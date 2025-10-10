¸øÌÀÅÞ¡¢Ï¢Î©Î¥Ã¦ÅÁ¤¨¤ë¡¡¹â»ÔÁíºÛ¡Ö°ìÊýÅª¤Ë¡Ä¡×¡¡ÌîÅÞ¡ÖÀ¯¸¢¸òÂå¤Î²ÄÇ½À½Ð¤Æ¤¤¿¡×
¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÆÆ£ÂåÉ½¤Ï10Æü¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁíºÛ¤È²ñÃÌ¤·¡¢Ï¢Î©À¯¸¢¤«¤éÎ¥Ã¦¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ÀÆÆ£ÂåÉ½¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÀ¯¼£¤È¥«¥Í¤ò¤á¤°¤ëÌäÂê¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ò¡ÖÀ¿¤ËÉÔ½½Ê¬¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢Ï¢Î©´Ø·¸¤ò¡Ö¤¤¤Ã¤¿¤óÇò»æ¤Ë¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÀÆÆ£ÂåÉ½¡Ö¤¤¤Ã¤¿¤óÇò»æ¡×¡Ö´Ø·¸¤Ë¶èÀÚ¤ê¡×
1»þ´ÖÈ¾¤ËµÚ¤ó¤ÀÏÃ¤·¹ç¤¤¤Î·ë²Ì¡¢¡Ö¤ªÊÌ¤ì¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸øÌÀÅÞ¡¡ÀÆÆ£ÂåÉ½¡Ê10Æü¸á¸å4»þ¤´¤í¡Ë
¡Ö¼«¸øÏ¢Î©À¯¸¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤óÇò»æ¤È¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î´Ø·¸¤Ë¶èÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼«¸ø´Ø·¸¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¿´¤«¤é¤Î´¶¼Õ¤ò¿½¤·¾å¤²°®¼ê¤ò¤·¡¢¡Ø¤ª¸ß¤¤¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ù¡¢ÊÌ¤ì¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¼«Ì±ÅÞ¡¡¹â»ÔÁíºÛ¡Ê10Æü¸á¸å4»þÈ¾¤¹¤®¡Ë
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç26Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢ÌîÅÞ¤Î»þÂå¤â´Þ¤á¤Æ¶¨ÎÏ¤ò¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿´Ø·¸¡£ÂçÊÑ»ÄÇ°¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿·ëÏÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¢£½¸É¼ÎÏ¤Ç¼«Ì±ÅÞ¸õÊä¤ÎÅöÁª¤Ë¹×¸¥
¼ê¤ò¼è¤ê¹ç¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢26Ç¯Á°¡£
¸øÌÀÅÞ¤Ï¡¢»Ù»ýÊìÂÎ¡¦ÁÏ²Á³Ø²ñ¤Î½¸É¼ÎÏ¤Ç¡¢¹ñÀ¯Áªµó¤Î¤¿¤Ó¼«Ì±ÅÞ¸õÊä¤ÎÅöÁª¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢2012Ç¯¤«¤é¤Ï¡Ä¡£
¼«Ì±ÅÞ¡¡°ÂÇÜ¸µ¼óÁê
¡Ö¤Þ¤º¤Ï¸øÌÀÅÞ¤Î³§¤µ¤ó¤È¤·¤Ã¤«¤ê¤È°Õ¸«¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡×
¸øÌÀÅÞ¡¡»³¸ý¸µÂåÉ½
¡Ö·ëÂ«¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¿¤È¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
Âè2¼¡°ÂÇÜÀ¯¸¢¤È¤Ê¤Ã¤Æ°Ê¹ß¡¢Ìó10Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¼«Ì±ÅÞ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¹ñÀ¯Áªµó¤Ç8Ï¢¾¡¡£·ëÂ«¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ÂÇÜ¸µ¼óÁê¤Î½Æ·â»ö·ï¸å¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÀ¯¼£¤È¥«¥Í¤ÎÌäÂê¤¬È¯³Ð¡£
¸øÌÀÅÞ¡¡»³¸ý¸µÂåÉ½
