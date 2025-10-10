¡Ö·ëº§¤ËÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ä¤Î¤¬ÉÝ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×º§ÌóÇË´þ¢ª¸µ¥«¥ì¤ËÂ¨¿·Îø¿Í¤Ç¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤¬¥º¥¿¥º¥¿¤Ë¡Ä½ý¤Ä¤¤¤¿¿´¤òÌþ¤ä¤¹ÊýË¡¤Ï¡©
¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î½»µÈÈþµª¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ëTOKYO FM¤ÎÀ¸¥ï¥¤¥É¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖBlue Ocean¡×¡ÊËè½µ·îÍË¡Á¶âÍË 9:00¡Á11:00¡Ë¡£Ëè½µ¶âÍËÆü¤ËÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¡ÖÂô°æÀ½Ìô presents ¥ª¥È¥Ê¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤âÁêÃÌ¼¼¡×¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤éÆÏ¤¤¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤ªÇº¤ß¤ò¡¢Blue Ocean¥ê¥¹¥Ê¡¼¤ß¤ó¤Ê¤Ç¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
10·î3Æü¡Ê¶â¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢º§ÌóÇË´þ¤Ë¤è¤ë¡Ö¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤ÎÄã²¼¡×¤Ê¤É¤ÎÇº¤ß¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤ÎÁêÃÌ¡ä
Í§¿Í´Ø·¸10Ç¯¤ò·Ð¤Æ¸òºÝ¤Ë·Ò¤¬¤ê3Ç¯ÉÕ¤¹ç¤¤Æ±À³¤·¡¢º£Ç¯º§Ìó»ØÎØ¤Þ¤ÇÌã¤Ã¤¿Èà¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤¦¤ªÊÌ¤ì¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢½Õ¤¹¤®¤Æ¤«¤éÍÍ»Ò¤ä¸ÀÆ°¤¬¤ª¤«¤·¤¯¡¢º£²Æ¤Î½é¤á¤ËÊÌ¤ì¤òÀÚ¤ê½Ð¤µ¤ì¡Ö·ëº§¤ËÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ä¤Î¤¬ÉÝ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¤ªÊÌ¤ì¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤°Ê¹ß¡¢Èà¤ÏÌµ´Ø¿´¤Ë¶á¤¯°ìµ¤¤ËÂÖÅÙ¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤È180ÅÙ¤Î°ã¤¤¤Ë¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¿Í´Ö¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤À¤Ê¡Ä¡Ä¤È¡¢ËÜ¼Á¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Æ·ëº§¤¹¤ëÁ°¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¤È»×¤¦È¿ÌÌ¡¢¤â¤È¤â¤È¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤¬Äã¤¤¤Î¤Ç¡¢Î©¤ÁÄ¾¤ê¤¬½ÐÍè¤Ê¤¤»þ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£
¤·¤«¤â¡¢ÊÌ¤ìºÝ¤Ë¡Ö¤â¤¦Ã¯¤â¹¥¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¤â¤¦¤¹¤Ç¤Ë¿·¤·¤¤Áê¼ê¤¬¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¥º¥¿¥º¥¿¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1¿Í¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ÈÆ±¤¸¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢Îø°¦¤òÄÌ¤·¤Æ¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤ò¤¢¤²¤ëÊýË¡¡¢º§ÌóÇË´þ¤µ¤ì¤Æ¤«¤éÀÚ¤êÂØ¤¨¤ëÊýË¡¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢³§¤µ¤ó¤Î°Õ¸«¤ò»Ç¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤ÆÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡Ê30ÂåÈ¾¤Ð¡Ë
¡ö
