¡ã¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ò¤É¤¯¤Ê¤¤¡©¡ä¡Ö¤Þ¤¿ÃçÎÉ¤¯¤·¤è¤¦¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤±¤É¡Ä¤Þ¤Ã¤¿¤¯´ò¤·¤¯¤Ê¤¤¥Ã¡ª¡ÚÃæÊÔ¤Þ¤ó¤¬¡Û
»ä¤Ï¥Þ¥ª¡Ê34¡Ë¡£Â©»Ò¤Ï¥é¥¤¥È¡Ê¸½ºß¾®³Ø6Ç¯À¸¡Ë¤Ç¤¹¡£»ä¤Ë¤Ï2Ç¯Á°¤Þ¤Ç¡¢4Ç¯´Ö¤È¤Æ¤âÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢¥Þ¥ÞÍ§¤Î¥¯¥ß¡Ê35¡Ë¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥ß¤ÎÂ©»Ò¡¦¥¢¥¥é¤¯¤ó¡Ê¸½ºß¾®³Ø6Ç¯À¸¡Ë¤â¥é¥¤¥È¤ÈÃç¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢2Ç¯Á°¤ËµÞ¤ËLINE¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤ÆÀä±ï¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥È¤â¡¢¥¢¥¥é¤¯¤ó¤Ë¡Ö¤â¤¦Í·¤Ù¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡×¤È¤È¤Æ¤âÈá¤·¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï»ä¤Ë¤â¥é¥¤¥È¤Ë¤âÂ¾¤Î¤ªÍ§Ã£¤¬¤Ç¤¤Æ³Ú¤·¤¤Æü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£2Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥¯¥ß¤«¤éÏ¢Íí¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ÀµÄ¾¡Ä¡Äº£¤µ¤é¤¢¤Î»þ¤¢¤¢¤À¤Ã¤¿¡¢¤³¤¦¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢¡Ö¤½¤¦¤«¡¢¥¤¥ä¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤Í¡¢¤´¤á¤ó¤Í¡×¤¯¤é¤¤¤·¤«¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤â¡¢µÞ¤Ë¥é¥ó¥Á¤Ë¹Ô¤³¤¦¤ÈÍ¶¤ï¤ì¤Æ¤âµ¤»ý¤Á¤ÎÀ°Íý¤¬¤Ä¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤ÏÍ½Äê¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿Ï¢Íí¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡Ä¡Ä¡£
¤¢¤ó¤Ê¤ËÂÔ¤ÁË¾¤ó¤À¥¯¥ß¤«¤é¤Î2Ç¯±Û¤·¤ÎÅÅÏÃ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Á´¤¯´ò¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤·¤«¤âº£¤µ¤é²áµî¤Î¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡Ö¤´¤á¤ó¡×¤·¤«¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡Ä¡Ä¡£Ãç¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿Åö»þ¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤ÊÖ¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥¯¥ß¤Ï¤¢¤Þ¤ê»Ò¤É¤â¤ò¼¸¤é¤Ê¤¯¤Æ¼þ¤ê¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¯¥ß¤Ï¡Ö¤¢¤Î»þ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¥¤¥ä¤À¤Ã¤¿¡×¤È»ä¤ËÀâÌÀ¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥ä¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÏÍý²ò¤·¤¿¤«¤é¼Õºá¤ò¤¹¤ë¤È¡Ö¥é¥ó¥Á¤Ë¹Ô¤³¤¦¡¢»Ò¤É¤â¤âÍ·¤Ó¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·»ä¤Ï¤Ê¤ó¤À¤«Ç¼ÆÀ¤¬¹Ô¤¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤À¤±¤¬°¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤½¤Î»þ¤Ë»ä¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤º¡¢µÞ¤Ë²»¿®ÉÔÄÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¯¥ß¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡°ìÅÙ¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ±ï¤òÀÚ¤Ã¤¿Áê¼ê¤À¤È»×¤¦¤È¡Ä¡Ä¾¯¤·Á°¤ÏÂÔ¤Á¤ï¤Ó¤¿Ï¢Íí¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢Á´¤¯´ò¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
