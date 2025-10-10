Ì¼¤ÎÀ®¿Í¼°ÍâÆü¡¢É×¤ÏÌ¿¤òÀä¤Ã¤¿¡¡Ä¾Á°9¤«·î´Ö¤Î»Ä¶È ¤Û¤Ü100»þ´Ö°Ê¾å¡Ö¤Ê¤¼½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡©¡×¡¡·§ËÜ¸©¶µ°Ñ¿¦°÷¤Î°äÂ²¡ÖÏÂ²ò¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¹ç°Õ¡×
·§ËÜ¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Î¿¦°÷¤¬²áÏ«»à¥é¥¤¥ó¤òÄ¶¤¨¤ëÄ¹»þ´Ö¶ÐÌ³¤¬¸¶°ø¤Ç¼«¤éÌ¿¤òÀä¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤á¤°¤ê¡¢¸©¤Ï10·î10Æü¤Ë¡Ö°äÂ²¤È¤ÎÏÂ²ò¤Ë¹ç°Õ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û²ñ¸«¤ËÎ×¤àÃËÀ¤ÎºÊ¤ÈÌ¼¡¢ÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î
°ìÊý¡¢°äÂ²¤ÈÊÛ¸î»Î¤Ï²ñ¸«¤ò³«¤¡¢¸©¶µ°Ñ¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ¿®´¶¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃËÀ¤ÎºÊ¡Ê55¡Ë¡ÖË´¤¯¤Ê¤ëÁ°Æü¡¢¼Â¤ÏÌ¼¤ÎÀ®¿Í¼°¤Ç¤·¤¿¡£3¿Í¤Ç¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Ì¼¤Ï¿¶¤êÂµ»Ñ¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ø»Å»ö¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¿Å·Áð¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬ºÇ¸å¤Ë²ñ¤Ã¤¿»Ñ¤Ç¤·¤¿¡×
2023Ç¯1·î¡¢·§ËÜ¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤ÎÅ·Áð¶µ°é»öÌ³½ê¤Î´ÉÍý¼ç»ö¤À¤Ã¤¿50Âå¤ÎÃËÀ¤¬¼«¤éÌ¿¤òÀä¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
ÃËÀ¤Ï¡¢2022Ç¯4·î¤«¤é¤Û¤ÜËè·î¡¢²áÏ«»à¥é¥¤¥ó¤òÄ¶¤¨¤ë·î100»þ´Ö°Ê¾å¡¢ºÇÂç¤Ç·î172»þ´Ö¤Î»þ´Ö³°¶ÐÌ³¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£4·î¤«¤é6·î¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢Ï¢Â³¶ÐÌ³Æü¿ô¤¬72Æü´Ö¤ËµÚ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÃËÀ¤Î»àË´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÄ¹»þ´ÖÏ«Æ¯¤¬¸¶°ø¤ÇÀº¿À¼À´µ¤òÈ¯¾É¤·¤¿¡£Àº¿À¼À´µ¤È¼«»¦¤Ë¤Ï°ø²Ì´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢µîÇ¯3·î¤Ë¸øÌ³ºÒ³²¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¤¸¤ã¤¢¤Í¡Ù¤Ã¤ÆÊÌ¤ì¤¿¤Î¤Ë
ÃËÀ¤Î»àË´¤¬ºÊ¤Ë¹ð¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢À®¿Í¼°¤Î2Æü¸å¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
ÃËÀ¤ÎºÊ¡ÖÁ°¤ÎÆü¤ËÌ¼¤È¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¡Ø¤¸¤ã¤¢¤Í¡Ù¤Ã¤ÆÊÌ¤ì¤¿¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡©¤È¡×
É×¤ÎÄ¹»þ´ÖÏ«Æ¯¤Î¼ÂÂÖ¤òÃÎ¤é¤µ¤ì¤ë¤È¡¢»×¤ï¤º¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÀ¼¤¬½Ð¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃËÀ¤ÎºÊ¡Ö¤·¤«¤â¡¢¸©¤Ï¤½¤ì¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ø¤É¤¦¤·¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤é½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â²¿ÅÙ¤«½êÄ¹¤È²ñ¤Ã¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Ê¤¼½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤¤¤Þ¤¤¤Á»ä¤Ë¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
ÃËÀ¤ÎÌ¼¡Ê23¡Ë¤Ï¡ÖÀ¸Á°¤ÎÉã¤Ï¤¹¤´¤¯ÍÛµ¤¤Ç¡¢Àº¿ÀÅª¤Ë¤â¥¿¥Õ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢Éã¤Î»à¤ò¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸øÌ³ºÒ³²¤ÎÇ§Äê¤«¤é1Ç¯7¤«·î¡¢¸©¤ÏÀÕÇ¤¤òÇ§¤á¤Æ¼Õºá¤¹¤ë¤³¤È¤ä¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤ò¹Ö¤¸¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢Ìó1²¯±ß¤Î²ò·è¶â¤ò»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤Ê¤É¤Ç¡Ö°äÂ²¤È¤Î´Ö¤ÇÏÂ²ò¤Ë¸þ¤±¤Æ¹ç°Õ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢°äÂ²¤Ï¡Ö¸©¶µ°Ñ¤Îº£¸å¤ÎºÆÈ¯ËÉ»ß¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¸«¼é¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤·¡¢¡Ö¸½»þÅÀ¤ÇÏÂ²ò¤¬À®Î©¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡ÖÏÂ²ò¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ø¹ç°Õ¡Ù¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ñ¥½¥³¥ó¤Î¥í¥°¤Ë¡Ö3·å¡×¤ÎSOS
