¥É¥ó¥Á¥Ã¥Á¤¬¿Íµ¤¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¡Ä»î¹çÁ°¤Î¥ëー¥Æ¥£¥ó¤ÇÉ¬¤ºÄ°¤¯°Õ³°¤Ê¶Ê¤È¤Ï

¡¡10·î10Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö9Æü¡¢ÆüÉÕ¤Ï°Ê²¼Æ±¡Ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥ì¥¤¥«ー¥º¤Î¥ë¥«¡¦¥É¥ó¥Á¥Ã¥Á¤¬¡¢YouTube¤Î¿Íµ¤¥Èー¥¯ÈÖÁÈ¡ØHot Ones¡Ù¤Ë½Ð±é¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¡¢½Ð±é¼Ô¤¬¥Û¥¹¥È¤È¤È¤â¤Ë¿É¤¤¥Á¥¥ó¥¦¥¤¥ó¥°¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ËÅú¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Í×ÁÇ¤Î¶¯¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢²áµî¤Ë¤Ï¥¹¥Æ¥Õ¥£¥ó¡¦¥«¥êー¡Ê¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¹¥Æ¥¤¥È¡¦¥¦¥©¥ê¥¢ー¥º¡Ë¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿¥É¥ó¥Á¥Ã¥Á¤â¡¢½ù¡¹¤Ë¿É¤µ¤òÁý¤¹¥¹¥Ñ¥¤¥·ー¥¦¥¤¥ó¥°¤Ë¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤·¤Ê¤¬¤é¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ËÅú¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£ÈÖÁÈ½ªÈ×¤Ë¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï»î¹çÁ°¤Î¥¦¥©ー¥à¥¢¥Ã¥×¤Ç¥Ö¥ê¥È¥Ëー¡¦¥¹¥Ô¥¢ー¥º¤Î¶Ê¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦±½¤¬¤¢¤ë¤±¤É¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤Î¶Ê¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤¿¥É¥ó¥Á¥Ã¥Á¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÂ¨Åú¤·¤¿¡£
¡Ö¡ØOops!¡Ä I Did It Again¡Ù¤À¤Í¡£ËÜÅö¤À¤è¡×
¡¡¤³¤Î¶Ê¤Ï2000Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¤ò´Þ¤áÀ¤³¦Ãæ¤ÇÂç¥Ò¥Ã¥È¤ò¼ý¤á¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢È¯ÇäÅö»þ¤Þ¤À1ºÐ¤Î¥É¥ó¥Á¥Ã¥Á¤¬¡¢»î¹çÁ°¤Î¥ëー¥Æ¥£¥ó¤È¤·¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ë¤Ï¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£ÈÖÁÈ¥Û¥¹¥È¤¬¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤¿¤¬¡¢¥Á¥¥ó¤Î¿É¤µ¤ËÌå¤¨¤ë¥É¥ó¥Á¥Ã¥Á¤ÏÌÀ³Î¤Ë²óÅú¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¶ÊÌ¾¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤Î¤ß¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥É¥ó¥Á¥Ã¥Á¤Ï2006Ç¯¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿±Ç²è¡Ø¥Ï¥¤¥¹¥¯ー¥ë¡¦¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡Ù¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¡¢¥Ç¥£¥º¥Ëー±Ç²è¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â¹¥¤¤À¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£·àÃæ²Î¤Î¡ØGet¡Çcha Head in the Game¡Ù¤Ï¡¢¥Ö¥ê¥È¥Ëー¤Î¶ÊÆ±ÍÍ¤Ë»î¹çÁ°¤Î¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÂ¾¤Ë¡¢¡Ö50ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¸«ÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¼«Ê¬¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Ï²¿¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤âÅê¤²¤«¤±¤é¤ì¤¿¡£¥É¥ó¥Á¥Ã¥Á¤Ï¡¢2024Ç¯¤Î¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹·è¾¡Âè2Àï¤Ç¥ß¥Í¥½¥¿¡¦¥Æ¥£¥ó¥Ðー¥¦¥ë¥Ö¥ºÁê¼ê¤ËµÕÅ¾¾¡Íø¤ò·è¤á¤¿3¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¡¢2020Ç¯¤Î¡È¥Ð¥Ö¥ë¡É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥×¥ìー¥ª¥ÕÂè1¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¯¥ê¥Ã¥Ñー¥ºÁê¼ê¤Ë¥ªー¥Ðー¥¿¥¤¥à¤ÇµÕÅ¾¥Ö¥¶ー¥Óー¥¿ー¤òÄÀ¤á¤¿¥¹¥Æ¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥¹¥êー¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÂ¾¡¢¡ÖNBA¤È¥æー¥í¤Ç¤Ï¤É¤Ã¤Á¤ÎÊý¤¬¤è¤êÂ¿¤¯¥È¥é¥Ã¥·¥å¥Èー¥¯¤ò¤¹¤ë¤«¡×¤ä¡Ö¥«¥¤¥êー¡¦¥¢ー¥Ó¥ó¥°¤ÎÀ¨¤µ¤È¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¼ÁÌä¤â°ìÌä°ìÅú·Á¼°¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£10·î22Æü¤Î³«ËëÀï¤ËÈ÷¤¨¡¢¤³¤ÎÈÖÁÈ¤òÄÌ¤·¤Æ¥É¥ó¥Á¥Ã¥Á¤Î¿ÍÊÁ¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤ª¤¯¤Î¤â°ì¶½¤«¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£