¡¡¡ÖÊÆÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¡¦¥Ù¥¤¥«¥ì¥ó¥È¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥ì¥¯¥µ¥¹¡¦Âè£²Æü¡×¡Ê£¹Æü¡¢²£ÉÍ£Ã£Ã¡á¥Ñ¡¼£·£±¡Ë
¡¡£³£´°Ì¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¾¾»³±Ñ¼ù¡Ê£³£³¡á£Ì£Å£Ø£Õ£Ó¡Ë¤Ï£µ¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢£²¥Ü¥®¡¼¤Î£¶£¸¤Ç²ó¤ê¡¢ÄÌ»»£²¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç£²£¸°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£
¡¡£±£±ÈÖ¤Ç¥Ü¥®¡¼¤ò¤¿¤¿¤¯¤â¡¢£±£´ÈÖ¤Ç¥°¥ê¡¼¥ó¼êÁ°¤«¤é¥Á¥Ã¥×¥¤¥ó¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤òÄÀ¤á¤ë¤Ê¤É¸«¤»¾ì¤òºî¤Ã¤¿¡£¸åÈ¾¤Ë¤â£³¤Ä¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤òµÏ¿¤·¡¢ÄÌ»»£²¥¢¥ó¥À¡¼¡£¤¿¤À¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥°¥ì¥¤¥µ¡¼¥Þ¥ó¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤¬£¶£³¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¾å°Ì¤¬¹¥¥¹¥³¥¢¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¾¾»³¤Ï¡Ö¿¤Ð¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢£³¥¢¥ó¥À¡¼¤¬Àº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¥´¥ë¥Õ¤À¤Ã¤¿¡×¤È²ù¤ä¤ó¤À¡£
¡¡¥È¥Ã¥×¤È¤Îº¹¤Ï£±£°ÂÇº¹¤À¤¬¡¢Äü¤á¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥¹¥³¥¢¤¬£±²ó½Ð¤»¤ì¤Ð¥È¥Ã¥×¤Ë¶á¤Å¤¯¡£¤½¤ì¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷¤·¤¿¤¤¡×¤ÈµÕ½±¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£