°äÂ²¤ÎÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤Ï¡¢¸©¶µ°Ñ¤Ø¤Î¼«¸Ê¿½¹ð¤Î»Ä¶È»þ´Ö¤È¡¢¶ÈÌ³¤Ç¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´Ö¤ËÂç¤¤Êº¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤ºÊüÃÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°äÂ²¤ÎÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¡Ö¼«¸Ê¿½¹ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤Î¥í¥°¤Ï100»þ´Ö¡¢150»þ´Ö¡¢160»þ´Ö¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¶ËÅÙ¤ÎÄ¹»þ´Ö¥í¥°¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Ä¹»þ´Ö¶ÐÌ³¤òÊüÃÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¡×
¤Þ¤¿¡ÖºÇ¸å¤Î¥»ー¥Õ¥Æ¥£ー¥Í¥Ã¥È¡×¤Ç¤¢¤ë»º¶È°å¤«¤é¤ÎSOS¤âÌµ»ë¤µ¤ì¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
°äÂ²¤ÎÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¡Ö12·î¤ËÃËÀ¤òÌÌÀÜ¤·¤¿»þ¤ÎÏ¢Íí»ö¹à¤Ç¡Ø¿´¿È¤ÎÉÔÄ´¤¬É½¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶ÈÌ³¾å¤ÎÉéÃ´¤âÂç¤¤¤¤È»×¤ï¤ì¡¢¿Í°÷¤ÎÁý²Ã¤¬ÉÔ²Ä·ç¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÉéÃ´·Ú¸º¤ËÇÛÎ¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡Ù¤È¡¢»º¶È°å¤ÏÉ¬»à¤ËÀ¼¤ò¾å¤²¤Æ¤ë¡×
°äÂ²¤ÎÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¡Ö»º¶È°å¤ÎÌÌÀÜ¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï»º¶È°å¤ÎÊÝ·ò»ØÆ³¤Ç¡¢¤½¤ì¤ÇSOS¤¬È¯¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢²¿¤ÎÁ¼ÃÖ¤â¤È¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¤µ¤é¤ËÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤Ï¡Ö¾å»Ê¤Ë¤è¤ë»Ù±ç¤â¹Ô¤ï¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢Åö»þ¤Î¸©¶µ°Ñ¤ÎÂÐ±þ¤ä¡¢ÆâÉôÄ´ºº¤Ç¡ÖÄ¹»þ´ÖÏ«Æ¯¤Ï¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤¡×¤È»ö¼Â¾å¡¢ÌÛÇ§¤·¤Æ¤¤¿ÁÈ¿¥É÷ÅÚ¤òÌäÂê»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÉã¤Î»à¤òÌµÂÌ¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Ç¡×
ÃËÀ¤ÎºÊ¡Ö·ò¹¯´ÉÍý¤È¤«Ï«Ì³´ÉÍý¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¸¦½¤¤Ê¤É¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¿¦°÷¤ä²ÈÂ²¤ÎÌ¿¤ä·ò¹¯¤òÍÂ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎ©¾ì¤À¤È¤¤¤¦¼«³Ð¤ä´íµ¡°Õ¼±¤ò¤·¤Ã¤«¤ê»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×
ÃËÀ¤ÎÌ¼¡Ö¼Õºá¤ò¤·¤¿¤«¤é½ª¤ï¤ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢Ï«Æ¯´Ä¶¤ò¤É¤¦²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£Éã¤Î»à¤òÌµÂÌ¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡×
º£²ó¤ÎÏÂ²ò¤Ë¸þ¤±¤¿¹ç°Õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸©¶µ°Ñ¤Î±ÛÃö¹À¼ù¶µ°éÄ¹¤Ï¡ÖÀÕÇ¤¤ò½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¡¢¶ÐÌ³»þ´Ö´ÉÍý¤ä·ò¹¯´ÉÍý¤ËËüÁ´¤ÎÁ¼ÃÖ¤ò¹Ö¤¸¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
³ùÁÒ,
Ë¡Í×,
Ë¬Ìä²ð¸î,
¾åÅÄ,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
ÆÁÅç,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
²ð¸î,
°ËÅì»Ô,
Ê©ÃÅ