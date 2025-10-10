ÎÏ»Î¤Ë¤è¤ëÁêËÐ¹ÖºÂ¡ªµÈÈ÷ÄÅ¿À¼Ò ¹ñÊõËÜÅÂ¡¦ÇÒÅÂ ºÆ·ú600Ç¯µÇ°¡ÖÊô½ËÁêËÐº×¤ê¡×
²¬»³»ÔËÌ¶è¤ÎµÈÈ÷ÄÅ¿À¼Ò¤Ç¤Ï¡¢ºÆ·ú600Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¹ñÊõ ËÜÅÂ¡¦ÇÒÅÂ¤ò½Ë¤·¡¢2025Ç¯10·î19Æü(Æü)¤Ë¡ÖÊô½ËÁêËÐº×¤ê¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¶Ì¥Î°æÉô²°¤Î¿ÆÊý¡¦ÎÏ»Î¤ò·Þ¤¨¡¢»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ëÂÎ¸³·¿¥×¥í¥°¥é¥à¤¬ËþºÜ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
µÈÈ÷ÄÅ¿À¼Ò ¹ñÊõËÜÅÂ¡¦ÇÒÅÂ ºÆ·ú600Ç¯µÇ°¡ÖÊô½ËÁêËÐº×¤ê¡×
Æü»þ¡§2025Ç¯10·î19Æü(Æü) 10:00¡Á14:00 (¼õÉÕ³«»Ï 9:30¡Á)
²ñ¾ì¡§µÈÈ÷ÄÅ¿À¼Ò ¶Æâ¡¦Ãæ»²Æ» ¸æãÞÅÂÁ°ÅÚÉ¶ (²¬»³¸©²¬»³»ÔËÌ¶èµÈÈ÷ÄÅ931)
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ (»öÁ°¿½¹þÉÔÍ×)
µÈÈ÷ÄÅ¿À¼Ò¤Î¹ñÊõ ËÜÅÂ¡¦ÇÒÅÂ¤¬ºÆ·ú600Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤òµÇ°¤·¤¿¡ÖÊô½ËÁêËÐº×¤ê¡×
ÁêËÐ¤Ï¸ÅÍè¤è¤ê¿À¤ËÊû¤²¤ë¿À»ö¤È¤·¤Æ¿À¼Ò¤È¿¼¤¯·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¿À°è¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÊôÇ¼ÁêËÐ¤Ï¡¢µ§¤ê¤È¸òÎ®¤¬¸òº¹¤¹¤ëÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤Ç¤¹¡£
ÅöÆü¤Ï¶Ì¥Î°æÉô²°¤è¤ê¶Ì¥Î°æ¿ÆÊý¤ÈÎÏ»Î4Ì¾(ÉÙ»ÎÅì¡¦ËÜÌÚ»³¡¦ÈþÉÍ³¤¡¦Åì¾È»³)¤¬Íè¾ì¤·¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¼ç¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢ÁêËÐ¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¤¿¤ê¡¢ÎÏ»Î¤È¤Õ¤ì¤¢¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤¬Â¿¿ôÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿ÀÁ°¤Ç¤Î¸·¤«¤ÊÅÚÉ¶Æþ¤ê¤ÈÊôÇ¼¼èÁÈ¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢ÎÏ»Î¤Ë¤è¤ëÁêËÐ¹ÖºÂ¤ä¡¢»Ò¤É¤â¤ä°ìÈÌ¤ÎÊý¤â»²²Ã¤Ç¤¤ë¸òÎ®ÁêËÐ¤ò¼Â»Ü¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢ÁêËÐ¿Ó¶çÈäÏª¤ä¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢ÎÏ»Î¤È¤ÎµÇ°»£±Æ¡¦¥µ¥¤¥ó²ñ¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¤Á¤ã¤ó¤³¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤â¤¢¤ê¡¢ÁêËÐÉô²°¤ÎÌ£¤ò´®Ç½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÊ¸²½¤òÂÎ¸³
ÁêËÐ¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤Êý¡¢»Ò¤É¤â¤ËÅÁÅýÊ¸²½¤òÂÎ¸³¤µ¤»¤¿¤¤¤´²ÈÂ²¡¢ÎÏ»Î¤È¤Õ¤ì¤¢¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤Êý¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤¬³Ú¤·¤á¤ë°ìÆü¤Ç¤¹¡£
¹ñÊõ¤ÎºÆ·ú600Ç¯¤È¤¤¤¦µÇ°¤¹¤Ù¤Ç¯¤Ë¡¢¿ÀÀ»¤Ê¿À¼Ò¤Î¶Æâ¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ëÊôÇ¼ÁêËÐ¡£
ÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÊ¸²½¤Ë¿¨¤ì¡¢ÎÏ»Î¤È¸òÎ®¤Ç¤¤ë¡¢¤Þ¤¿¤È¤Ê¤¤µ¡²ñ¤Ç¤¹¡£
²¬»³¡¦µÈÈ÷ÄÅ¿À¼Ò¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÊô½ËÁêËÐº×¤ê¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ÎÏ»Î¤Ë¤è¤ëÁêËÐ¹ÖºÂ¡ªµÈÈ÷ÄÅ¿À¼Ò ¹ñÊõËÜÅÂ¡¦ÇÒÅÂ ºÆ·ú600Ç¯µÇ°¡ÖÊô½ËÁêËÐº×¤ê¡× appeared first on Dtimes.