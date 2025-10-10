¥É¥¸¥ãー¥¹ ¥µ¥è¥Ê¥é·à¾¡¡ªº´¡¹ÌÚÏ¯´õ 9¼ÔÏ¢Â³¥¢¥¦¥È¤Î ´°àú¥ê¥êー¥Õ ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï¥Îー¥Ò¥Ã¥È¤ÇÄÀÌÛ
ÂçÃ«æÆÊ¿ PHOTO:Getty Images
¡ã2025Ç¯10·î9Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10·î10Æü¡ËMLB¥Ç¥£¥Ó¥¸¥ç¥ó¥·¥êー¥º ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ãー¥¹ÂÐ¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡¦¥Õ¥£¥êー¥º¡÷¥É¥¸¥ãー¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡ä
¥Ý¥¹¥È¥·ー¥º¥ó¤ÎÂè2¥é¥¦¥ó¥É¡¢¥Ç¥£¥Ó¥¸¥ç¥ó¥·¥êー¥ºÂè4Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¥É¥¸¥ãー¥¹¤¬±äÄ¹11²ó¡¢¥Õ¥£¥êー¥º¤Ë2ÂÐ1¤Ç·àÅª¤Ê¥µ¥è¥Ê¥é¾¡Íø¤ò¼ý¤á¡¢¥Ê¡¦¥êー¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥êー¥º¡ÊLCS¡Ë¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£ËÜµòÃÏ¥É¥¸¥ãー¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ï´¿´î¤Î±²¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡Ö1ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê31¡Ë¤Ï4ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ1»Íµå2»°¿¶¤È·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤º¡¢¥·¥êー¥ºÄÌ»»18ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ¤ÈÂÇ·â¤Ç¤Ï¶ì¤·¤¤ÆâÍÆ¤¬Â³¤¤¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢»î¹çÁ°¤Ë¤Ï¤â¤·Âè5Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¾ì¹ç¤ËÈ÷¤¨¤Æ¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç24µå¤òÅê¤²¹þ¤ß¡¢Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤Î½àÈ÷¤òÀ°¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢¥Áー¥à¤Î¤¿¤á¤ËËüÁ´¤ÎÂÖÀª¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
»î¹ç¤ÏÎ¾·³¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¤¬¹¥Åê¤ò¸«¤»¤ëÅê¼êÀï¡£¥É¥¸¥ãー¥¹¤Î¥°¥é¥¹¥Îー¡¢¥Õ¥£¥êー¥º¤Î¥µ¥ó¥Á¥§¥¹¤È¤â¤Ë6²óÌµ¼ºÅÀ¤È¸ß³Ñ¤ÎÆâÍÆ¤Ç¡¢»î¹ç¤ÏÃæÈ×¤Þ¤Ç0¹Ô¿Ê¤¬Â³¤¤¤¿¡£
7²ó¡¢¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ï2ÈÖ¼ê¥·ー¥Ï¥ó¤¬¼«¤é¤Î¥¨¥éー¤«¤é¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¡¢8ÈÖ¥«¥¹¥Æ¥ä¥Î¥¹¤Ëº¸ÍãÀþ¤òÇË¤é¤ìÀèÀ©ÅÀ¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÎ¢¤ËÈ¿·â¡£
Æó»àËþÎÝ¤«¤é¥àー¥ー¡¦¥Ù¥Ã¥Ä¤¬²¡¤·½Ð¤·¤Î»Íµå¤òÁª¤Ó¡¢»î¹ç¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤·¤¿¡£
8²ó¤«¤é¤Ï¼é¸î¿À¡¦º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡Ê23¡Ë¤¬ÅÐÈÄ¡£¹äÂ®µå¤È¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤ò¼´¤Ë3¥¤¥Ë¥ó¥°36µå¡¢Èï°ÂÂÇ0¡¢Ã¥»°¿¶2¡¢Ìµ»ÍµåÌµ¼ºÅÀ¤È´°àú¤ÊÆâÍÆ¤òÈäÏª¡£¥Õ¥£¥êー¥ºÂÇÀþ¤ò´°Á´¤ËÉõ¤¸¡¢¥É¥¸¥ãー¥¹¥Ù¥ó¥Á¤òÂç¤¤¤ËÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¥í¥Ðー¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¸«»ö¤ÊÅêµå¤À¤Ã¤¿¡£¼ã¤¤Èà¤¬¤³¤ÎÉñÂæ¤ÇÎäÀÅ¤ËÅê¤²¤¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥Áー¥à¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤¤¡×¤È¾Î»¿¤·¤¿¡£
»î¹ç¤Ï±äÄ¹11²ó¡¢Æó»àËþÎÝ¤«¤é¥Ñ¥Ø¥¹¤¬Êü¤Ã¤¿¥Ô¥Ã¥Á¥ãー¥´¥í¤òÁê¼êÅê¼ê¤¬ÃÆ¤¡¢¹²¤Æ¤¿Á÷µå¤¬°ï¤ì¤ë´Ö¤Ë»°ÎÝÁö¼Ô¤¬À¸´Ô¡£·àÅª¤Ê¥µ¥è¥Ê¥é¾¡Íø¤Ç¥É¥¸¥ãー¥¹¤¬¥·¥êー¥º¤òÀ©¤·¤¿¡£
»î¹ç¸å¡¢¥É¥¸¥ãー¥¹¥Ê¥¤¥ó¤Ï¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤Ç´¿´î¤ÎÎØ¤òºî¤ê¡¢¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ç¤Ï¹±Îã¤Î¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥Õ¥¡¥¤¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
ÂçÃ«¤Ï»³ËÜÍ³¿¡Ê27¡Ë¡¢º´¡¹ÌÚ¤È¤È¤â¤Ë´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¤¡¢º´¡¹ÌÚ¤Ï¡ÖÌµ²æÌ´Ãæ¤ÇÅê¤²¤¿¡£¥Áー¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
ÂçÃ«¤ÏÂÇ·â¤Ç¤ÎÉÔ¿¶¤³¤½Â³¤¯¤â¤Î¤Î¡¢Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤Î½ÐÈÖ¤Ë¸þ¤±¤ÆÃå¼Â¤Ë½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¥í¥Ðー¥Ä´ÆÆÄ¤â¡ÖÈà¤Î»ÑÀª¤Ï¾ï¤Ë¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¡×¤È¿®Íê¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¥Áー¥à¤Ï3¾¡1ÇÔ¤Ç¥Õ¥£¥êー¥º¤ò²¼¤·¡¢LCS¿Ê½Ð¤¬·èÄê¡£¼¡¤Ê¤ëÉñÂæ¤Ø¡¢¥É¥¸¥ãー¥¹¤¬Àª¤¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¶î¤±¾å¤¬¤ë¡£
