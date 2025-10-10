¹â»ÔÁíºÛ¡ÖÂçÊÑ¡¢»ÄÇ°¡×¸øÌÀÅÞ¤¬Ï¢Î©À¯¸¢Î¥Ã¦¡¡¤³¤Î¤¢¤ÈÎ×»þ¹ñ²ñ¤È¡È½àÈ÷¤Ê¤¡É³°¸ò¤Ø¡©¡ÚN¥¹¥¿²òÀâ¡Û
¸øÌÀÅÞ¤¬¡¢Ï¢Î©À¯¸¢¤«¤é¤ÎÎ¥Ã¦¤ò¼«Ì±ÅÞ¡¦¹â»ÔÁíºÛ¤ËÅÁ¤¨¡¢¤½¤Î¸å¡¢¹â»ÔÁíºÛ¤Ïµ¼Ô²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÖÂçÊÑ¡¢»ÄÇ°¡×¤ÈÏÃ¤¹¹â»ÔÁíºÛ
¡Ö°ìÊýÅª¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¡ÄÂçÊÑ»ÄÇ°¡× ¸øÌÀÅÞ¤¬Ï¢Î©À¯¸¢Î¥Ã¦
¼«Ì±ÅÞ¡¡¹â»ÔÁáÉÄ ÁíºÛ
¡ÖÀÆÆ£ÂåÉ½¤«¤é¼¨¤µ¤ì¤¿·üÇ°ÅÀ¤ÎÃæ¤Ç¡¢³ÎÇ§¡¦Ä´À°¤¬É¬Í×¤ÊÅÀ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ï¿¿Ùõ¤ËÂÐ±þ¤¹¤Ù¤¯¡¢Â®¤ä¤«¤ËÂÐ±þ¤¹¤Ù¤¯¡¢ÅÞÆâ¤Ç¤³¤Îºî¶È¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÖËÜÆü¡¢¸øÌÀÅÞ¤«¤é¤ÏÀ¯¼£»ñ¶âµ¬ÀµË¡¤Î²þÀµ¤Ë´Ø¤¹¤ë¸øÌÀÅÞ°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¾ì¤Ç»¿ÈÝ¤ò¼¨¤¹¤è¤¦¤Ëµá¤á¤é¤ì¤¿¡£¼«Í³Ì±¼çÅÞ¤Ï¡¢¤´¾µÃÎ¤ÎÄÌ¤êÅÞÆâ¼êÂ³¤¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¾ì¤Ç¡¢»ä1¿Í¤ÇÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤È¤«¡¢2¿Í¤ÇÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£ÅÞÆâ¤Ë»ý¤Áµ¢¤Ã¤Æ¶¨µÄ¤ò¤·¤Æ¡¢¼êÂ³¤¤Ë¤Î¤Ã¤È¤Ã¤ÆÂ®¤ä¤«¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¤¤¤ÈÊÖ»ö¤ò¤·¤¿¡£Íè½µ¤Ë¤â¤¦°ìÅÙ¡¢¶¨µÄ¤ò³«¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»Ý¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖÀèÊý¤«¤é¤Ï¡¢¤½¤ì¤Ï¶ñÂÎÅª¤Ê²óÅú¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢°ìÊýÅª¤ËÏ¢Î©À¯¸¢¤«¤é¤ÎÎ¥Ã¦¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²æ¤¬ÅÞ¤È¤·¤Æ¤ÏÃúÇ«¤ËÀâÌÀ¤â¤¹¤Ù¤¯¡¢°ì¤Ä°ì¤Ä¿¿Ùõ¤ËÂÐ±þ¤ò¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç26Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢ÌîÅÞ¤Î»þÂå¤â´Þ¤á¤Æ¶¨ÎÏ¤ò¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿´Ø·¸¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÂçÊÑ»ÄÇ°¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿·ëÏÀ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½¸øÌÀÅÞ°Ê³°¤ÎÌîÅÞ¤È¤ÎÏ¢·È¤Î²ÄÇ½À¤Ï?
¡Öº£¡¢¿½¤·¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ï²¿¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
¡Úº£·î¤Î¼ç¤ÊÀ¯¼£ÆüÄø¡Û
¢§20Æü°Ê¹ß
¡¦Î×»þ¹ñ²ñ¾¤½¸
¡¦ÁíÍýÂç¿Ã»ØÌ¾Áªµó
¢§26Æü¡Á
¡¦ASEAN´ØÏ¢¼óÇ¾²ñµÄ¡Ê¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¡Ë
¢§27Æü¡Á
¡¦¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎÍèÆü
¢§31Æü¡Á
¡¦APEC¼óÇ¾²ñµÄ¡Ê´Ú¹ñ¡Ë
ÆüÈæËã²»»Ò¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
Î×»þ¹ñ²ñ¾¤½¸¤äÁíÍýÂç¿Ã»ØÌ¾Áªµó¤Ï20Æü°Ê¹ß¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤â³°¸ò¤ÎÍ½Äê¤¬Î©¤ÆÂ³¤±¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¹ñºÝ¾ðÊó»ï¡Ö¥Õ¥©¡¼¥µ¥¤¥È¡×¸µÊÔ½¸Ä¹¡¡Äé¿Êå¤µ¤ó:
ËÜÍè¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢³°Ì³¾Ê¤Î´´Éô¤ò¸Æ¤ó¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎÂÐºö¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿½àÈ÷¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£
¤¿¤À¡¢º£²ó¹â»ÔÁíºÛ¤¬ÁíÍý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤Î½àÈ÷¤äÊÙ¶¯¤ò¤¹¤ë»þ´Ö¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
Äé¿Êå¤µ¤ó
¹ñºÝ¾ðÊó»ï¡Ö¥Õ¥©¡¼¥µ¥¤¥È¡×¸µÊÔ½¸Ä¹
BS-TBS¡ÖÊóÆ»1930¡×¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