¡Ö°ì½ï¤Ë¥Áー¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡ÄÉÙ»ÎÄÌ¥ì¥Ã¥É¥¦¥§ー¥Ö¤ÎÀÖÌÚÎ¤ÈÁ¤¬¡È»Õ¾¢¡É¤È¶Ä¤°Â¸ºß¤È¤Ï
¡Ö¼«Ê¬¤¬¤³¤Î¥Áー¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ä¡¢ÆüËÜÂåÉ½³èÆ°¤ò·Ð¤Æ¤â¤Ã¤È¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¡¢¥Áー¥à¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤è¤ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤â¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Î©¾ì¤â¤É¤ó¤É¤ó¾å¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÃæ·ø¤Ë¤â¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤â¸ÀÍÕ¤Ç¤â°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡W¥êー¥°3Ï¢ÇÆ¡¢¹Ä¹¡ÇÕÏ¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹ÉÙ»ÎÄÌ¥ì¥Ã¥É¥¦¥§ー¥Ö¡£10·î3Æü¤Ë¤Ï¥á¥Ç¥£¥¢¥Çー¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿ÀÖÌÚÎ¤ÈÁ¤Ï¥Áー¥àÆâ¤Ç¤Î¼«¿È¤ÎÎ©¾ì¤äº£¥·ー¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤¿ÊúÉé¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¼èºàÃæ¡¢ÀÖÌÚ¤«¤é¤Ï¶¯¤¤¸þ¾å¿´¤ÈÀÕÇ¤´¶¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¸ÀÍÕ¤¬Â³¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÀº×û¤ÊÉ½¾ð¤¬´Ë¤ó¤À¤Î¤¬4¥·ー¥º¥ó¤Ö¤ê¤Ë¸½ÌòÉüµ¢¤È¤Ê¤Ã¤¿Á°ß·ßº¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤À¡£
¡Ö»Õ¾¢¡×¤È¸ý¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢°ì½Ö¤Ë¤·¤Æ¾Ð´é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÀÖÌÚ¤ÏÁ°ß·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÖÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤ä¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£½Ð»º¤ò¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤µ¤¹¤¬¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥·¥£¡ÊÁ°ß·¡Ë¤µ¤ó¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ª¥Õ¥Üー¥ë¤ÎÆ°¤¡¢¤â¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¤«¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢³Ø¤Ù¤ë¤³¤È¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÊý¤Î¾å¼ê¤¤¤È¤³¤í¤òµÛ¼ý¤·¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È²þ¤á¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Á°ß·¤Ï2014ー15¥·ー¥º¥ó¤ËÉÙ»ÎÄÌ¤ËÆþÃÄ¤·¡¢1Ç¯ÌÜ¤«¤é¼çÎÏ¤È¤·¤Æ¥Áー¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿¥·¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¥¬ー¥É¡£Åìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¤â3£ø3½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÉÙ»ÎÄÌ¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤È¤Ç³èÌö¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ2021-22¥·ー¥º¥ó¤ò¤â¤Ã¤ÆÀË¤·¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é°úÂà¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤·¤«¤·¡¢°úÂà¤«¤é3Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤¿º£Ç¯¡¢·ëº§¤È½Ð»º¤ò·Ð¤¿Á°ß·¤Ï¸½ÌòÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡¡Á°ß·¤¬µìÀ«¡¦¼Äºê¤ÇÉÙ»ÎÄÌ¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿8¥·ー¥º¥ó¡¢¤½¤Î1ÅÙÌÜ¤Î°úÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿ºÇ¸å¤Î¥·ー¥º¥ó¤ËÆþÃÄ¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤¬ÀÖÌÚ¤À¡£Á°ß·¤Î¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ë¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¤Ë¼è¤êÁÈ¤à»ÑÀª¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿ÀÖÌÚ¤é¿·¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï´¶¤¸¤ë¤â¤Î¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¤³¤Î¥·ー¥º¥ó¡¢W¥êー¥°¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ë¿·¿Í¾Ò²ð¤È¤·¤Æ·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ë¤Ï¡¢ÀÖÌÚ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢±ü°Ë¿á¡¢ÅÏî´Íª¡Ê2023Ç¯¤Ë°úÂà¡Ë¤ÈÅö»þ¤Î¿·¿Í3¿Í¤¬¡¢¤½¤í¤Ã¤ÆÌÜÉ¸¤ÎÁª¼ê¤ËÁ°ß·¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÌÜÉ¸¤ÎÁª¼ê¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤À¤«¤é¡¢ÀÖÌÚ¤Î¸ÀÍÕ¤âÇ®¤òÂÓ¤Ó¤ë¡£¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ËÁö¤ì¤Þ¤¹¤«¡©¡¡3Ç¯¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤Ã¤±¡©¡¡¤È¤¤¤¦¤°¤é¤¤Á´Á³¥Ö¥é¥ó¥¯¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¤·¡¢Æ°¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Ã¤«¤êÆ°¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