¡Ö»³¤Î¤¬¤ì¤¤¬Íî¤Á¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤¬¡ÄÉÔ°Â¡×3Ï¢µÙºÆ¤ÓÂæÉ÷¤Î±Æ¶Á·üÇ° 2¼¡ºÒ³²¤Ø¤Î·Ù²ü¶¯¤á¤ë=ÀÅ²¬¸©¡¦ËÒÇ·¸¶»Ô
10·î11Æü¤«¤é3Ï¢µÙ¤È¤¤¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀÅ²¬¸©Æâ¤Ï11Æü¤«¤éÂæÉ÷23¹æ¤Î±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£9·î¡¢Îµ´¬¤ÎÈï³²¤¬¤¢¤Ã¤¿ÀÅ²¬¸©ËÒÇ·¸¶»Ô¤Ç¤Ï2¼¡ºÒ³²¤Ø¤Î·Ù²ü¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö»³¤Î¤¬¤ì¤¤¬Íî¤Á¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤¬¡ÄÉÔ°Â¡×3Ï¢µÙºÆ¤ÓÂæÉ÷¤Î±Æ¶Á·üÇ° 2¼¡ºÒ³²¤Ø¤Î·Ù²ü¶¯¤á¤ë=ÀÅ²¬¸©¡¦ËÒÇ·¸¶»Ô
ÂæÉ÷23¹æ¤Ï¸½ºß¡¢¶å½£¤ÎÆî¤òËÌÀ¾Êý¸þ¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¸©Æâ¤Ë¤Ï12Æü¤ÎÌë¤«¤é13Æü¤ÎÌ¤ÌÀ¤Ë¤«¤±¤ÆºÇ¤âÀÜ¶á¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
9·î¡¢ÂæÉ÷15¹æ¤Ë¤è¤ëÎµ´¬Èï³²¤¬¤¢¤Ã¤¿ËÒÇ·¸¶»Ô¤Ç¤â¡¢´íµ¡´¶¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã½»Ì±¡ä¡ÖÉÔ°Â¤Ç¤¹¤è¡£ÂæÉ÷22¹æ¤¬¤½¤ì¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂæÉ÷23¹æ¤¬´í¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡ÖºÆ¤Ó²°º¬¤¬Èô¤Ö¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡£¤¢¤È¤Ï»³¤Î¤¬¤ì¤¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤Æ¤³¤Ã¤Á¤ËÍè¤ë²ÄÇ½À¤¬¡¢Âç±«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡×
½»Ì±¤Ï¡¢»³¤«¤é¤ÎÅÚº½Êø¤ì¤Ê¤É2¼¡ºÒ³²¤â¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãËÒÇ·¸¶»Ô »º¶È·ÐºÑÉô¤ªÃãÆÃ»º²Ý ÂçÀÐ´²Ç·²ÝÄ¹¡äQ¤³¤Á¤é¤Ï¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¾ì½ê¡© ¡Ö¤³¤Á¤é¤Ï9·î5Æü¤ÎÎµ´¬¤¬µ¯¤¤¿ºÝ¤Ë¡¢Îµ´¬¤ÎÈï³²¤ò¼õ¤±¡¢¤Ê¤®ÅÝ¤µ¤ì¤¿¿¹ÎÓ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡× QÃÏ·Á¤È¤·¤Æ¤Ï¡© ¡Ö·¹¼Ð¤¬¤¤Ä¤¤¿¹ÎÓ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡× Q2¼¡ºÒ³²¤Î´í¸±À¤Ï¡© ¡Ö½»Ì±¤ÎÊý¤«¤é¤Ï¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤ªÏÃ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Èï³²¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿ËÒÇ·¸¶»ÔºÙ¹¾ÃÏ¶è¤Ç¤Ï¡¢È¯ºÒ¤«¤é1¤«·î°Ê¾å¤¿¤Ã¤¿º£¤â¡¢Â¿¤¯¤ÎÌÚ¡¹¤¬ÅÝ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¡£»Ô¤ä¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Èï³²¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï23¥Ø¥¯¥¿ー¥ë¤Î¿¹ÎÓ¤ÇÊ£¿ô¤Î½êÍ¼Ô¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡ãÂçÀÐ²ÝÄ¹¡ä¡ÖÅÓÃæ¤ÇÀÞ¤ì¤¿ÌÚ¡¹¤¬¡¢¤Þ¤¿¶¯¤¤ÂæÉ÷¤¬Íè¤ÆÈô¤ó¤ÀºÝ¤Ë¡¢ºÒ³²¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤ÏÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ãæ¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤ÈÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Çº£¸å³ÎÇ§¤ò¿Ê¤á¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤Þ¤¿¡¢Èï³²¤¬¤¢¤Ã¤¿¿¹ÎÓ¤ÏÅÚº½ºÒ³²·Ù²ü¶è°è¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÅÚº½Êø¤ì¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤ë¾ì½ê¤Ç¤¹¡£
ÀÅ²¬¸©¤Ï¸½ºß¡¢À°È÷¤Ç¤¤ë»ö¶È¼Ô¤òÄ´À°Ãæ¤Ç¡¢À°È÷ÈñÍÑ¤ò100%ÉéÃ´¤·¡¢ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¸©¿¹ÎÓ·×²è²Ý ¿¼¹¾·ò²ÝÄ¹¡ä¡ÖÀÞ¤ì¤¿ÌÚ¤Îº¬¤Ã¤³¤ò¼è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢º¬¤Ã¤³¤¬¤ª¤µ¤¨¤Æ¤¤¤¿ÅÚ¤ò¤ª¤µ¤¨¤¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬ÅÚº½ºÒ³²¤òÍ¶È¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ïº¬¤Ã¤³¤Ï»Ä¤·¤¿·Á¤Ç¡¢¿·¤·¤¤²ê¤äÌÚ¤¬À¸¤¨¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¼«Á³¤ÎÎÏ¤òÍøÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿¹¤ò²óÉü¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
º£¸å¤ÎÂç±«¤Ê¤É¤Ë¤âÈ÷¤¨¡¢2¼¡ºÒ³²¤òËÉ¤°ÂÐºö¤¬µÞÌ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
