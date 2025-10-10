¸øÌÀ¡ÖÏ¢Î©°Ý»ý¡¢ÀâÌÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡¡Î¥Ã¦È½ÃÇ¤ËÍý²ò¡¢Á°¸þ¤É¾²Á¤â
¡¡¸øÌÀÅÞ¤¬Ï¢Î©À¯¸¢¤òÎ¥Ã¦¤¹¤ë¤È10ÆüÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£Âç·¿Áªµó¤Ç¤ÎÇÔ°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÀ¯¼£¤È¥«¥Í¡×ÌäÂê¤Î¤±¤¸¤á¤òµá¤á¤¿¤¬¡¢¼«Ì±ÅÞ¤«¤éÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤ë²óÅú¤òÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Î¢¶âÌäÂê¤Î¤¢¤ª¤ê¤ò¼õ¤±ÍîÁª¤·¤¿¸øÌÀ¤Î¸µµÄ°÷¤é¤Ï¡ÖÏ¢Î©°Ý»ý¤Ï»Ù±ç¼Ô¤ËÀâÌÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÎ¥Ã¦¤ÎÈ½ÃÇ¤ËÍý²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£¡Ö¤é¤·¤µ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤ËÂª¤¨¤ëÀ¼¤âÊ¹¤«¤ì¤¿¡£
¡¡Î¢¶âÌäÂê¤Î±Æ¶Á¤Ç¼«¸ø¤Ïºò½©¤Î½°±¡Áª¤Ç¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤ËÅ¾Íî¤·¤¿¡£Âçºå¤Ç¤Ï¸õÊä¼Ô¤òÍÊÎ©¤·¤¿4¾®Áªµó¶èÁ´¤Æ¤ÇÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£ÂçºåÉÜËÜÉô¤Î´´Éô¤ÏÀÆÆ£Å´É×ÂåÉ½¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤ò¸«ÆÏ¤±¤ë¤È¡ÖÅÞ¤È¤·¤Æ¸¶ÅÀ¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£»Ù»ý¼Ô¤ËÀâÌÀ¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤³¤Ü¤·¤¿¡£
¡¡ÍîÁª¤·¤¿¸µ¹ñ²ñµÄ°÷¤Î°ì¿Í¤Ï¡ÖÍ¿ÅÞ¤À¤«¤é¼Â¸½¤Ç¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¬¡¢Í¿ÅÞ¤À¤«¤é¤³¤½Â¤«¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¡×¤È¡¢»ÍÈ¾À¤µª¤ËµÚ¤ó¤ÀÏ¢Î©´Ø·¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«¸ø¤Ïº£²Æ¤Î»²±¡Áª¤Ç¤âÂçÇÔ¤·¤¿¡£¿ÀÆàÀîÁªµó¶è¤Ç¤Ï3´üÌÜ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿º´¡¹ÌÚ¤µ¤ä¤«»á¡Ê44¡Ë¤¬Ìó5ÀéÉ¼º¹¤ÇÍîÁª¡£¸©ËÜÉô´´»öÄ¹¤Îº´¡¹ÌÚÀµ¹Ô¸©µÄ¤Ï¡Ö¸øÌÀÅÞ¤é¤·¤µ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯°ÕÌ£¤ÇÈó¾ï¤ËÎÉ¤¤·èÃÇ¤À¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£