¥ª¥Õ¥·ー¥º¥ó¤Ë¼«Ê¬¤òÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤ëÊý¤À¤«¤é¡£¿Í¤È¤·¤Æ¤â¤¹¤´¤¯Âº·É¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Áー¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥×¥é¥¹¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¥·ー¥º¥ó¤Ï¥·¥£¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë¤âÍ¥¾¡¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢°ì½ï¤Ë¤Þ¤¿¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¤¬¤Ç¤¤ë¤¦¤ì¤·¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£¤Þ¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó³Ø¤Ð¤»¤Æ¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢°ì½ï¤Ë¥Áー¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
º£²Æ¤Î¹ñºÝÂç²ñ¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿ [¼Ì¿¿]¡áfiba.basketball
¡¡¤½¤ÎÀÖÌÚ¤Ï¡¢²Æ¤Î´Ö¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡Ø2025 BNK¶âÍ» ¥Ñ¥¯¥·¥ó¥¸¥ã¥«¥Ã¥×¡Ù¡Ê´Ú¹ñ¡¿8·î30Æü～9·î7Æü¡Ë¡¢¡ØFIBA Women¡Çs Basketball League Asia 2025¡Ù¡ÊÃæ¹ñ¡¿9·î23Æü～28Æü¡Ë¤òÄÌ¤·¤Æ¼ý³Ï¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤È¥ª¥Õ¥·ー¥º¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Î¼ê¤´¤¿¤¨¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³¤³°¤Î¹â¤¤Áª¼ê¤ä¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤Î¶¯¤¤Áª¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬Àè¤Ë¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¤ä¤ì¤Ð¼é¤ì¤ë¡£¤À¤±¤É¡¢¸å¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤È¥¤ー¥¸ー¤Ê¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï3¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥åー¥È¤Î³ÎÎ¨¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¡¢¥Áー¥à¤Î¤¿¤á¤Ë²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤È¹Í¤¨¤¿¤È¤¤Ë¡¢º£¤Þ¤Ç¤ÏÆþ¤é¤Ê¤¯¤Æ¤âÂÇ¤ÁÂ³¤±¤ë¤Î¤¬Âç»ö¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤·¤«¤·¤Æ¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ò³Ø¤Ù¤¿Âç²ñ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥åー¥È¤¬Æþ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤Ë¡¢ÌµÍý¤·¤Æ¤½¤³¤Ð¤«¤ê¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¤è¤ê¤â¡¢¤â¤Ã¤È¸úÎ¨Åª¤Ë¥Áー¥à¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¡¢°ã¤¦¥¢¥×¥íー¥Á¤Î»ÅÊý¡¢¹¶¤áÊý¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤È¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢·è¤á¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖÂç»ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×
¡¡¤³¤¦¤·¤¿µ¤¤Å¤¤Ï¡¢¤¬¤à¤·¤ã¤é¤À¤Ã¤¿¥ëー¥ー¥¤¥äー¤«¤é·Ð¸³¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½ÆÀ¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤È¤â¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¼ºÇÔ¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡£¤É¤ó¤É¤ó¥×¥é¥¹¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥·¥åー¥È¤òÂÇ¤Ä³ÑÅÙ¤ò¾¯¤·ÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤ä¡¢¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤âº£¥·ー¥º¥ó¤Ï¥Ï¥ó¥É¥éー¤Î¤È¤¤Ë¥Üー¥ë¤ò¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Î¾õ¶·¤ò¸«¤Æ¥·¥åー¥È¤òÂÇ¤Ä¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£º£¡¢¥·¥åー¥È¤â¾¯¤·½¤Àµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¥êー¥°¤Ë¸þ¤±¤Æ¤¤¤¤½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡Á°ß·¤¬¥Áー¥à¤òµî¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î3Ç¯´Ö¡¢ÀÖÌÚ¤Ï¥·ー¥º¥ó¤ò·Ð¤ë¤´¤È¤ËÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤¹¤Ù¤¯À®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¿¡£ºò¥·ー¥º¥ó¤Î¥×¥ìー¥ª¥Õ¤Ç¤Î³èÌö¤Ïµ²±¤Ë¿·¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥×¥ìー¥ª¥Õ¥Ù¥¹¥È5¤â¼õ¾Þ¤·¡¢Í¥¾¡¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤Î°ì¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆüËÜÂåÉ½³èÆ°¤âÈà½÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂç¤¤Ê»É·ã¤À¡£¤½¤¦¤·¤Æ·Þ¤¨¤ë5Ç¯ÌÜ¤Î¥·ー¥º¥ó¡¢ÀÖÌÚ¤ÏÂº·É¤·¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤¡È»Õ¾¢¡É¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÆüËÜ°ì¤È¤¤¤¦Äº¤Ë¸þ¤±¤ÆÁö¤êÂ³¤±¤ë¡£
Ê¸¡áÅÄÅçÁáÉÄ
¡ÚÆ°²è¡ÛWBLA2025vs¥¦¥é¥ó¥Ðー¥È¥ë¡¦¥¢¥Þ¥¾¥ó¥º ¥Ï¥¤¥é¥¤¥È