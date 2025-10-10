ÆüËÜÂåÉ½¡È¶ì¼ê¡ÉÆîÊÆÀªÁê¼ê¤Ë°ÕÃÏ¤Î¥É¥í¡¼¤â¡Ä¿¹ÊÝÂÎÀ©¥ï¡¼¥¹¥È¥¿¥¤3ÀïÏ¢Â³¾¡Íø¤Ê¤·¡¡¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤È2¡½2
¡¡¡þ¥µ¥Ã¥«¡¼¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¡¡ÆüËÜ2¡½2¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¡Ê2025Ç¯10·î10Æü¡¡Âçºå¡¦¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¿áÅÄ¡Ë
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½(FIFA¥é¥ó¥¥ó¥°19°Ì)¤Ï10Æü¡¢¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ÂåÉ½(Æ±37°Ì)¤Ë2¡¼2¤Î¥É¥í¡¼¡£1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¡¢ÅÓÃæÅêÆþ¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎFW¾åÅÄåºÀ¤(27¡á¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È)¤¬ÃÍÀé¶â¤ÎÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¡£26Ç¯WÇÕËÌÃæÊÆÂç²ñ¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡È¶ì¼ê¡ÉÆîÊÆÀªÁê¼ê¤Ë°ú¤Ê¬¤±¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤À¤¬¡¢¿¹ÊÝÂÎÀ©¤Ç¤Ï22¡Á23Ç¯°ÊÍè¥ï¡¼¥¹¥È¥¿¥¤¤Î3ÀïÏ¢Â³¾¡Íø¤Ê¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤ÏÁ°È¾21Ê¬¤Ë¼ºÅÀ¡£¤¤¤¤Ê¤ê¥ê¡¼¥É¤òµö¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤âÆ±26Ê¬¡¢FW¾®Àî¤¬ÃÍÀé¶â¤ÎÆ±ÅÀÃÆ¡£¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¼êÁ°¤«¤é±¦Â¤ÇÊü¤¿¤ì¤¿¥·¥å¡¼¥È¤ÏÁê¼êGK¤ÎÏÓ¤òÃÆ¤¤¤Æ¹â¤¯Éñ¤¤¤¢¤¬¤ê¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥ï¥ó¥Ð¥ó¥É¤·¤Æ¥´¡¼¥ë¥¤¥ó¡£¤¹¤°¤µ¤ÞÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤1¡¼1¤ÇÁ°È¾¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡FW¾®Àî¤Ï¤½¤Î¸å¤âÀË¤·¤¤¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤Ê¤ÉÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤¿¤¬·èÄêµ¡¤òÀ¸¤«¤»¤º¡£¤¹¤ë¤È¸åÈ¾19Ê¬¡¢»°ãø¤ÈÆ±¤¸¥Ö¥é¥¤¥È¥ó½êÂ°¤Ç¤¢¤ëMF¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥´¥á¥¹¤ËÆ¬¤Ç·è¤á¤é¤ì¼ºÅÀ¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÏMF³ùÅÄ¤äFW¾åÅÄ¤é¤òÅêÆþ¤·¤ÆÈ¿·â¤ò»î¤ß¤ë¤È¡¢¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤ËÅÓÃæÅêÆþ¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎFW¾åÅÄ¤¬ÃÍÀé¶â¤ÎÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¡£¡È¶ì¼ê¡ÉÆîÊÆÀª¤«¤é°ú¤Ê¬¤±¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÆüÂÐÀï¤·¤¿¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤ÏÆîÊÆÍ½Áª¤ò6°Ì¤ÇÄÌ²á¤·¡¢WÇÕÀÚÉä¤ò³ÍÆÀ¡£Æ±Í½ÁªÁí¼ºÅÀ10¤ÏºÇ¾¯2°Ì¥¿¥¤¤È·ø¼é¤ò¸Ø¤ê¥Û¡¼¥à¤Ç¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¡¢¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤ò·âÇË¡£¾¡Íø¤³¤½Æ¨¤·¤¿¤¬·ø¼é¤ò¸Ø¤ëÁê¼ê¤«¤é2ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£