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Î½»µÈ¤Ï¡¢¤Þ¤º¡Ö¥·¥ç¥Ã¥¯¤È¤¤¤¦¤«¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤È¤·¤Æ¤Ï13Ç¯¤âËÂ¤¤¤Ç¤¤¿Èà¤È¤ÎºÇ¸å¤¬¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤È¤Ï¡Ä¡ÄËÜÅö¤Ë»ÄÇ°¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢ÁêÃÌ¼Ô¤µ¤ó¤ÎÈá¤·¤ß¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¿·¤·¤¤Áê¼ê¤ÎÂ¸ºß¤òÃÎ¤ê¡¢¤è¤ê¿´¤¬½ý¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦ÁêÃÌ¼Ô¤µ¤ó¤Ø¡¢¿´¤«¤é¡ÖËÜÅö¤Ë¤ª¸«Éñ¤¤¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤Í¤®¤é¤¤¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤ò¾å¤²¤ëÊýË¡¡¢ÀÚ¤êÂØ¤¨¤ëÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢½»µÈ¤¬¿¿¤ÃÀè¤Ëµó¤²¤¿¤Î¤¬¡¢¼«¿È¤Î·Ð¸³¤òÄÖ¤Ã¤¿¥¨¥Ã¥»¥¤½¸¡Ö50ºÐ¤ÎÃª²·¤·¡×¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤Î¡ÖÂè£²¾Ï Îø°¦¤È·ëº§¤òÃª²·¤·¡×¤òÆÉ¤à¤³¤È¤Ç¤¹¡£½»µÈ¼«¿È¤â¡¢¤Ò¤É¤¤Èà¤È¤ÎÊÌ¤ì¤Ç¡Ö¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤¬¥º¥¿¥Ü¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ËÆÉ¼Ô¤äµ¼Ô¤¬¡Ö¤Ò¤É¤¤¤è¤Í¡×¤È¶¦´¶¤·¡¢°ì½ï¤ËÅÜ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Çµß¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¡£
¡Ö¤¿¤À¡¢¼«¸Ê¹ÎÄê¤ÎÍ×ÁÇ¤ò¿Í¤Ë¤¹¤Ù¤ÆÍÂ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¡¢¿Í¤È¤·¤Æ´í¸±¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼«Ê¬¤ÎÆâ¤Ë¤â¡¢¡Ø¤³¤ì¤¬¤Ç¤¤Æ¤è¤·¡Ù¤È¤«¡¢¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦¼«Ê¬¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡Ù¤È¤«¡¢¡Ø´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤«¤é»ä¤ÏÂç¾æÉ×¡ª¡Ù¤È¤«¡¢¤½¤¦»×¤¨¤ëÍ×ÁÇ¤ò¾ï¤Ë¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬ÎÉ¤¤¤È¡¢»ä¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Ç¼«¿®¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢º£¤Ï¤Þ¤À¤Ä¤é¤¤»þ´ü¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¤Þ¤º¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë¡Ø¤¨¤Ã!? ¤Ò¤É¤¤¤Í¡Ù¤È¤«¡¢¡ØÊ¬¤«¤ë¡ª¡Ù¤È¤«¡¢¡ØÊÌ¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤È¡Êµ¤»ý¤Á¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤ë¡Ë¡£µ¤¤Î¹ç¤¦¿Í¤ä¡¢¤³¤ÎÈÖÁÈ¤ä¡¢¤ªÍ§Ã£¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬°ìÈÖ¡×¤È¡¢¤Þ¤º¤Ï¼þ¤ê¤Î²¹¤«¤¤À¼¤Ç¿´¤ò°Ö¤á¤ë¤³¤È¤ò´«¤á¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½º£²ó¤ÎÁêÃÌ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÈÖÁÈ¤Ë¤Ï¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬ÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î°ìÉô¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¼ºÎø¤ÎÄË¤ß¤ò¡Ö¶¯¤ß¡×¤ËÊÑ¤¨¤ë
¶öÁ³¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡ª »ä¤â»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¤ªÊÌ¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª »ä¤Ï¸òºÝÃæ¤Ë¤º¤Ã¤ÈÌô»Ø¤ËÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿»ØÎØ¤òÊÌ¤ìºÝ¤ËÊÖ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤ÎÈà½÷¤Ë¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òSNS¤ÇÈ¯¸«¤·¤Þ¤·¤¿^_^
