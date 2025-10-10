´Ú¹ñ¥Ç¥Ó¥å¡¼¹µ¤¨¤ë&TEAM¡¢¥ê¥ó¥°¾å¤Ç±Ô¤¤¤Þ¤Ê¤¶¤·¡¡¡È¥ª¥ª¥«¥ß¡É´¶¤¸¤ë¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¸ø³«
¡¡9¿ÍÁÈ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦&TEAM¤¬¡¢28Æü¤Ë´Ú¹ñ1st¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØBack to Life¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢´Ú¹ñ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ¡¢Mood Teaser BREATH ver.¤ÈNew Artist Photo¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û·è°Õ¤¬¤Ë¤¸¤àÆ·¡Ä¥ª¥ª¥«¥ß¤ÎÄÞº¯¤«¤éº¹¤·¹þ¤à¸÷¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¥ê¡¼¥À¡¼¡¦EJ
¡¡&TEAM¤Ï¡¢¡ÈJapan to Global¡É¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡¢¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤È¤·¤Æ¡¢28Æü¤Ë´Ú¹ñ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´Ú¹ñ1st¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØBack to Life¡Ù¤Ï¡¢&TEAM¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤Ç¤¢¤ë¥ª¥ª¥«¥ß¤Î»ý¤Ä¡¢ËÜÇ½Åª¤ÇÄ©ÀïÅª¤ÊÀº¿À¤òÉ½¸½¤·¤¿ºÇ¿·ºî¤È¤Ê¤ë¡£ºÃÀÞ¤ä»îÎý¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤â¾ï¤ËËÜÇ½Åª¤ËÌ¤Íè¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÁ°¿Ê¤·Â³¤±¤ë¾¯Ç¯¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿ËÜºîÉÊ¤Ï¡¢Éý¹¤¤²»³ÚÀ¤ËÄ©Àï¤·¤¿°ÕÍßºî¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Mood Teaser BREATH ver.¤Ï¡¢³ÊÆ®µ»¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¥°¥í¡¼¥Ö¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ë¡ÖGO HARD¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬°õ¾ÝÅª¤ËÅº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥ï¥¤¥ë¥É¤Ê¥â¥Á¡¼¥Õ¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¥È¡¼¥ó¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëMood Teaser¤Ë¤Ï·èÁ³¤È¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥ª¥ª¥«¥ß¤ÎÄÞº¯¤«¤éº¹¤·¹þ¤à¸÷¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¥ê¡¼¥À¡¼¡¦EJ¤Î»Ñ¤«¤é¤ÏÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤¶¯¤¤·è°Õ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Promotion Schedule¤ÎÍ½Äê¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿New Artist Photo¤¬¡¢10Æü¸á¸å7»þ¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¥ê¥ó¥°¾å¤ÇÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤¹¤«¤Î¤è¤¦¤Ë±Ô¤¤¤Þ¤Ê¤¶¤·¤òÊü¤Ä¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Æâ¤ËÈë¤á¤¿¥ª¥ª¥«¥ß¤Î¤è¤¦¤ÊÄ©Àï¤ÎËÜÇ½¤ÇÌ¤Íè¤òÀÚ¤ê³«¤³¤¦¤È¤¹¤ë¶¯¤¤°Õ»Ö¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë1Ëç¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡13Æü¸á¸å6»þ¤Ë¤Ï¡¢Concept Photo BREATH ver.¤ÈConcept Clip BREATH ver.¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡13Æü¸á¸å6»þ¤Ë¤Ï¡¢Concept Photo BREATH ver.¤ÈConcept Clip BREATH ver.¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£