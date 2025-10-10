¶âÈ±¥·¥ç¡¼¥È¤Ë·ãÊÑ¤Î¥Û¥é¥óÀé½©¡¢37ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤ÎÀ¼Â³½Ð¡ÖÌµ»ö¤ËÀ¸¤¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Û¥é¥óÀé½©¤¬¡¢10Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤Æ37ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢¶á±Æ¤Ë¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð¤·¤¿¡£
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡Û37ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Û¥é¥óÀé½©¤¬¤«¤ï¤¤¤¹¤®¡Ê¤Û¤«8Ëç¡Ë
¡¡ÀèÆü¡¢¶âÈ±¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢¤Ø¤Î¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Û¥é¥ó¡£º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï9·î28Æü¤Ë37ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¡Ö9¡¿28¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡¡Â¿¤¯¤ÎÊý¤ä¸½¾ì¤Ë¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎÂ¸ºß¤¬»ä¤Î¿ÍÀ¸¤ò¾È¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¤äYouTube¤Ë¤â¥³¥á¥ó¥È¤ò¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¡¤½¤·¤Æ¡¢Î¾¿Æ¤Ë¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤Î¿ÍÀ¸¡£¤Þ¤¿1Ç¯¤òÌµ»ö¤ËÀ¸¤¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£°ì½ï¤Ë¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¡Ö37¡×¤Î¥Ð¥ë¡¼¥ó¤òÊú¤¨¤Æ¤Ï¤·¤ã¤¤¤À¤ê¤¹¤ë¤«¤ï¤¤¤¤»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Åê¹ÆÆâ¤Ç¤ÏºòÇ¯¤ò¡Ö¡Ø¿ÍÀ¸¾ï¤Ëº£¤¬¥Ô¡¼¥¯¡ª¡Ù¤ò¥â¥Ã¥È¡¼¤Ë¡¢º£Ç¯¤â°ìÈÖ¹¬¤»¤Ç°ìÈÖÆÃÊÌ¤ÊÃÂÀ¸Æü¤Ç¤·¤¿¡¡ËèÇ¯¹±Îã¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥é¥¤¥Ö¤Ï¤É¤³¤«¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¥Û¥é¥ó¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¡ª¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÎÉ¤¤ºÐ¤Î½Å¤ÍÊý¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¥Û¥é¥ó¤Á¤ã¤ó¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¤´³èÌö³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥Û¥é¥óÀé½©¡Ê¥Û¥é¥ó¤Á¤¢¤¡Ë
1988Ç¯9·î28ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¿Í¤ÎÉã¤ÈÆüËÜ¿Í¤ÎÊì¤ò¤â¤Ä¡£6ºÐ¤è¤ê¥â¥Ç¥ë¤ò»Ï¤á¤ë¡£ÀÄ»³³Ø±¡Âç³ØÂ´¡£º£Ç¯¤Î3·î¤Ë¤Ï¡¢8Ç¯´Ö¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿¡ØN¥¹¥¿¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤òÂ´¶È¤·¤¿¡£
°úÍÑ¡§¡Ö¥Û¥é¥óÀé½©¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷chiakihoran_official¡Ë
