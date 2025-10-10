¡Ú ¤¤ã¤ê¡¼¤Ñ¤ß¤å¤Ñ¤ß¤å ¡Û»Ò¤É¤â¤¬1ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¡¡25Æü(ÅÚ)³«ºÅ¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ï¡Ö»º¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¸«¤¿¡È³Ú¤·¤¤Ì´¡É¤È¡ÈÈá¤·¤¤Ì´¡É¡×
²Î¼ê¤Î¤¤ã¤ê¡¼¤Ñ¤ß¤å¤Ñ¤ß¤å¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤Î1ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ËºÝ¤·¤Æ¡¢°î¤ì¤ë»×¤¤¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤ã¤ê¡¼¤µ¤ó¤Ï¡ÖTo my sweet baby, happy birthday¡×¡Ö1ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Í¡£¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È¡¢¿Íº¹¤·»Ø¤ò¾å¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö1¡×¤ò½Ð¤¹»Ò¤É¤â¤Î¼ê¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£À®Ä¹¤ò½Ë¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢25Æü(ÅÚ)³«ºÅ¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öº£²ó¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡Ødreamin dreamin¡Ù¤Ï¡¢²æ¤¬»Ò¤¬»º¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¸«¤¿¡È³Ú¤·¤¤Ì´¡É¤È¡ÈÈá¤·¤¤Ì´¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤ã¤ê¡¼¤µ¤ó¤Ï¡ÖÎ®»º¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤¿¤³¤È¡£¤½¤ÎÆü¤ÎÌë¤Ë¤â¥é¥¤¥Ö¤ò¤·¤¿¤³¤È¡£¡×¡Ö¼ê½Ñ¤ò·è¤á¤¿Æü¤Ë¡¢´ñÀ×Åª¤Ë¿´Â¡¤¬Æ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡£¡×¡ÖÉÔ°Â¤ò±£¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤¿¤³¤È¡£¡×¤È¡¢ÁÛÁü¤òÀä¤¹¤ë¤Û¤É¤ÎÉÔ°Â¤ä¶²¤ì¤Î¤¿¤ÀÃæ¤Ë¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ1ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿»Ò¤É¤â¤Ë¡Ö»ä¤Î¸µ¤ËÌµ»ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£Âç¹¥¤¤À¤è¡×¤È¡¢¿´¤«¤é¤Î°¦¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤ã¤ê¡¼¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¢¤Îº¢¤Î´õË¾¤ÈÉÔ°Â¡¢ÎÞ¤Èµ§¤ê¤ò¡¢¡Ødreamin dreamin¡Ù¤Ç²»¤Ë¤Ç¤¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¥é¥¤¥Ö¤Ø¤ÎÍè¾ì¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
