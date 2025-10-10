ÌîÅÞ¡¢½ê´¶ÆâÍÆ¤ËÉ¾²ÁÊ¬¤«¤ì¤ë¡¡¡Ö°ÕµÁ¤¢¤ë¡×¡ÖÈ¿¾Ê¤Ê¤¤¡×
¡¡ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤ÎÀï¸å80Ç¯½ê´¶È¯É½¤ò¼õ¤±10Æü¡¢ÌîÅÞ¤«¤é¤Ï¡ÖÀïÁè¤Ë»ê¤Ã¤¿ÂÎÀ©¤ÎÌäÂê¤¬Æ¶»¡¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¿·¤·¤¤¡£°ìÄê¤Î°ÕµÁ¤¬¤¢¤ë¡×¡Ê¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¡Ë¤ÈÉ¾²Á¤¹¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡Ö¿¯Î¬ÀïÁè¤È¿¢Ì±ÃÏ»ÙÇÛ¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ¿¾Ê¤¬Á´¤¯½Ò¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ê¶¦»ºÅÞ¤ÎÅÄÂ¼ÃÒ»Ò°Ñ°÷Ä¹¡Ë¤È¤ÎÈãÈ½¤â½Ð¤¿¡£
¡¡¶ÌÌÚ»á¤Ïµ¼ÔÃÄ¤Ë¡Ö¼óÁê¤Ï¶ËÃ¼¤ÊÊý¸þ¤Ë¹Ô¤¤¬¤Á¤ÊÌ±°Õ¤ä¡¢¤½¤ì¤ò¼õ¤±¤¿À¯¼£¤Îºß¤êÊý¤Ë²ü¤á¤òÂ¥¤·¤¿¤¤¤Î¤À¤È´¶¤¸¤¿¡×¤È»ØÅ¦¡£¡ÖÀ¯¼£²È¤â¥á¥Ç¥£¥¢¤â¡¢Îò»Ë¤Ë¸¬µõ¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤¬É¬Í×¤È»×¤¤½Ð¤µ¤»¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡ÅÄÂ¼»á¤Ï¡ÖÅ·¹Ä¤ÎÀäÂÐÅª¤Ê¸¢ÎÏ¤Ë¤è¤ëÀìÀ©À¯¼£¤òÉÔÌä¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢²¿¤Î¶µ·±¤â°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÃÇ¤¸¤¿¡£
¡¡Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î°Â½»½ß´´»öÄ¹¤Ï¡ÖÀï¸å¡¢ÀïÁ°¤ÎÁí³ç¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï·è¤·¤Æ°¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¹¤ë°ìÊý¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÎÏ¢Î©Î¥Ã¦É½ÌÀ¤ÈÆüÄø¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¡Ö¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤È¤·¤Æµ¿Ìä¤À¡×¤ÈÈéÆù¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÆ£ÅÄÊ¸Éð¶¦Æ±ÂåÉ½¤â¡¢È¯É½¤Î»þ´ü¤È·Á¼°¤òµ¿Ìä»ë¡£¡Ö³ÕµÄ·èÄê¤ò·Ð¤º¡¢Èó¸ø¼°¤«¸ø¼°¤«¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç½Ð¤¹¤Î¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£