¡Ú²û¤«¤·¤¤±ÇÁü¡Û1961Ç¯ ±§ÌîーÅìµþ´Ö¤ò¶î¤±È´¤±¤¿ÆÃµÞ¡ÖÉÙ»Î¡× »³ÍÛËÜÀþ¤òÁö¤ë¼ÖÎ¾¤ÎÆ°ÎÏ¸»¤¬¡È¾øµ¤¡É¤«¤é¡ÈÅÅµ¤¡É¤Ø¡¡
²¬»³±ÇÁü¥é¥¤¥Ö¥é¥êー¥»¥ó¥¿ー¤ËÌ²¤ë²áµî¤ÎÈëÂ¢±ÇÁü¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡Ö¥Ë¥åー¥¹¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯¡×¡£
¡Ú²èÁü¤ò¸«¤ë¡ÛÆÃµÞ¡ÖÉÙ»Î¡×¤ò¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³ÑÅÙ¤«¤é
º£²ó¤Ï1961Ç¯10·î¡¢»³ÍÛËÜÀþ¤òÁö¤ë¼ÖÎ¾¤ÎÆ°ÎÏ¸»¤¬¾øµ¤µ¡´Ø¤«¤éÅÅµ¤¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿·¤¿¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ÆÃµÞÅÅ¼Ö¤Î¥Ë¥åー¥¹¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
1961Ç¯10·î1Æü¡¢±§Ìî±Ø¤Î¥Ûー¥à¤Ë³ê¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¿ÅÅ¼Ö¡£
ÆÃµÞ¡ÖÉÙ»Î¡×¤Ç¤¹¡£
ÁÒÉß¤È¹Åç¸©¤Î»°¸¶¤Î´Ö¤¬ÅÅ²½¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ËÈ¼¤¤¡¢¾øµ¤µ¡´Ø¼Ö¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÉÙ»Î¡×¤ÏÅö»þºÇ¿·±Ô¤Î¼ÖÎ¾¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç14»þ´Ö¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿±§ÌîーÅìµþ´Ö¤ò9»þ´Ö20Ê¬¤Ç·ë¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
±¿Å¾³«»Ï¤ò½Ë¤¦¥»¥ì¥â¥Ëー¤Ë¤Ï¥ß¥¹»¾´ô¤ä¥ß¥¹¶ÌÌî¤é¤¬½ÐÀÊ¡£
Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¥Ûー¥à¤Ë½¸¤Þ¤ê¤ªº×¤êÁû¤®¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾øµ¤µ¡´Ø¼Ö¤ËÈæ¤Ù¤Æ¥¹¥Ôー¥Ç¥£ー¤Ç²÷Å¬¤ÊÅÅ¼Ö¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¡¢Åö»þ¤Î¿Í¡¹¤Ï¿´¤òÍÙ¤é¤»¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