¡Ö¡Ê¼«Ì±ÅÞ¤Î¡ËÀ¯¼£»ñ¶â¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò¤á¤°¤ëÌäÂê¤Ï¡¢ÃÇ¤¸¤Æµö¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
¢£¼«Ì±ÅÞ¤Î¡ÖÀ¯¼£¤È¥«¥Í¤ÎÌäÂê¡×¤ËÉÔ¿®´¶
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¸øÌÀÅÞ¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤È¼ê¤ò¼è¤ê¹ç¤¤¡¢Áªµó¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ä¾¶á¤ÎÂç·¿Áªµó¤Ï3Ï¢ÇÔ¡£ÇÔ°ø¤È¤·¤Æ¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¡ÖÀ¯¼£¤È¥«¥Í¤ÎÌäÂê¡×¤ËÉÔ¿®´¶¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸øÌÀÅÞ¤¬¡¢Ï¢Î©¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¾ò·ï¤È¤·¤ÆÄó¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¼¡¤Î3¤Ä¡£
1.À¯¼£¤È¥«¥Í¤ÎÌäÂê
2.³°¹ñ¿ÍÀ¯ºö¤Ê¤É¤Î·üÇ°
3.Ì÷¹ñ»²ÇÒ¤Ê¤É¤ÎÎò»ËÇ§¼±
¤³¤ÎÃæ¤Ç¡¢Í£°ìÀÞ¤ê¹ç¤¤¤¬¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡ÖÀ¯¼£¤È¥«¥Í¤ÎÌäÂê¡×¤Ç¤·¤¿¡£
¸øÌÀÅÞ¡¡ÀÆÆ£ÂåÉ½¡Ê10Æü¸á¸å3»þÈ¾¤¹¤®¡Ë
¡ÖÀ¯¼£¤È¥«¥Í¤ËÂÐ¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢¸øÌÀÅÞ¤Î°ìÃúÌÜ°ìÈÖÃÏ¡£¡Ø¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÊÀ¯¼£¡Ù¤òÅÞÀ§¤È¤¹¤ë²æ¤¬ÅÞ¤È¤·¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È¤·¤Æ¤âÃÇ¹Ô¤¹¤ë¤Ù¤¤â¤Î¡×
¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤Î²óÅú¤Ï¡Ø´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¤³¤ì¤«¤é¸¡Æ¤¤¹¤ë¡Ù¡¢À¿¤ËÉÔ½½Ê¬¤Ê¤â¤Î¡£¶Ë¤á¤Æ»ÄÇ°¡×
¨¡¨¡º£¸å¡¢¶¨µÄ¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤¬¡©
¸øÌÀÅÞ¡¡ÀÆÆ£ÂåÉ½
¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤µ¤ó¤Ï¤¤¤Ä¤â¡Ø¸¡Æ¤¤¹¤ë¸¡Æ¤¤¹¤ë¸¡Æ¤¤¹¤ë¡Ù¡£¤³¤¦¤¤¤¦²áµî¤Î·Ð°Þ¤â´Þ¤á¤Æ¡Ø¿·ÁíºÛ¤È¤·¤Æ·èÃÇ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡Ù¤È¡×
¡Öº£²ó¤Î²óÅú¤â¡Ø¤³¤ì¤«¤é¸¡Æ¤¤¹¤ë¡Ù¡ØÃÏÊýµÄ°÷¤Î°Õ¸«¤âÊ¹¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ù¡£ÃÏÊýµÄ²ñ¤Î°Õ¸«¤òÊ¹¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢1Ç¯Á°¤«¤é¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢²¿¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Âç¤¤Ê¤´²óÅú¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²æ¡¹¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦·èÃÇ¡×
¸øÌÀÅÞ¤Ï¡¢¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤Ç¤ÏÀÆÆ£ÂåÉ½¤ÎÌ¾Á°¤ò½ñ¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö°ìÊýÅª¤Ë¡×¹â»ÔÁíºÛ¡ÄÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍÍ»Ò
¨¡¨¡¹â»ÔÁíºÛ¤ÏÇ¼ÆÀ¤µ¤ì¤¿ÍÍ»Ò¡©
¸øÌÀÅÞ¡¡ÀÆÆ£ÂåÉ½
