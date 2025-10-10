¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¤Ë¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ÎÌîÅÞ»ØÆ³¼Ô¥Þ¥ê¥¢¡¦¥³¥ê¥Ê¡¦¥Þ¥Á¥ã¥É»á¡¡¥Î¡¼¥Ù¥ë°Ñ¡ÖÌ±¼ç¼çµÁ¤¬Êø²õ¤Î´íµ¡¤Ë¤¢¤ëÃæ¤ÇÌ¿¤ò¤«¤±¤ÆÀ¼¤ò¾å¤²Í¦µ¤¤òÍ¿¤¨¤¿¡×
2025Ç¯¤Î¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Î¥Þ¥ê¥¢¡¦¥³¥ê¥Ê¡¦¥Þ¥Á¥ã¥É¤µ¤ó¤Î¼õ¾Þ¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Þ¥Á¥ã¥É¤µ¤ó¤Ï¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Î¸µ¹ñ²ñµÄ°÷¤Ç¡¢¸½ºß¤ÏÌîÅÞ»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Î¡¼¥Ù¥ë°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢¥Þ¥Á¥ã¥É¤µ¤óÁª½Ð¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÀ¤³¦¤ÎÌ±¼ç¼çµÁ¤¬Êø²õ¤Î´íµ¡¤Ë¤¢¤ëÃæ¡¢Ì¿¤ò¤«¤±¤ÆÀ¼¤ò¾å¤²Í¦µ¤¤òÍ¿¤¨¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯¤ÎÂçÅýÎÎÁªµó¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥Á¥ã¥É¤µ¤ó¤ÏÆÈºÛ¿§¤ò¶¯¤á¤ë¸½¿¦ÂçÅýÎÎ¤Î¥Þ¥É¥¥¥í»á¤ÎÂÐÎ©¸õÊä¤È¤·¤Æ½ÐÇÏ¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢À¯¸¢Â¦¤«¤éÀ¯¼£ÅªÃÆ°µ¤ò¼õ¤±¡¢½ÐÇÏ¤òÁË»ß¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£