ÆüËÜ¥Õ¥¡¥óÄÀÌÛ¡Ö¥Ù¥ë¥«¥ó¥×¤¹¤®¤ë¡×¡¡ÀäÌ¯¥È¥é¥Ã¥×¤«¤é¡Ä¥´¡¼¥ëÍÉ¤é¤·¤¿°ì·â¡Ö°Û¼¡¸µ¤Ë¾å¼ê¤¤¡×
¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤Î10ÈÖ¥¢¥ë¥ß¥í¥ó¤¬ÀèÀ©¥´¡¼¥ë
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Ï10·î10Æü¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¿áÅÄ¤Ç¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ÂåÉ½¤È¤Î¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025¤ËÎ×¤ó¤À¡£
¡¡Á°È¾20Ê¬¤ËMF¥ß¥²¥ë¡¦¥¢¥ë¥ß¥í¥ó¤¬ÀèÀ©¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¤Ê¤«¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ï¾å¼ê¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥Ù¥ë¥«¥ó¥×¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤ÉÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»î¹ç¤ÏÁ°È¾20Ê¬¡¢¥¢¥ë¥ß¥í¥ó¤¬MF¥À¥ß¥¢¥ó¡¦¥Ü¥Ð¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤ÎÉâ¤¶Ì¥Ñ¥¹¤ËÈ´¤±½Ð¤¹¤È¡¢º¸Â¤ÇÀäÌ¯¥È¥é¥Ã¥×¡£¤½¤³¤«¤éGKÎëÌÚºÌ±ð¤Î¸Ô¤òÈ´¤¯ÎäÀÅ¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤Ç¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß31ºÐ¤Î¥¢¥ë¥ß¥í¥ó¤Ï2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤Þ¤Ç¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤Ç¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤¿¼ÂÎÏ¼Ô¡£SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ï¾å¼ê¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¤¤¤Áª¼ê¤À¤Ê¡×¡Ö°ÂÄê¤Ë¾å¼ê¤¤¤Ê¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¥¨¥°¤¤¡×¡Ö¥Ù¥ë¥«¥ó¥×¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥È¥é¥Ã¥×¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö°Û¼¡¸µ¤Ë¾å¼ê¤¤¡×¤Ê¤É¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢¥¢¥ë¥ß¥í¥ó¤Îµ»½Ñ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥´¡¼¥ë¤ËÇ®»ëÀþ¤¬Ãí¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë