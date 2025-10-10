¸©¿¦°÷µëÍ¿¡¡°ú¤¾å¤²´«¹ð¡¡£´Ç¯Ï¢Â³
¸©¿Í»ö°Ñ°÷²ñ¤Ï¤¤ç¤¦¡¢¸©¿¦°÷¤Î·îµë¤È¥Üー¥Ê¥¹¤ò°ú¤¾å¤²¤ë¤è¤¦¿·ÅÄÃÎ»ö¤Ë´«¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ú¤¾å¤²´«¹ð¤Ï4Ç¯Ï¢Â³¤Ç¤¹¡£
¸©¿Í»ö°Ñ°÷²ñ¤Î¹õºê»ç¾¶Âå°Ñ°÷Ä¹¤Ï¸©Ä£¤Ç¡¢´«¹ð½ñ¤ò¿·ÅÄÃÎ»ö¤Ë¼êÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´«¹ð¤Ç¤Ï¡¢¸©¤Î¹ÔÀ¯¿¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢·îµë¤ÏÊ¿¶Ñ3.13¥Ñー¥»¥ó¥È¡¢³Û¤Ë¤·¤Æ1Ëü1252±ßÁý¤ä¤·¡¢¥Üー¥Ê¥¹¤Ï0.05¤«·îÊ¬Áý¤Î4.65¤«·îÊ¬¤È¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´«¹ðÄÌ¤ê°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤ë¤È¡¢¹ÔÀ¯¿¦¤ÎÇ¯¼ý¤ÏÊ¿¶ÑÇ¯Îð41.7ºÐ¤Ç¤ª¤è¤½621Ëü±ß¤È¤Ê¤ê¡¢¸½ºß¤è¤ê20Ëü9000±ßÁý¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¤Î´«¹ð¤Ç¤Ï¡¢µëÍ¿¤ÎÈæ³ÓÂÐ¾Ý¤Î´ë¶Èµ¬ÌÏ¤ò¿Í»ö±¡¤Î¸«Ä¾¤·¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡Ö50¿Í°Ê¾å¡×¤«¤é¡Ö100¿Í°Ê¾å¡×¤Ë¸«Ä¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢°ú¤¾å¤²¤ÎÍýÍ³¤ÏÌ±´Ö´ë¶È¤È¤ÎµëÍ¿³Êº¹¤òËä¤á¤ë¤¿¤á¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£