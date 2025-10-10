º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡ÖÌµ²æÌ´Ãæ¤ÇÅê¤²¤¿¡×8¡¢9¡¢10²ó ´°Á´µß±ç¤ÇÎ®¤ì¤ò¸Æ¤Ö¡ª¥É¥¸¥ãー¥¹·àÅª¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¤ÇLCS¿Ê½Ð
º´¡¹ÌÚÏ¯´õ PHOTO:Getty Images
¡ã2025Ç¯10·î9Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10·î10Æü¡ËMLB¥Ç¥£¥Ó¥¸¥ç¥ó¥·¥êー¥º ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ãー¥¹ÂÐ¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡¦¥Õ¥£¥êー¥º¡÷¥É¥¸¥ãー¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡ä
¥Ý¥¹¥È¥·ー¥º¥ó¤ÎÂè2¥é¥¦¥ó¥É¡¢¥Ç¥£¥Ó¥¸¥ç¥ó¥·¥êー¥ºÂè4Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¥É¥¸¥ãー¥¹¤¬±äÄ¹11²ó¡¢¥Õ¥£¥êー¥º¤Ë2ÂÐ1¤Ç·àÅª¤Ê¥µ¥è¥Ê¥é¾¡Íø¤ò¼ý¤á¡¢¥Ê¡¦¥êー¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥êー¥º¡ÊLCS¡Ë¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£ËÜµòÃÏ¥É¥¸¥ãー¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ï´¿´î¤Î±²¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¥É¥¸¥ãー¥¹¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¡Ê23¡Ë¤Ï¡¢1ÂÐ1¤ÎÆ±ÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿8²ó¤«¤é¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢3¥¤¥Ë¥ó¥°36µå¤òÅê¤²¤ÆÈï°ÂÂÇ0¡¢Ã¥»°¿¶2¡¢Ìµ»ÍµåÌµ¼ºÅÀ¤Î´°àú¤ÊÆâÍÆ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¾¡ÍøÅê¼ê¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Áー¥à¤Î±äÄ¹11²ó¥µ¥è¥Ê¥é¾¡Íø¡¢¤½¤·¤ÆLCS¿Ê½Ð¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£
»î¹ç¤ÏÎ¾¥Áー¥à¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¤¬6²ó¤Þ¤ÇÌµ¼ºÅÀ¤È¡¢¶ÛÇ÷¤·¤¿Å¸³«¤¬Â³¤¤¤¿¡£
7²ó¤Ë¥Õ¥£¥êー¥º¤¬ÀèÀ©¤·¤¿¤¬¡¢¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÏÄ¾¸å¤Ë²¡¤·½Ð¤·»Íµå¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤È¡¢Î®¤ì¤ò´°Á´¤Ë°ú¤Ìá¤·¤¿¤Î¤¬8²ó¤«¤éÅÐÈÄ¤·¤¿º´¡¹ÌÚ¤ÎÅêµå¤À¤Ã¤¿¡£
ºÇÂ®101¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó162¥¥í¡Ë¤Î¥¹¥È¥ìー¥È¤Ë¡¢¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤È¥¹¥é¥¤¥Àー¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤¿ÎÏ¶¯¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ç¡¢¥Õ¥£¥êー¥ºÂÇÀþ¤ò´°àú¤ËÉõ¤¸¤¿¡£
3²ó¤ò¤ï¤º¤«36µå¤ÇÅê¤²È´¤¡¢Áö¼Ô¤ò°ì¿Í¤â½Ð¤µ¤Ê¤¤°µ´¬¤ÎÆâÍÆ¡£»°¼ÔËÞÂà¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤¿¤Ó¤Ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ï´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢¥Áー¥à¤Î»Îµ¤¤òÂç¤¤¯²¡¤·¾å¤²¤¿¡£
¥í¥Ðー¥Ä´ÆÆÄ¤â¡Ö¼ã¤¤Èà¤¬¤³¤ÎÂçÉñÂæ¤Ç¸«¤»¤¿ÎäÀÅ¤µ¤ÈÎÏ¶¯¤µ¤ÏËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Î»¿¡£¥Áー¥à¥áー¥È¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤â¡¢¥Ù¥ó¥Á¤«¤é²¿ÅÙ¤âÇï¼ê¤òÁ÷¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£
»î¹ç¤Ï±äÄ¹11²ó¡¢Æó»àËþÎÝ¤«¤é¥Ñ¥Ø¥¹¤¬Êü¤Ã¤¿¥Ô¥Ã¥Á¥ãー¥´¥í¤òÁê¼êÅê¼ê¤¬ÃÆ¤¡¢¹²¤Æ¤¿Á÷µå¤¬°ï¤ì¤ë´Ö¤Ë»°ÎÝÁö¼Ô¤¬¥Ûー¥à¥¤¥ó¡£¥É¥¸¥ãー¥¹¤¬2ÂÐ1¤Ç·àÅª¤Ê¥µ¥è¥Ê¥é¾¡Íø¤ò¼ý¤á¡¢¥·¥êー¥º3¾¡1ÇÔ¤ÇLCS¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
»î¹ç¸å¤Î¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ç¤Ï¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥Õ¥¡¥¤¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢º´¡¹ÌÚ¤â¾Ð´é¤Ç¥Áー¥à¥áー¥È¤È´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤Ã¤¿¡£
¡ÖÌµ²æÌ´Ãæ¤ÇÅê¤²¤¿¤À¤±¡£¥Áー¥à¤¬¾¡¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¹µ¤¨¤á¤Ë¸ì¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÅêµå¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥Áー¥à¤ÎÎ®¤ì¤òÊÑ¤¨¤¿¡£