¡Ö¤¤¤¨¡ÄÇ¼ÆÀ¤µ¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¡Ø¤³¤ì¤«¤é¸¡Æ¤¤¹¤ë¤«¤é¡ª¡Ù¡¢²¿ÅÙ¤â¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø»ä¤Ï²þ³×¤ÎÀº¿À¤ÏÃ¯¤è¤ê¤âÉé¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¡ª¡Ù¡Ø¸¡Æ¤¤Î»þ´Ö¤¬Íß¤·¤¤¡Ù¡£²¿²ó¤â²¿²ó¤â²¿²ó¤â²¿²ó¤â¤ª¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤Î¡¢¹â»Ô»á¤Ï¡Ä¡£
¼«Ì±ÅÞ¡¡¹â»ÔÁíºÛ¡Ê10Æü¸á¸å4»þÈ¾¤¹¤®¡Ë
¡Ö°ìÊýÅª¤ËÏ¢Î©À¯¸¢¤«¤é¤ÎÎ¥Ã¦¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
Ç¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¸øÌÀÅÞ¤«¤éÏ¢Î©²ò¾Ã¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤¿¼«Ì±ÅÞ¡£
¼«Ì±ÅÞ¡¡¹â»ÔÁíºÛ¡Ê10Æü¸á¸å4»þÈ¾¤´¤í¡Ë
¡ÖËÜÆü¡¢¸øÌÀÅÞ¤«¤é¤ÏÀ¯¼£»ñ¶âµ¬ÀµË¡¤Î²þÀµ¤Ë´Ø¤¹¤ë¸øÌÀÅÞ°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¾ì¤Ç»¿ÈÝ¤ò¼¨¤¹¤è¤¦µá¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÅÞÆâ¤Ë»ý¤Áµ¢¤Ã¤Æ¶¨µÄ¤ò¤·¤Æ¼êÂ³¤¤Ë¤Î¤Ã¤È¤Ã¤ÆÂ®¤ä¤«¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤ªÊÖ»ö¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤éÀèÊý¤«¤é¤Ï¡Ø¤½¤ì¤Ï¶ñÂÎÅª¤Ê²óÅú¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢°ìÊýÅª¤ËÏ¢Î©À¯¸¢¤«¤é¤ÎÎ¥Ã¦¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¢£Î©·ûÌ±¼ç¡ÖÎò»ËÅª¤Ê1Æü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
À¯¼£¤È¥«¥Í¤ÎÌäÂê¤ò¤á¤°¤ê¡¢ÀÞ¤ê¹ç¤¤¤¬¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿Î¾ÅÞ¡£
¨¡¨¡ÁíºÛ¤¬¹â»Ô»á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢26Ç¯´Ö¤Î¼«¸øÏ¢Î©ÇË´þ¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡©
¼«Ì±ÅÞ¡¡¹â»ÔÁíºÛ¡Ê10Æü¸á¸å4»þÈ¾¤´¤í¡Ë
¡Ö¤¢¤Î¡Ä¤½¤ì¤Ï»ä¤«¤é¤â»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ØÁíºÛ¤¬»ä¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÏ¢Î©Î¥Ã¦¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤È¡£¡Øº£²ó¤ÎÁíºÛÁªµó¤ÇÃ¯¤¬Áª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¡Ù¤È¡×
ÌîÅÞ¤«¤é¤Ï¡Ä¡£
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¡°Â½»´´»öÄ¹¡Ê10Æü¸á¸å4»þÈ¾¤´¤í¡Ë
¡ÖËÜÅö¤ËÎò»ËÅª¤Ê1Æü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£½½Ê¬¡¢À¯¸¢¸òÂå¤Î²ÄÇ½À¤Ï½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡×
¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¡¶ÌÌÚÂåÉ½¡Ê10Æü¸á¸å5»þ¤¹¤®¡Ë
¡ÖÆâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¤òÃ´¤¦³Ð¸ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¡¡¡¡¡þ¸øÌÀÅÞ¤Ïº£¸å¤Î¹ñ²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ë»¿À®¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ï»¿À®¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¶¨ÎÏ¤¹¤ë»ÑÀª¤â¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£