¤Ç¤âÂç¾æÉ×¡ª ¿·¤·¤¤Èà½÷¤â¡¢½êÁ§¡¢¤ª²¼¤¬¤ê¤Î»ØÎØ¤À¤·¡¢²¿¤è¤ê¸µÈà¤Î¥ë¥Ã¥¯¥¹¤Ï²¼¤¬¤ë°ìÊý¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¢¤Î»þ¤¬¡¢Ì´¤ß¤¿¤¤¤Ë»×¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
²¿»ö¤Ë¤â°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢±Ê±ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿±ï¤¬¤¢¤Ã¤±¤Ê¤¯¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï¾Ã²½¤·¤¤ì¤Ê¤¤¡¢¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤´±ï¤Î·ä´Ö¤¬¶õ¤¤¤¿¤éÉ¬¤º¿·¤·¤¤¤´±ï¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤à¤·¤í¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤Ã¤Æ»×¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¡Ö¤Þ¤¢¡¢»ä¤¬¤¤¤Ê¤¤¿ÍÀ¸¤Ï¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤±¤É¡ª¡×¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¡¢BLACKPINK¤Ç¤âÄ°¤¤¤Æ¡¢¤ª¸ß¤¤¶¯µ¤¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡Ê30ºÐ¡¦½÷À¡Ë
¢¡Îø°¦¤«¤éÎ¥¤ì¡Ö¿ä¤·³è¡×¤Ç¥á¥ó¥¿¥ë¤ò²óÉü¤µ¤»¤ë
¤Þ¤º¤Ï¡¢¤ª¤Ä¤«¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡Ä¡Ä¡£¤·¤«¤·¡¢¤Ò¤É¤¤¡ª ¤Ò¤É¤¹¤®¤ë!!
ÁêÃÌ¼Ô¤µ¤ó¤ËÈæ¤Ù¤¿¤é²Ä°¦¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤â¿¶¤é¤ì¤¿»þ¤Ï¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¡¢¿ôÆü¿²¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê»þ¡¢»ä¤òµß¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¼ñÌ£¡¢¿ä¤·¡¢¹¥¤¤Ê¤³¤È¡¦Êª¤Ç¤·¤¿¡£¤´Ìµº»ÂÁ¤Ê¼ñÌ£¤ä¡¢ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ÏÀäÂÐ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥é¥¤¥Ö¤ÎÁ´ÄÌ¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¹¥¤¤ÊÊª¤Ç¸Ç¤á¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë2¿ÍÌÜ¤Ë¿¶¤é¤ì¤¿»þ¤Ï¡¢Îø°¦¥â¡¼¥É¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê¥¿¥¤¥×¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¡¦ÏÃ¤·¤Æ¡Ö¤¤¤í¤ó¤ÊÃË¤¬¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¡Á¡×¤È»×¤Ã¤Æ¡¢Á°¤ÎÃË¤â¤·¤ç¤»¤óÂçÂ¿¿ô¤Î¤¦¤Á¤Î1¿Í¤À¤È»×¤Ã¤Æ¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£Áá¤¯ÁêÃÌ¼Ô¤µ¤ó¤Ë¿´²º¤ä¤«¤ÊÆü¡¹¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£¡Ê28ºÐ¡¦½÷À¡Ë
----------------------------------------------------
¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤òradiko¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¤ÇÄ°¤¯ https://radiko.jp/share/?sid=FMT&t=20251003090000
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§Blue Ocean
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µ·îÍË¡Á¶âÍË9:00¡Á11:00
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§½»µÈÈþµª
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§ http://www.tfm.co.jp/bo/
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡§@BlueOceanTFM https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12635
