¥¸¥§¥ë¥ßー¥ï¥ó¤«¤éÅß¤Î¸ÂÄê¿§¤¬ÅÐ¾ì♡Í·¤Ó¿´ËþºÜ¤Î¡ÖPlayfully Yours¡×¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó
¥µ¥í¥óµé¥¸¥§¥ë¥Í¥¤¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¸¥§¥ë¥ßー¥ï¥ó¡×¤«¤é¡¢Åß¤òºÌ¤ë¸ÂÄê¥«¥éー¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖPlayfully Yours¡×¤¬ÅÐ¾ì♡Âç¿Í¤ÎÍ·¤Ó¿´¤È¤È¤¤á¤¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿5¿§¤ÎÆÃÊÌ¥«¥éー¤Ë²Ã¤¨¡¢Âç¿Íµ¤¤Î¡Ö¤Ï¤¬¤»¤ë¥Ùー¥¹¡×¤«¤é¤Ï¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÎÂçÍÆÎÌ¥µ¥¤¥º¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£»ØÀè¤«¤é²Ú¤ä¤°µ¨Àá¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¢ö
¥¸¥§¥ë¥ßー¥ï¥óÅß¸ÂÄê¿§¡ÖPlayfully Yours¡×ÅÐ¾ì
²Á³Ê¡§³Æ10ml¡¦1,540±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÖPlayfully Yours¡×¤Ï¡¢¡ÈÍ·¤Ó¿´¤ò¹þ¤á¤Æ¡É¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤¬¶á¤Å¤¯¹âÍÈ´¶¤ò¡¢»ØÀè¤ÇÉ½¸½¤Ç¤¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£
¸ÂÄê5¿§¤Î¥«¥éー¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
GM162 Cherry Sparkle¡Ê¥Á¥§¥êー¥¹¥Ñー¥¯¥ë¡Ë
¥Ó¥¿ー¤Ê¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¥´ー¥ë¥É¥é¥á¤¬±Ç¤¨¤ë¥ï¥¤¥ó¥ì¥Ã¥É¡Ú¸ÂÄê¿§¡Û
GM163 Cheeky Glow¡Ê¥Áー¥ー¥°¥í¥¦¡Ë
Ìµ¼Ùµ¤¤Ç¥×¥ì¥¤¥Õ¥ë¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò±é½Ð¤¹¤ë¥Õ¥ìー¥¯¥«¥éー¡Ú¸ÂÄê¿§¡Û
GM164 Dancing Dazzle¡Ê¥À¥ó¥·¥ó¥°¥À¥º¥ë¡Ë
Â¿ºÌ¤Ê¥é¥á¤¬µ±¤¯¥«¥é¥Õ¥ë¥°¥ê¥Ã¥¿ー¡Ú¸ÂÄê¿§¡Û
GM165 Ever Mood¡Ê¥¨¥Ðー¥àー¥É¡Ë
Â¿¿§¥é¥á¤¬¤¤é¤á¤¯¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¥«ー¥¡Ú¸ÂÄê¿§¡Û
C08 Twinkle Whimsy¡Ê¥È¥¥¥¤¥ó¥¯¥ë¥¦¥£¥à¥¸ー¡Ë
À±¶ý¤Î¤è¤¦¤Ëµ±¤¯¥«¥é¥Õ¥ë¥é¥á¡Ú¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸ÂÄê¿§¡Û
Åß¤é¤·¤¤ßê¤á¤¤ÈÍ·¤Ó¿´¤ò»ØÀè¤ËÅº¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥³¥¹¥á¥¥Ã¥Á¥ó¡Û¥Û¥ê¥Çー¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥àÅÐ¾ì♡¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¤â
¸ÂÄê¥»¥Ã¥È¡õ¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤¬ÅÐ¾ì♡
²Á³Ê¡§7,700±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄê
¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸ÂÄê¤Ç¡¢Åß¸ÂÄê5¿§¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëBOX¤¬ÅÐ¾ì¡£Èô¤Ó½Ð¤¹³¨ËÜ¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢³«¤±¤ë¤¿¤Ó¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤ª¤è¤Ó°ìÉôÅ¹Æ¬¤Ç¤Ï¡¢¥¸¥§¥ë¥ßー¥ï¥ó¤Î¥«¥éー¥¸¥§¥ë¤ò2ËÜ°Ê¾å¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢Àã¤Î·ë¾½¤ä¥ê¥Ü¥ó¥â¥Áー¥Õ¤¬²Ä°¦¤¤¥Í¥¤¥ë¥·ー¥ë¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¢öÅß¤é¤·¤¤»ØÀè¤Ë´ÊÃ±¥Á¥§¥ó¥¸¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
¿Íµ¤¡Ö¤Ï¤¬¤»¤ë¥Ùー¥¹¡×¤ËÂçÍÆÎÌ¥¿¥¤¥×¤¬ÅÐ¾ì
²Á³Ê¡§1,760±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÅÉ¤Ã¤Æ¤Ï¤¬¤¹¤À¤±¤Ç´ÊÃ±¥ª¥Õ¤¬³ð¤¦¡Ö¤Ï¤¬¤»¤ë¥Ùー¥¹¡×¤«¤é¡¢15ml¤ÎÂçÍÆÎÌ¥µ¥¤¥º¤¬¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì¡ª
¥«¥éー¤ÎÁ°¤ËÅÉ¤ë¤À¤±¤ÇÌó10Æü´ÖÄ¹»ý¤Á*¤·¡¢Î¾¼ê¤ÇÌó30²ó»ÈÍÑ²ÄÇ½¡£ÄÌ¾ï¥¿¥¤¥×¡Ê10ml¡Ë¤Ï1,540±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£
¼ê·Ú¤Ë¥µ¥í¥óµé¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤ò³ð¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢µ¤Ê¬¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æµ¤·Ú¤Ë¥«¥éー¥Á¥§¥ó¥¸¤ò³Ú¤·¤á¤ë´ò¤·¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹♡
*¸Ä¿Íº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Åß¤Î¤È¤¤á¤¤ò»ØÀè¤«¤é¤Þ¤È¤¦♡
Åß¸ÂÄê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖPlayfully Yours¡×¤Ï¡¢µ¨Àá¤Îßê¤á¤¤ò´¶¤¸¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥Í¥¤¥ë¥¿¥¤¥à¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¸ÂÄê¥«¥éー¡¢ÆÃÊÌ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡¢¤½¤·¤ÆÊØÍø¤Ê¡Ö¤Ï¤¬¤»¤ë¥Ùー¥¹ ¥éー¥¸¡×¡£¤É¤ì¤â¤³¤ÎÅß¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ø¤Î¥®¥Õ¥È¤Ë¤â¡¢¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¢ö
»ØÀè¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡¢²Ú¤ä¤«¤Ç¿´ÃÆ¤à¥Û¥ê¥Çー¥·ー¥º¥ó¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£