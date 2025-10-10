ÎëÌÚ¼ÓÍýÆà¡ÖÃËÀ¥ë¡¼¥ë¤Î¤Ê¤«¤Ë½÷À¤òÅö¤Æ¤Ï¤á¤ë´¶¤¸¤Ç¡Ä¡×¡Ø¤á¤Á¤ã¥¤¥±¡Ù¤Î¼ýÏ¿¤ÇÉÔËþ¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤È¤Ï!?
TOKYO FM¤Ç·îÍË¤«¤éÌÚÍË¤Î¿¼Ìë1»þ¤ËÊüÁ÷¤Î¡È¥é¥¸¥ª¤ÎÃæ¤ÎBAR¡É¡ÖTOKYO SPEAKEASY¡×¡£º£²ó¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ï¡¢ÉðÅÄ¿¿¼£¤µ¤ó¤ÈÎëÌÚ¼ÓÍýÆà¤µ¤ó¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¤ª2¿Í¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¤á¤Á¤ã¡ß2¥¤¥±¤Æ¤ë¥Ã¡ª¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÎÎ¢ÏÃ¤ò¸ì¤ê¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¡Ö¤á¤Á¤ã¥¤¥±¡×¼ýÏ¿Î¢ÏÃ
ÎëÌÚ¡§¿÷¤Á¤ã¤ó¡Ê¿÷·Á¤¢¤¤³¤µ¤ó¡Ë¤È»ä¤Î¥¥ã¥é¤Î°ã¤¤¤ÏÃÖ¤¤¤È¤¤¤Æ¡¢¤½¤â¤½¤â¡Ê¡Ö¤á¤Á¤ã¥¤¥±¡×¤Î¼ýÏ¿¤Ï¡ËÃË¤È½÷¤Ç¤â¤¹¤´¤¤º¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©
ÉðÅÄ¡§¤½¤¦¤À¤Í¡£º£¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È½÷À¤Ï¼é¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£
ÎëÌÚ¡§ËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤è¡£¥í¥±¥Ð¥¹¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¤¢¤Îº¢¤Ï¥¨¥í»¨»ï¤·¤«ÃÖ¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤Í¤ó¤«¤é¡£¡È½÷»Ò¤ÎÃ¯¤¬ÆÉ¤à¤Í¤ó¡ª¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£
ÉðÅÄ¡§¤¢¤Ã¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¼Ö¤ÎËÜ¤È¤«»þ·×¤ÎËÜ¤È¤«¡£
ÎëÌÚ¡§¤¢¤È¤Ï¥¨¥¢¥³¥ó²ÈÅÅÆÃ½¸¤ß¤¿¤¤¤Ê»¨»ï¤â¡ÈÃ¯¤¬¸«¤ó¤Í¤ó¡É¤Ã¤Æ¡£
ÉðÅÄ¡§²ÈÅÅ¤ÏÊÌ¤Ë¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÎëÌÚ¡§¤½¤ì¤°¤é¤¤ÃË¤Î¿Í¤¬¹¥¤¤ÊÊª¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
ÉðÅÄ¡§ÅöÁ³¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¤Í¡£
ÎëÌÚ¡§¤½¤ó¤Ç¡¢¤ªÊÛÅö¤ÏÆù°ìÂò¤ÎÃË»ÒÊÛÅö¡£
ÉðÅÄ¡§¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤êµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡©
ÎëÌÚ¡§¤â¤¦¤¹¤Ù¤Æ¡Êµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ë¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¸÷±ºÌ÷»Ò¤µ¤ó¤¬¡Ö½÷»Ò¤Ë¿Í¸¢¤ò¡ª¡×¤Ã¤ÆËÜµ¤¤ÇÅÜ¤Ã¤Æ¡£
ÉðÅÄ¡§ÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Í¡£¤¢¤È¥·¥ó¥¯¥í¥Ê¥¤¥º¥É¥Æ¥¤¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¡Ê¢¨¡Ë¤Î¤È¤¤â¡¢É¹¤ËÍî¤Á¤ë¤Î¤òËÜÅö¤Ë·ù¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤Í¡£
¢¨¥·¥ó¥¯¥í¥Ê¥¤¥º¥É¥Æ¥¤¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¡Ä¡Ö¤á¤Á¤ã¥¤¥±¡×¤Ç¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿5¿Í1¥Á¡¼¥à¤ÇÉ¡Àò¤ò¤·¤ÆÌÜ¤ò¤Ä¤Ö¤ê¡¢¿©¤Ù¤¿ÎÁÍý¤òÅö¤Æ¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¡£1¿Í¤Ç¤â´Ö°ã¤¨¤ë¤ÈÉ¹¿å¥×¡¼¥ë¤ËÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
ÎëÌÚ¡§¤½¤¦¤Í¡£¤½¤ì°Ê³°¤â¡¢´ðËÜÅª¤ËÃËÀ¥ë¡¼¥ë¤Î¤Ê¤«¤Ë½÷À¤òÅö¤Æ¤Ï¤á¤ë´¶¤¸¤ÇÄ¹Ç¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡£»ä¼«¿È¤ÏÃË·»Äï¤Î¤Ê¤«¤Ç°é¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢½¢¿¦¤·¤¿Àè¤Î¡Ö¤á¤Á¤ã¥¤¥±¡×¤¬¡¢¤½¤ì¤Î±äÄ¹¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤«¤éÂÑ¤¨¤é¤ì¤¿¤±¤É¡¢ÉáÄÌ¤Ë°é¤Ã¤Æ¤¤¿»Ò¤Ï¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤è¡£
ÉðÅÄ¡§ÃË¤Î»¨¤µ¤ËÌÈ±Ö¤¬¤Ê¤¤¿Í¤Ï¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¤«¡£
ÎëÌÚ¡§¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤Ï°¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢ÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤½¤ì¤ÇÂ¿Ê¬¤ß¤ó¤Ê³Ø¤ó¤À¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ä¤í¤¦¤·¡£
ÉðÅÄ¡§¤½¤¦¤À¤Í¡£¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤ë¤è¤Í¡£
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§TOKYO SPEAKEASY
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µ·î-ÌÚÍË 25:00¡Á26:00
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§ https://www.tfm.co.jp/speakeasy/
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡§@TokyoSpeakeasy https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12661
¡Êº¸¤«¤é¡ËÎëÌÚ¼ÓÍýÆà¤µ¤ó¡¢ÉðÅÄ¿¿¼£¤µ¤ó
