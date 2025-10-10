¡ãµÁ¼Â²È¤ËÏ¢Çñ¡ä²ÈÂ²¤Ç4Çñ¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤êÌÂÏÇ¡©´¿·Þ¤µ¤ì¤Æ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ëµÁÊì¤È¤Îµ÷Î¥´¶
¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤ÏµÁ¼Â²È¤Ëµ¢¾Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡¡¤½¤ì¤ÏÇñ¤Þ¤ê¡©¡¡¤½¤ì¤È¤âÆüµ¢¤ê¡©¡¡¤½¤ì¤¾¤ì¤Ëµ¢¾Ê¤Î·Á¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º£²ó¤ÎÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤ÏµÁ¼Â²È¤Ë¿ôÆüÂÚºß¤¹¤ë¤è¤¦¤Ç¡Ä¡Ä¡£
¡ØµÁ¼Â²È¤Ë4Çñ¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤É¤¦»×¤¦¡©¡¡¸©ÆâÊÒÆ»1»þ´ÖÈ¾¤Îµ÷Î¥¤ÎµÁ¼Â²È¡£»Ò¤É¤â3¿Í¡Ê1¡¢2¡¢3ºÐ¡Ë¤òÏ¢¤ì¤Æ²ÈÂ²¤ÇËè·îÇñ¤Þ¤ê¤Çµ¢¾Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¤¤¿¤¤3Ï¢µÙ¤¬¤¢¤ë·î¤Ï2Çñ¡£GW¡¢¤ªËß¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤È¤«¤ÎÏ¢µÙ¤ÏÊ¿µ¤¤Ç1½µ´Ö¤¯¤é¤¤¤¤¤ë¡£¼¡¤Ï¡¢4Çñ¤¹¤ëÍ½Äê¡Ù
µÁÊì¤¬´¿·Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤éOK¡©
¡Ø´¿·Þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¡¡¤ªÎÙ¤µ¤ó¤â¤è¤¯²ÈÂ²¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤è¡£Ë»¤·¤½¤¦¤À¤±¤ì¤É¡¢´ò¤·¤½¤¦¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¡Ù
¡Ø60Âå¤Ç¤â¸µµ¤¤Ê¿Í¤¤¤ë¤·¡¢¤ª¸ß¤¤¤¬¤è¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¡Ù
¡Ø¾®¤µ¤¤¤¦¤Á¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡£»Ò¤É¤â¤Ï¤¹¤°Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¡Ù
¡ØÂ¹¤ä¤ª²Ç¤µ¤ó¤¬Í·¤Ó¤Ë¤¯¤ë¤³¤È¤¬¸Ø¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢À¸¤¤¬¤¤¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ë¡Ù
¤Þ¤º´ó¤»¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ªµÁÊì¤µ¤ó¤¬ËÜÅö¤Ë´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Ê¤éÌäÂê¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤Ç¤¹¡£¤ªµÁÊì¤µ¤ó¤¬µ¢¾Ê¤ò´î¤Ó¡¢Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤âµ¤·ó¤Í¤Ê¤¯¹Ô¤±¤ë´Ø·¸¤Ïµ®½Å¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢1ºÐ¡¢2ºÐ¡¢3ºÐ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç²Ä°¦¤¤À¹¤ê¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤òÊú¤Ã¤³¤Ç¤¤ë»þ´ü¤Ï¸Â¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤ªµÁÊì¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÂ¹¤È¿¨¤ì¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¤¤È¤Îµ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Â©»Ò¡ÊÃ¶Æá¡Ë¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤ë»ëÀþ
¡ØÃ¶Æá¤À¤±¤¬³Ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£·Þ¤¨¤ëÂ¦¤Ã¤ÆËÜÅö¤·¤ó¤É¤¤¡Ù
¡Ø¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï´ò¤·¤¤¡ª¡¡¤À¤±¤ÉÎ¹¹Ô¤È¤«¹Ô¤«¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡¡¤ª²Ç¤µ¤ó¤ÏÉÔËþ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡©¡¡¤ÈÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¡Ù
¡ØËè·îÇñ¤Þ¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¤¿¤Þ¤Ë¤ÏÎ¹¹Ô¤¹¤ì¤Ð¡©¡¡µÁÊì¤âÍ¶¤Ã¤ÆÎ¹´Û¤ËÇñ¤Þ¤ëÊý¤¬¤¤¤¤¡Ù
°ìÊý¡¢¡Ö·Þ¤¨¤ëÂ¦¤ÏÂçÊÑ¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤«¤é¡¢Â©»Ò¤Ç¤¢¤ëÃ¶Æá¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¸·¤·¤¤°Õ¸«¤â´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£µ¢¾Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÃ¶Æá¤µ¤ó¤Î¼Â²È¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Ï¤ï¤¬»Ò¤ò±ü¤µ¤ó¤È¼ÂÊì¤ËÇ¤¤»¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·µ¤¤ò¸¯¤Ã¤¿¤ê¼ÂºÝ¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¥Þ¥Þ¤È¤ªµÁÊì¤µ¤ó¡£¡ÖµÁÊì¤Î´î¤Ó¡×¤Ë´Å¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ã¶Æá¤µ¤ó¤¬ÂÚºß¤Îºß¤êÊý¤ò¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
