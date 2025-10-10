Ado¡¢4½µÏ¢Â³¤Ç²áµî¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤ò¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¡ª¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë´ë²è¡ØRoad to Dome Tour: Ado 5th Anniversary Premire¡Ù³«ºÅ·èÄê
Ado¤Î¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー5¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢YouTube¤Ë¤Æ4½µÏ¢Â³¤ÇAdo¤Î²áµî¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤¬¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¤µ¤ì¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë´ë²è¡ØRoad to Dome Tour: Ado 5th Anniversary Premire¡Ù¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¢£Âè1ÃÆ¤Ï¡Ö»ä¤ÏºÇ¶¯¡×at Ado 2nd Live¡Ø¥«¥à¥Ñ¥Í¥ë¥é¡Ù
¡ØRoad to Dome Tour: Ado 5th Anniversary Premire¡Ù¤Ç¤Ï¡¢10·î11Æü¤«¤é11·î1Æü¤Þ¤Ç¤Î4½µÏ¢Â³¤ÇËè½µÅÚÍË21»þ¤è¤ê¡¢Ado¤Î¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤ò¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¡£
Âè1ÃÆ¤È¤Ê¤ë10·î11Æü¤Ï¡¢2022Ç¯8·î11Æü¤Ëºë¶Ì¡¦¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹ー¥Ñー¥¢¥êー¥Ê¤Ë¤Æ¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¡Ö»ä¤ÏºÇ¶¯¡× ¡ÊAdo 2nd Live¡Ø¥«¥à¥Ñ¥Í¥ë¥é¡Ù¡Ë¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£2½µÌÜ°Ê¹ß¤Î³Ú¶Ê¤Ï¸åÆü¸ø³«Í½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
³®Àû¸ø±é¤È¤Ê¤ë¥Éー¥à¥Ä¥¢ー¡ØAdo DOME TOUR 2025¡Ö¤è¤À¤«¡×¡Ù³«ºÅ¤Þ¤Ç»Ä¤ê1¥õ·î¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¸½ºß¤âÀä»¿È¯ÇäÃæ¤À¡£
¢£¡ØRoad to Dome Tour: Ado 5th Anniversary Premire¡Ù¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
10/11¡ÊÅÚ¡Ë21:00～¡Ö»ä¤ÏºÇ¶¯¡× at Ado 2nd Live¡Ø¥«¥à¥Ñ¥Í¥ë¥é¡Ù
10/18¡ÊÅÚ¡Ë21:00～¡Ö¡©¡©¡©¡× at Ado Á´¹ñ¥Ä¥¢ー2023¡Ö¥Þー¥º¡×
10/25¡ÊÅÚ¡Ë21:00～¡Ö¡©¡©¡©¡× at Ado THE FIRST WORLD TOUR ¡ÈWish¡É
11/01¡ÊÅÚ¡Ë21:00～¡Ö¡©¡©¡©¡× at Ado SPECIAL LIVE 2024¡Ö¿´Â¡¡×
