¥¹¥Ð¥ë¿·¡Ö¡ÈFR¡É¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡×ÅÐ¾ì¡ª 200ÇÏÎÏÄ¶¤¨¡Ö2.4¥ê¥Ã¥¿¡¼¿åÊ¿ÂÐ¸þ¥¨¥ó¥¸¥ó¡×ºÎÍÑ¡ª Ìó420Ëü±ß¤Î¡ÖBRZ STI Sport YELLOW EDITION¡×²¿¤¬°ã¤¦¡©
¥¤¥¨¥í¡¼¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥¹¥Ý¡¼¥Ä
¡¡2025Ç¯9·î5Æü¡¢¥¹¥Ð¥ë¤Ï¡ÖBRZ STI Sport¡×¤ÎÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¡ÖYELLOW EDITION¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÈÎÇä¤ÏÃêÁªÊý¼°¤Ç¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¡¢300Âæ¸ÂÄê¤È¤¤¤¦´õ¾¯À¤¬¤¹¤Ç¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¥¹¥Ð¥ë¿·¡Ö¡ÈFR¡É¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡×¤ò²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê49Ëç¡Ë
¡¡YELLOW EDITION¤Î¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë¡ÖBRZ¡×¤Ï¡¢¥È¥è¥¿¤È¤Î¶¦Æ±³«È¯¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿FR¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤Ç¡¢½éÂå¥â¥Ç¥ë¤Ï2012Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·ÚÎÌ¤Ê¥Ü¥Ç¥£¤ÈÄã½Å¿´¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡¢¿åÊ¿ÂÐ¸þ4µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬¤â¤¿¤é¤¹·Ú²÷¤Ê¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°¤Ç¡¢¡ÖÃ¯¤â¤¬±¿Å¾¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡×¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢2021Ç¯¤Ë¤Ï2ÂåÌÜ¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢ÇÓµ¤ÎÌ¤ò2.4¥ê¥Ã¥¿¡¼¤Ø³ÈÂç¤·¤¿¿·¥¨¥ó¥¸¥ó¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÏºÇ¹â½ÐÎÏ235PS¡¢ºÇÂç¥È¥ë¥¯250Nm¤òÈ¯´ø¤·¡¢6Â®MT¤È6Â®AT¤òÀßÄê¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Á´Ä¹4265mm¡ßÁ´Éý1775mm¡ßÁ´¹â1310mm¤Î¥ï¥¤¥É¡õ¥í¡¼¤Ê¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤È¹â¹äÀ¥Ü¥Ç¥£¤Ë¤è¤ê¡¢¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤«¤éÆü¾ï¤Þ¤ÇÉý¹¤¯ÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ãæ¤Ç¤â¡ÖSTI Sport¡×¤Ï¡¢¥¹¥Ð¥ë¥Æ¥¯¥Ë¥«¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡ÊSTI¡Ë¤¬´Æ½¤¤¹¤ë¾åµé¥°¥ì¡¼¥É¤Ç¤¹¡£
¡¡ÀìÍÑ¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤ä¹â¹äÀ¥Ñ¡¼¥Ä¡¢¤µ¤é¤Ë¾å¼Á¤ÊÆâ³°Áõ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤â¤Ã¤È¤â´°À®ÅÙ¤Î¹â¤¤¥°¥ì¡¼¥É¡×¤È¤·¤Æ2017Ç¯¤Ë½éÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Áö¤ê¤È²÷Å¬À¤òÎ¾Î©¤·¤Ä¤Ä¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ä»ÅÍÍ¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î¡ÖYELLOW EDITION¡×¤Ï¡¢Á¯¤ä¤«¤ÊÀìÍÑ³°Áõ¿§¡Ö¥µ¥ó¥é¥¤¥º¥¤¥¨¥í¡¼¡×¤òºÎÍÑ¤·¤¿ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤é¤·¤¤²Ú¤ä¤«¤µ¤ÈÂ¸ºß´¶¤òÁ°ÌÌ¤ËÂÇ¤Á½Ð¤¹¥«¥é¡¼¤Ï¡¢Ää¼ÖÃæ¤Ç¤âÁö¹ÔÃæ¤Ç¤â¤Ò¤È¤¤ïÌÜ¤ò°ú¤¯»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Â¸µ¤Ë¤Ï¥Þ¥Ã¥È¥Ö¥é¥Ã¥¯ÅÉÁõ¤Î18¥¤¥ó¥Á¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¡¼¥ë¤òÁõÃå¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢À©Æ°·Ï¤Ë¤ÏbremboÀ½¤Î¥Ö¥ì¡¼¥¥·¥¹¥Æ¥à¤òÅëºÜ¤·¡¢¥¥ã¥ê¥Ñ¡¼¤ò¥´¡¼¥ë¥É¤Ë»Å¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ç»ë³ÐÅª¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤Ï¥·¡¼¥ÈÉ½Èé¤äÆâÁõ²Ã¾þ¤Ë¡ÖÀìÍÑ¥¦¥ë¥È¥é¥¹¥¨¡¼¥É¡¿ËÜ³×¥·¡¼¥ÈÉ½Èé¡×¤ÎºÎÍÑ¡¢¡ÖSTI¥í¥´Æþ¤ê¥Õ¥í¥ó¥È¥Ø¥Ã¥É¥ì¥¹¥È¡×¡Ö¥·¥ë¥Ð¡¼¥¹¥Æ¥Ã¥Á¡×¤Ê¤É¤ÎÆÃÊÌ¤Ê°Õ¾¢¤¬¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ÂÁ´ÁõÈ÷¤Ç¤Ï¡¢AT¼Ö¤Ë¤Î¤ßºÇ¿·¤Î±¿Å¾»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥¢¥¤¥µ¥¤¥È¡×¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÁö¤ê¤Ë²Ã¤¨¡¢Æü¾ïÍøÍÑ¤Ç¤â°Â¿´´¶¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ï¡¢Éý¹¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼ÁØ¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Æ°ÎÏÀÇ½¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÉ¸½à¤ÎSTI Sport¤òÆ§½±¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤ä¶îÆ°Êý¼°¤ËÆÃÊÌ¤ÊÊÑ¹¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ß¡Ë¤Ï¡¢MT¼Ö¤¬418Ëü±ß¡¢AT¼Ö¤¬421Ëü3000±ß¤Ç¤¹¡£