À¾ÅÄÉÒ¹Ô¤µ¤ó¡Ö¤â¤·¤â¥Ô¥¢¥Î¤¬ÃÆ¤±¤¿¤Ê¤é¡×½é¤Î¸ø¼°MV¤ò¸ø³«¡¡µ®½Å¤ÊÂ¢½Ð¤·¼Ì¿¿¤Ç¹½À®
¡¡2024Ç¯10·î17Æü¤ËÀË¤·¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤¿ÇÐÍ¥¡¦²Î¼ê¤ÎÀ¾ÅÄÉÒ¹Ô¤µ¤ó¤ÎÂåÉ½¶Ê¡Ö¤â¤·¤â¥Ô¥¢¥Î¤¬ÃÆ¤±¤¿¤Ê¤é¡×¤Î¸ø¼°¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤¬´°À®¤·¡¢°ì¼þ´÷¤òÁ°¤Ë¤·¤¿10Æü¤ËYouTube¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Ûµ®½Å¤ÊÂ¢½Ð¤·¼Ì¿¿¤Ç¹½À® À¾ÅÄÉÒ¹Ô¤µ¤ó¡Ö¤â¤·¤â¥Ô¥¢¥Î¤¬ÃÆ¤±¤¿¤Ê¤é¡×¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢À¾ÅÄ¤µ¤ó¤Î³èÆ°½é´ü¤«¤é¥¹¥Á¡¼¥ë»£±Æ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¼Ì¿¿²È¡¦»³´ß¿»á¤Î¶¨ÎÏ¤Î¤â¤ÈÀ©ºî¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç²Î¾§¤¹¤ë»Ñ¤ä¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°É÷·Ê¤Ê¤É¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Îµ®½Å¤ÊÂ¢½Ð¤·¼Ì¿¿¤ò´ð¤Ë¹½À®¤µ¤ì¤¿±ÇÁüºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤â¤·¤â¥Ô¥¢¥Î¤¬ÃÆ¤±¤¿¤Ê¤é¡×¤Ï¡¢1981Ç¯4·î1Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡ØÃÓÃæ¸¼ÂÀ80¥¥í¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤È¤·¤Æ¥Ò¥Ã¥È¡£À¾ÅÄ¤µ¤ó¤ÏÆ±³Ú¶Ê¤ÇNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë¤â2ÅÙ½Ð¾ì¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºòÇ¯¤Î¹ÈÇò¤Ç¤ÏÄÉÅé´ë²è¤È¤·¤ÆÆ±¶Ê¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¾¼ÏÂ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÌ¾¶Ê¤È¤·¤ÆÀ¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¸ø³«¤Ë¤è¤ê¡¢±ýÇ¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Ë¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬ÆÏ¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
