Widescreen Baroque¡¢¥Ê¥¤¥È¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØLATE SHOW¡Ù¤Ë¥é¥Ö¥êー¥µ¥Þー¤Á¤ã¤ó¡õ¥Ê¥Ê¥ò¥¢¥«¥ê¤¬½Ð±é
¡¡Widescreen Baroque¤¬¡¢10·î31Æü¤ËÂå´±»³Space odd¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¥Ê¥¤¥È¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØWidescreen Baroque pre.¡ÖLATE SHOW¡×vol.1¡Ù¤ÎÁ´½Ð±é¼Ô¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡º£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥é¥Ö¥êー¥µ¥Þー¤Á¤ã¤ó¡¢¥Ê¥Ê¥ò¥¢¥«¥ê¤Î2ÁÈ¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇTAKU INOUE¡¢¿¿ÆéÂçÅÙ¡¢VaVa¡¢ß·ÉôÅÏ¡Ê¥¹¥«ー¥È¡Ë¤Î½Ð±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Widescreen Baroque¤Ï½é¤È¤Ê¤ë2¿ÍÂÎÀ©¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ËÜ¸ø±é¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¸½ºß°ìÈÌÈÎÇäÃæ¤À¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë