¡¡¡þ¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¡¡ÆüËÜ¡Ý¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¡Ê2025Ç¯10·î10Æü¡¡Âçºå¡¦¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¿áÅÄ¡Ë
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½(FIFA¥é¥ó¥¥ó¥°19°Ì)¤Ï¡¢¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ÂåÉ½(Æ±37°Ì)¤ÈÂÐÀï¡£1ÅÀ¤òÄÉ¤¦¸åÈ¾¥¢¥Ç¥¤¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤ËFW¾åÅÄåºÀ¤(27¡á¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È)¤ÎÆÀÅÀ¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÄ¾¸å¤Ë»î¹ç½ªÎ»¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°È¾21Ê¬¡¢¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤Î10ÈÖMF¥¢¥ë¥ß¥í¥ó¤¬DFÀ¥¸Å¡¢ÅÏÊÕ¤Î´Ö¤«¤éåºÎï¤ËÈ´¤±½Ð¤¹¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þº¸Â¤Ç¥·¥å¡¼¥È¡£¤³¤ì¤¬GKÎëÌÚ¤Î¸Ô¤Î´Ö¤òÈ´¤±¥´¡¼¥ë¥Þ¥¦¥¹¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÆ±26Ê¬¡¢¾®Àî¤¬¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢¼êÁ°¤«¤é¶¯Îõ¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤È¡¢Áê¼êGK¤Î¼ê¤ò¤«¤¹¤á¤Æ¹â¤¯¾å¤¬¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤¬¥´¡¼¥ë¥é¥¤¥ó¤ò³ä¤ê¡¢Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾19Ê¬¡¢¥Ü¡¼¥ë¥Û¥ë¥À¡¼¤Ø¤Î´ó¤»¤¬´Å¤¯¤Ê¤ê¡¢¥¯¥í¥¹¤òµö¤¹¤È¡¢MF¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥´¥á¥¹¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤¬¥¯¥í¥¹¥Ð¡¼¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¤³¤ì¤¬¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤¹·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¸åÈ¾¥¢¥Ç¥¤¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¡¢ÅÓÃæ½Ð¾ì¤ÎFW¾åÅÄ¤¬¹ë²÷¤Ê¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥Ø¥Ã¥É¤Ç¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¡¢ÅÚÃÅ¾ì¤ÇÆ±ÅÀ¤Ë¡£Ä¾¸å¤Ë»î¹ç½ªÎ»¤ò¹ð¤²¤ë¥Û¥¤¥Ã¥¹¥ë¤¬¶Á¤¤¤¿¡£
¡¡¢§¾åÅÄ¡¡¤â¤Á¤í¤óÄ´»Ò¤¬ÎÉ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬Ãå¼Â¤ËÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æº£¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤«¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤ëÉôÊ¬¤âÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡£º£¤¤¤¤¾õÂÖ¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£Æü¤Ï¾¡¤Æ¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢Ëè»î¹çËè»î¹ç¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤¤¤¤½àÈ÷¤ò¤·¤ÆÎ×¤ó¤Ç¤ë¤ó¤Ç¡¢¼¡¤Ï¾¡Íø¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
