¢¡Ö¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¡×¤Î¼ÂÂÖ¤òÃµ¤ë¤Ù¤¯¡¢¡ÖÆüËÜ°ì¤Î¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¡×¤Ëµ±¤¤¤¿Èþ½÷¤ËÎë¼¯¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤Ë¤ÆÌ©Ãå¡£²Ú¤ä¤«¤ÊÀ¤³¦¤ÎÎ¢Â¦¤ÇÈà½÷¤¬¸«¤¿¤â¤Î¤È¤Ï¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢¼Ú¶â¤¬¸¶°ø¤ÇÉã¤ÈÁÂ±ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Þ¤Þ»àÊÌ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¶å¾ò¥¸¥ç¡¼¤Ï¡¢ÏÂ²ò¤Ç¤¤Ì¤Þ¤ÞÊÌ¤ì¤¿¸å²ù¤ò¶»¤Ë¡¢¤â¤¦°ìÅÙÉã¤Ë²ñ¤¦¤¿¤áÀÄ¿¹¤Î¥¤¥¿¥³¤òË¬¤Í¤ë¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Ë´¤Éã¤È¤ÎºÆ²ñ¤Ï³ð¤¦¤Î¤«¡¢¾×·â¤Î°ìÉô»Ï½ª¤ò¸ì¤ë¡£
