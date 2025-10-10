³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒÁõ¤¤¡È¤ï¤¤¤»¤Ä¡É¤«¡¡¼Ì¿¿¥·¡¼¥ëµ¡¤ËÏ¢¤ì¹þ¤ß¡Ä
news every.¤Î¡Ö¥ß¥À¥·¡×¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¡£¡Ö³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒÁõ¤¤¡È¤ï¤¤¤»¤Ä¡É¤«¡¡¼Ì¿¿¥·¡¼¥ëµ¡¤ËÏ¢¤ì¹þ¤ß¡Ä¡×¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡þ
10Æü¡¢¸¡»¡¤Ë¿ÈÊÁ¤òÁ÷¤é¤ì¤¿Ãæ¹ñÀÒ¤Î¥Ñ¡¼¥Ï¡¼¥¢¡¼¥Ç¥£¥ó¡¦¥¤¡¼¥µ¡¼¥à¡¼¥Ç¥£¥óÍÆµ¿¼Ô¡Ê36¡Ë¡£¤³¤È¤·4·î¡¢Åìµþ¡¦ÂæÅì¶è¤Ç¡¢20Âå¤Î½÷À¤Ë¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Ï©¾å¤Ç½÷À¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤¿¤È¤¤¤¦¥Ñ¡¼¥Ï¡¼¥¢¡¼¥Ç¥£¥óÍÆµ¿¼Ô¡£
¥Ñ¡¼¥Ï¡¼¥¢¡¼¥Ç¥£¥óÍÆµ¿¼Ô¡ÖCan you speak English¡©¡×
½÷À¤¬¡ÖÏÃ¤»¤Ê¤¤¡×¤È¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¤òÊÖ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢º£ÅÙ¤Ï¥«¥¿¥³¥È¤ÎÆüËÜ¸ì¤Ç¡Ä
¥Ñ¡¼¥Ï¡¼¥¢¡¼¥Ç¥£¥óÍÆµ¿¼Ô¡Ö¥Á¥Ã¥×¤ò¤¢¤²¤ë¤«¤é¥¬¥¤¥É¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¡×
½÷À¤Ï¡¢¼«¿È¤â³¤³°Î¹¹ÔÃæ¤Ë³°¹ñ¿Í¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤¿·Ð¸³¤«¤é¡¢¾åÌî¤Î¥¢¥á²£¼þÊÕ¤ò°ÆÆâ¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¥²¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤¢¤ë¼Ì¿¿¥·¡¼¥ëµ¡¤ÎÃæ¤Ë½÷À¤ò²¡¤·¤³¤ß¡¢¸½¶â2Ëü±ß¤ò¸«¤»¤Æ¡Ä
¥Ñ¡¼¥Ï¡¼¥¢¡¼¥Ç¥£¥óÍÆµ¿¼Ô¡Ö¥¥¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤ª¶â¤ò¤¢¤²¤ë¡×
º£ÅÙ¤Ï¥«¥¿¥³¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÆüËÜ¸ì¤Ç¤³¤¦¸À¤Ã¤Æ¡¢¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Â¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ë¤Ï14Ç¯Á°¤«¤é½»¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¸ì¤òÏÃ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¥Ñ¡¼¥Ï¡¼¥¢¡¼¥Ç¥£¥óÍÆµ¿¼Ô¡£·Ù»ëÄ£¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤à¤·¤ã¤¯¤·¤ã¤·¤Æ¤¤¤Æ¼ò¤Ë¿ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ä
¥Ñ¡¼¥Ï¡¼¥¢¡¼¥Ç¥£¥óÍÆµ¿¼Ô¡Öµ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×ÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£