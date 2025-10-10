¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢ÆîÊÆ¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤Ë2¡¼2¥É¥í¡¼¡¡¥¨¡¼¥¹¡¦¾åÅÄåºÀ¤¤¬½Ð¾ì5Ê¬¤ÇÅÚÃÅ¾ìÆ±ÅÀÃÆ¤â3ÀïÌ¤¾¡Íø¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤Ø
¡Ú¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025¡ÛÆüËÜÂåÉ½ 2¡¼2 ¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ÂåÉ½¡Ê10·î10Æü¡¿¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à ¿áÅÄ¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡ÛÆüËÜvs¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤ÎÁ´£´¥´¡¼¥ë
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Ï10·î10Æü¡¢¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025¤Ç¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¡£¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤ËFW¾åÅÄåºÀ¤¤¬¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥Ø¥Ã¥É¤ÇÆ±ÅÀÃÆ¤ò·è¤á¡¢2¡¼2¤Î°ú¤Ê¬¤±¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ç10·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¢¥á¥ê¥«±óÀ¬¤«¤é3»î¹çÏ¢Â³Ì¤¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡10·î¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ÏÆîÊÆ¤Î¶¯¹ë¤Ç¤¢¤ë¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤È¥Ö¥é¥¸¥ë¤È¤Î2Ï¢Àï¤òÀï¤¦ÆüËÜ¡£½éÀï¤Î¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï¤Ç¤Ï¡¢¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î3¡¼4¡¼2¡¼1¤Î¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤òºÎÍÑ¤·¡¢GK¤ÏÎëÌÚºÌ±ð¡¢DF¤ÏÀ¥¸ÅÊâÌ´¡¢ÅÏÊÕ¹ä¡¢ÎëÌÚ½ßÇ·²ð¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¥À¥Ö¥ë¥Ü¥é¥ó¥Á¤ÏÅÄÃæÊË¤Èº´Ìî³¤½®¤¬ÊÂ¤Ó¡¢±¦¤Î¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤Ï°ËÅì½ãÌé¡¢º¸¤Î¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤ÏÃæÂ¼·ÉÅÍ¤¬Æþ¤ë¡£2¥·¥ã¥É¡¼¤ÏÆ²°ÂÎ§¤ÈÆîÌîÂó¼Â¤¬ÊÂ¤Ó¡¢¥ï¥ó¥È¥Ã¥×¤¬¾®Àî¹Ò´ð¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£
¡¡Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é¥Ý¥¼¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò°®¤ë¤Î¤Ï¥Û¡¼¥à¤ÎÆüËÜ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÀèÀ©¤Ï¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¡£¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤«¤éFW¥ß¥²¥ë¡¦¥¢¥ë¥ß¥í¥ó¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤òµö¤¹¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þº¸Â¤Î¥·¥å¡¼¥È¤òÃ¡¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·Ä¾¸å¤Î26Ê¬¡¢º´Ìî¤Î¥Ü¡¼¥ëÃ¥¼è¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤¿¾®Àî¤¬¡¢±¦Â¤ò°ìÁ®¡£¶¯Îõ¤ÊÌµ²óÅ¾¥·¥å¡¼¥È¤¬¥´¡¼¥ë¤ËÈô¤Ö¤È¡¢Áê¼êGK¤¬ÃÆ¤¤¤ì¤º¤Ë¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¡¢ÆüËÜ¤¬Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£¡¡
¡¡¤½¤Î¤Þ¤Þ»î¹ç¤òÀÞ¤êÊÖ¤¹¤È¡¢Á°È¾Æ±ÍÍ¤ËÆüËÜ¤¬¼çÆ³¸¢¤ò°®¤Ã¤Æ¹¶¤á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¤·¤«¤·64Ê¬¤Ë¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥´¥á¥¹¤Ë¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤òµö¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¤âÄÉ¤¤¤«¤±¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Ä¾¸å¤Î66Ê¬¡¢ÆîÌî¤ÈÃæÂ¼¤ò²¼¤²¤Æ¡¢³ùÅÄÂçÃÏ¤ÈÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÎÀÆÆ£¸÷µ£¤òÁ÷¤ê½Ð¤¹¡£78Ê¬¤Ë¤ÏÆ²°Â¤ÈÅÄÃæ¤ò²¼¤²¤Æ¡¢Ä®Ìî½¤ÅÍ¤ÈÁêÇÏÍ¦µª¤òÁ÷¤ê½Ð¤·¡¢89Ê¬¤Ë¤Ï¾®Àî¤Èº´Ìî¤ò²¼¤²¤Æ¾åÅÄ¤ÈÆ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ¤òÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¸òÂå¥«¡¼¥É¤òÀÚ¤ê½ª¤¨¤ë¡£¤¹¤ë¤È¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë±¦¥µ¥¤¥É¤Î¥¯¥í¥¹¤«¤é¾åÅÄ¤¬¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥Ø¥Ã¥É¤Ç²¡¤·¹þ¤ßÆ±ÅÀ¤Ë¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ»î¹ç¤Ï½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤¬ÅÚÃÅ¾ì¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ»î¹ç¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ªÆüËÜÂåÉ½¤Ï14Æü¡¢Æ±¤¸¤¯¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£¤½¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Ï¸½ºß¡¢´Ú¹ñÂåÉ½¤È¶¯²½»î¹ç¤òÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊABEMA¡¿¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¡Ë