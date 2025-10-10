¡Ú SixTONES¡¦¾¾Â¼ËÌÅÍ ¡Û¿¹¼·ºÚ¤¬¥µ¡¼¥Õ¥£¥ó»£±Æ¤Ç´íµ¡°ìÈ±¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¥Á¥¯¥ê¡¡¡ÖÀäÂÐ¤Ë100¥¥í½Ð¤Æ¤Ê¤¤¤è¡×
SixTONES¡¦¾¾Â¼ËÌÅÍ¤µ¤ó¡¢ÇÐÍ¥¡¦¹âÈª½¼´õ¤µ¤ó¡¢¿¹¼·ºÚ¤µ¤ó¤é¤¬¡¢±Ç²è¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡Ù¤Î½éÆüÉñÂæ°§»¢¤ËÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú SixTONES¡¦¾¾Â¼ËÌÅÍ ¡Û¿¹¼·ºÚ¤¬¥µ¡¼¥Õ¥£¥ó»£±Æ¤Ç´íµ¡°ìÈ±¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¥Á¥¯¥ê¡¡¡ÖÀäÂÐ¤Ë100¥¥í½Ð¤Æ¤Ê¤¤¤è¡×
¾¾Â¼¤µ¤ó¤Ï ¡È¤¤¤è¤¤¤è¸ø³«¤·¤¿¤ó¤À¤Ê¤È¤¤¤¦¶½Ê³¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÉÔ°Â¤Êµ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡É ¤È¡¢¤ä¤ä¶ÛÄ¥¤·¤Ê¤¬¤é°§»¢¡£¾å±Ç¸å¤ÎÉñÂæ°§»¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢´ÑµÒ¤Î´é¤ò¸«¤Ê¤¬¤é ¡È²¿¤Ç¤¹¤«¤½¤ÎÉ½¾ð¤Ï¡©¡É ¤ÈëÃ¤·¤ß¤Ä¤Ä¡¢ ¡È¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥¨¥ó¥É¤Ê¤Î¤«¡¢²¿¥¨¥ó¥É¤Ê¤Î¤«¡¢½ª¤ï¤Ã¤Æ30Ê¬¤ä1»þ´Ö¤Ç·è¤á¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£²¿¤Ê¤é¡¢³§¤¬ÏÃ¤·¤Æ¤ëÏÃ¤è¤ê¤â¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê°ì¿Í¤Ç¹Í¤¨¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦´é¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±¿¿Ùõ¤Ë³§¤µ¤ó¤¬¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡É ¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
ÇÐÍ¥¡¦²¬ÅÄ¾À¸¤µ¤ó¤È¤ÎÂè1»Ò¤òÇ¥¿±Ãæ¤Î¹âÈª½¼´õ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤ªÊ¢¼þ¤ê¤¬¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ë¥°¥ì¡¼¤Î¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¤ò±©¿¥¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡£ºîÉÊ¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ ¡Èº£²ó¤Ï¡Ê»£±Æ¤¬¡ËÉÔ»×µÄ¤ÊÂÎ¸³¤À¤Ã¤¿¡£»£±Æ¤¬¸ÉÆÈ¤Ç¡¢°ì¿Í¤ÇÁë¤Î³°¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤¬Â¿¤¯¤Æ¡£ÀÅ¤«¤ËÃ¸¡¹¤È»£±Æ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¡¢¤½¤³¤«¤éÀëÅÁ¤Ë¤«¤±¤Æ³§¤µ¤ó¤Ë²ñ¤¨¤¿¤êÏÃ¤¬½ÐÍè¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¸ø³«¤Ë¸þ¤±¤Æ¥Á¡¼¥à´¶¤¬¥®¥å¥Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë´¶¤¸¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤·Ð¸³¤Ç¡¢º£°ìÈÖ¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡É ¤È¡¢ÀªÂ·¤¤¤·¤¿¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤ò¸«¤Æ´î¤Ó¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿¹¤µ¤ó¤Ï ¡È¡Ê¥µ¡¼¥Õ¥£¥ó»£±Æ¤Î¡ËÎý½¬¤È¤¤¤¦¤«Í·¤Ó¤Ç¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ÇÆ°²è¤ò»£¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ü¡¼¥É¤Ë°ìÄ¾Àþ¤Ë¡Ê¿²Å¾¤ó¤Ç¡Ë¾è¤Ã¤Æ¤¿¡£¤½¤·¤¿¤é¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«100¥¥í¤¯¤é¤¤¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÆ°¤½Ð¤·¤Æ¡¢¿²¤¿¤Þ¤ÞÇÈ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª¡É ¤È´Î¤òÎä¤ä¤·¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤ê¡¢²ñ¾ì¤ò¶Ã¤«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¾¾Â¼¤µ¤ó¤Ï¡¢ ¡È¡Ê¿¹¤µ¤ó¤Ï¡Ë100¥¥í¤òÃÎ¤é¤Ê¤¹¤®¤ë¡£ÀäÂÐ½Ð¤Æ¤Ê¤¤¤è¡É ¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê¤Ä¤Ã¤³¤ß¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
