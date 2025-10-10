¥Í¥¯¥é¥¤¥Èー¥ー¡¢¼çºÅ¥Õ¥§¥¹Á´½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈÈ¯É½¡¡ÆÃÊÌÊÔÀ®¥Ð¥ó¥É ¥Áー¥à¼«¼çµÙ¹Ö¤¬ÅÐ¾ì
¡¡¥Í¥¯¥é¥¤¥Èー¥ー¤¬¡¢11·î16Æü¤ËÅìµþ Ë½§PIT¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¼çºÅ¥Õ¥§¥¹¡Ø¥ªー¥ー¥Èー¥ー¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2025¡Ù¤ÎÁ´½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¡Ø¥ªー¥ー¥Èー¥ー¡Ù¤Ï¡¢¥Í¥¯¥é¥¤¥Èー¥ー¤¬·ëÀ®Åö½é¤«¤éÂ³¤±¤Æ¤¤¿ÂÐ¥Ð¥ó´ë²è¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¡¢º£²ó¤¬½é¤Î¥Õ¥§¥¹²½¤È¤Ê¤ë¡£¥Ð¥ó¥É³èÆ°¤ÎÃæ¤Ç¿Æ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈÃç´Ö¤ä¡¢·ëÀ®°ÊÁ°¤«¤é¤ÎµìÍ§¤Î¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¤ò½¸¤á¤Æ¡¢¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー5¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ºÇ½ª¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢º£²ó¤À¤±¤ÎÆÃÊÌÊÔÀ®¥Ð¥ó¥É ¥Áー¥à¼«¼çµÙ¹Ö¤Î½Ð±é¤¬È¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ±¥Ð¥ó¥É¤Ï¡¢Ä«Æü¡ÊGt¡Ë¤¬¼«¿È¤Î¥Ü¥«¥íPÌ¾µÁ¤Ç¤¢¤ëÀÐÉ÷Ï¤¤Ç¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ»²²Ã¤¹¤ë¤Û¤«¡¢Ä«Æü¤ÎµìÍ§¤Ç¤¢¤ë¤¸¤ó¡ÊVo/Gt¡Ë¡¢ËÙ¹¾¾½ÂÀ¡ÊBa¡Ë¡¢¤æー¤Þ¤ª¡ÊDr¡Ë¡¢´ßÅÄÍ¦µ¤¡ÊKey¡Ë¤È¤¤¤¦ÊÔÀ®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÜ¥Õ¥§¥¹¤Î¥¿¥¤¥à¥Æー¥Ö¥ë¤Ï¸åÆüÈ¯É½¡£°ìÈÌ¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÌÀÆü10·î11Æü10»þ¤è¤ê³Æ¼ï¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥É¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥Í¥¯¥é¥¤¥Èー¥ー¥Õ¥§¥¹¤ÏËÜ¥Õ¥§¥¹¤Î³«ºÅ¤ËÀè¤¬¤±¡¢11·î5Æü¤Ë¿·¶Ê¡Ö¤é¹Ô¤¬¸À¤¨¤Ê¤¤¡¢¸ÀÍÕ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡×¤òÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
