¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¿·ºî¡Û¤¬40¡¦50Âå¤Ë¥É¥ó¥Ô¥·¥ã¡ª Âç¿Í¤Ë»÷¹ç¤¦♡¡Ö½©¥È¥Ã¥×¥¹¡×
¤ä¤Ã¤ÈÎÃ¤·¤¯¤Ê¤ê½©¤Î¤ª¤·¤ã¤ì¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿Âç¿ÍÀ¤Âå¤Ë¤Ï¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¡Û¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£¤·¤Þ¤à¤é¤ÎÂç¿Í¸þ¤±¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖSEASON REASON by Lin.&Red¡Ê¥·ー¥º¥ó¥êー¥º¥ó ¥Ð¥¤ ¥ê¥ó ¥¢¥ó¥É ¥ì¥Ã¥É¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢½©¤Î¿·ºî¤¬Â³¡¹ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¦ー¥ëº®¤Î¥Ë¥Ã¥È¥×¥ë¥ªー¥Ðー¤ä¡ÖPunyu Fit¡×ÁÇºà¤Î¤â¤Î¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Îµ¨Àá¤Ë³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤½¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¤º¤é¤ê¡£º£²ó¤Ï¤·¤Þ¤à¤é¤ÎÂç¿Í¤Ë»÷¹ç¤¦¡Ö½©¥È¥Ã¥×¥¹¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ñ¤Ã¤ÈÌÜ¤ò°ú¤¯Á¯¤ä¤«¥«¥éー¤Î¥Ë¥Ã¥È¥×¥ë¥ªー¥Ðー
¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¡Û¡Ö¥Ë¥Ã¥È¥×¥ë¥ªー¥Ðー¡¡¡×\2,189¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¤Û¤ó¤Î¤ê¥ª¥ì¥ó¥¸¤¬¤«¤Ã¤¿¥ì¥Ã¥É¤Î¥Ë¥Ã¥È¥×¥ë¥ªー¥Ðー¡£ÃÈ¤«¤ß¤Î¤¢¤ëÁ¯¤ä¤«¤Ê¥«¥éー¤È¤Á¤é¤ê¤ÈÇÁ¤¯¼ó¸µ¤ÎÇò¤¤ÉôÊ¬¤¬´é¼þ¤ê¤ò²Ú¤ä¤«¤Ë¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤éÂµÉôÊ¬¤Ï¾¯¤·¤Ý¤ï¤ó¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢½÷À¤é¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ç¤¹¡£¾æ¤âÃ»¤¹¤®¤ºÄ¹¤¹¤®¤º¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ü¥È¥à¥¹¤È¤â¹¥ÁêÀ¡£¥¦ー¥ëº®ÁÇºà¤Î¤¿¤á½©Åß¤ÈÂç³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¡£
ÀöÎý¤µ¤ì¤¿ÇÛ¿§¤¬Âç¿Í¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥³ー¥Ç¤Ë¹ç¤¦
¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¡Û¡Ö¥ï¥¤¥É¥Üー¥Àー¥×¥ë¥ªー¥Ðー¡×\1,419¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥·¥Ã¥¯¤ÊÇÛ¿§¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥Üー¥ÀーÊÁ¤Î¥×¥ë¥ªー¥Ðー¡£¤æ¤Ã¤¿¤ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ÇÂÎ¤ÎÀþ¤ò½¦¤¤¤Ë¤¯¤¤¤Î¤âÂç¿ÍÀ¤Âå¤Ë¤Ï´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£Æó¤ÎÏÓÉôÊ¬¤Ç¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¸ª²ó¤ê¤â¥¹¥Ã¥¥ê¤È¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¡£Âµ¸ýÉôÊ¬¤ÎÂÀ¤á¤Î¥ê¥Ö¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¥«¥¸¥å¥¢¥ë´¶¤òÄø¤è¤¯¥×¥é¥¹¡£Âç¿Í¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥³ー¥Ç¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Î°ìËç¤Ç¤¹¡£
½©¿§ ¡ß ¤×¤Ã¤¯¤êÁÇºà¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¥×¥ë¥ªー¥Ðー
¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¡Û¡Ö¥×¥Ë¥å¥Õ¥£¥Ã¥È¡¡¥×¥ë¥ªー¥Ðー¡×\1,639¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¸ø¼°Instagram¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¿Íµ¤¤Î¡ØPunyu Fit¡ÙÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¡×¤Î¥×¥ë¥ªー¥Ðー¡£¤×¤Ë¤å¤Ã¤È½À¤é¤«¤Ç·Ú¤¯¡¢Ãå¿´ÃÏ¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¼ó¸µ¤È¿þ¤«¤éÇÁ¤¯Çò¤¤ÉôÊ¬¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¡¢½Å¤ÍÃåÉ÷¤Ê¤Î¤â¤ª¤·¤ã¤ì¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¥«¥éー¤Ï4¿§Å¸³«¡£¤³¤Á¤é¤ÎÂ¾¤Ë¥Ùー¥¸¥å¡¢¥Ö¥ëー¡¢¥°¥ìー¤È½©¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ë¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¤¥«¥éー¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Î©ÂÎÅª¤Ê¥Õー¥É¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¡ª ¥Ç¥¤¥êー¥æー¥¹¤ËÍê¤ì¤ë¥×¥ë¥Ñー¥«ー
¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¡Û¡Ö¥×¥ë¥Ñー¥«ー¡×\1,969¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¤³¤Á¤é¤â¡ÖPunyu Fit¡×ÁÇºà»ÈÍÑ¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥×¥ë¥Ñー¥«ー¡£¥Õー¥É¤¬Î©ÂÎÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸«¤¿ÌÜ¤â¤ª¤·¤ã¤ì¡£¤µ¤é¤Ë¾®´é¸ú²Ì¤äËÉ´¨ÂÐºö¤Ë¤â´üÂÔ¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Á°¾å¤¬¤ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç¥Ò¥Ã¥×¤¬±£¤ì¤ëÄ¹¤µ¤âÂç¿Í¤Ë¤Ï´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¥Ç¥Ë¥à¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¤ê¡¢¤Õ¤ï¤Ã¤È¤·¤¿¥¹¥«ー¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ´Å¤µ¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¤âÂç¿Í²Ä°¦¤¯Ãå¤³¤Ê¤»¤½¤¦¡£½©Åß¤Î¥Ç¥¤¥êー¤ËÍê¤ì¤ë°ìËç¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
writer¡§Yuri.H