µÁÊì¤ÎÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡Ä¡Ä
¡Ø²Ç¤ÎÎ©¾ì¤Ç¤âµÁÊì¤ÎÎ©¾ì¤Ç¤â¥¤¥ä¤À¤ï¡Ù
¡Ø»ä¤Ê¤é1Çñ¤â¤·¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¡£¶á¤¯¤Î¥Û¥Æ¥ë¼è¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¡Ù
¡Ø·»²Ç¤¬Ëè½µ»Ò¤É¤â¤òÍÂ¤±¤Ë¤¯¤ë¤«¤éÈè¤ì¤ë¤È¡¢µÁÊì¤¬»ä¤Ë¶òÃÔ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¡Ù
¤ªµÁÊì¤µ¤ó¤ÎÎ©¾ì¤òÁÛÁü¤¹¤ë¤È¡ÖÀµÄ¾¥¥Ä¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ò´Þ¤á¤¿¼ã¤¤5¿Í²ÈÂ²¤ÎÌÌÅÝ¤ò¸«¤ë¤Î¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤¹¡£¥ß¥ë¥¯¤«¤éÎ¥Æý¿©¡¢Âç¿ÍÍÑ¤È¡¢¿©»ö¤À¤±¤ò¸«¤Æ¤âÂÎÎÏ¤Èµ¤ÎÏ¤¬É¬Í×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¡¢¿²¾²¤Î½àÈ÷¤«¤é¤ªÉ÷Ï¤¤ÎÀ¤ÏÃ¤Þ¤Ç¡¢¤ªµÁÊì¤µ¤ó¤Ë¤ÏµÙ¤à²Ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£É½¸þ¤¤Ï´¿·Þ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢Æâ¿´¤ÏÈè¤ì¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢±ÆÝ¤ß¤Ë¤·¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÁÇÄ¾¤ËµÁÊì¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë
¡ØÉéÃ´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡¢¤â¤¦¾¯¤·Ã»¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤«¡¢¤³¤Ã¤½¤êµÁÊì¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤é¡©¡Ù
¡ØÃ¶Æá¤Ë¡ÖµÁÊì¤ò¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¿¿·õ¤ËÅÁ¤¨¤Æ¡¢Ã¶Æá¤«¤éÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤Ð¡©¡Ù
¤ªµÁÊì¤µ¤ó¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¤ªµÁÊì¤µ¤ó¤Ë¤·¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ËÜ²»¤òÊ¹¤±¤Ð¡¢±óÎ¸¤ä¸í²ò¤¬²ò¤±¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
µÁÊì¤¬µ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢É×ÉØ¤ÇÉéÃ´·Ú¸º¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤Ï
¡Ø¤ªÎÁÍý¹¥¤¡¢¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¹¥¤¤ÊµÁÊì¤Ê¤é´ò¤·¤¤¤«¤â¡£¤½¤ì¤Ç¤âµÁÊì¤ÎÉéÃ´¤¬·Ú¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤ËÉ×ÉØ¤Ç¹©É×¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¡©¡Ù
¡Ø»ä¤Î¼Â²È¤ÏÈô¹Ôµ¡¤Îµ÷Î¥¤À¤«¤é¡¢¹Ô¤¯¤È¤¤Ï1½µ´Ö¤Û¤ÉÂÚºß¤¹¤ë¡£¤À¤«¤é¥Û¥Æ¥ë¤ËÇñ¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢´Ñ¸÷¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¤ê¤·¤ÆÉéÃ´¤ò¸º¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ù
¡Ø¸½¾õ¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢µÁÎ¾¿Æ¤Î·ò¹¯¤ä·ÐºÑ¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÉÑÅÙ¤òÊÑ¤¨¤ë¤Ù¤¡Ù
µ¢¾Ê¤ËÂÐ¤¹¤ë¹Í¤¨¤òÉ×ÉØ¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¦¤Ù¤¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤âÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤ªµÁÊì¤µ¤ó¤¬¿´¤«¤é´¿·Þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤éÄ¹´üÂÚºß¤Ï°¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¤½¤Î¡È´¿·Þ¡É¤¬ËÜ²»¤«¤É¤¦¤«¤ÏÊÌÌäÂê¡£²È»ö¤äÀ¸³è¤ÎÉéÃ´¡¢ÂÎÎÏÅª¤ÊÈè¤ì¤ÏÉ½¤Ë½Ð¤µ¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ÂÚºß¤ÎÉÑÅÙ¤äÆü¿ô¤Ï¡¢µÁÎ¾¿Æ¤ÎÂÎÄ´¡¦µ¤»ý¤Á¡¦²È»öÉéÃ´¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢½ÀÆð¤ËÄ´À°¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤·¤Æ¤ªµÁÊì¤µ¤ó¤Ø¤Î³ÎÇ§¤äµ¤¸¯¤¤¤ÏÂ©»Ò¤Ç¤¢¤ëÃ¶Æá¤µ¤ó¤ÎÌò³ä¡£¤ªµÁÊì¤µ¤ó¤È¤Î´Ø·¸¤òÎÉ¹¥¤ËÊÝ¤Ä¤¿¤á¤Ë¤â¡¢É×ÉØ¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤ª¸ß¤¤¤¬¥à¥ê¤Ê¤¯Â³¤±¤é¤ì¤ëµ¢¾Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£