¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤Î¾¾°æ¥±¥à¥ê¤¬¤¤ç¤¦10Æü¡¢ABC¥Æ¥ì¥Ó¡ØÃµÄå¡ª¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯¡¼¥×¡Ù¡ÊËè½µ¶âÍË¡¡¸å11¡§17¡¡¢¨´ØÀ¾ÃÏ¶è¡Ë¤Ç¿·ÃµÄå¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Þ¤µ¤«¤ÎÄ´ºº¡ª¿·ÃµÄå¤È¤Ê¤Ã¤¿¾¾°æ¥±¥à¥ê https://www.oricon.co.jp/news/2411466/embed/video/
¡¡¥±¥à¥ê¤¬Ä´ºº¤·¤¿¤Î¤Ï¡ÖÇú¾Ð¡ª¾®¥Í¥¿½¸¡×¡£¡Ö¤¤¤¤Ê¤ê¾®¥Í¥¿½¸¤Ç¡£´ðËÜÅª¤Ë¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯¡¼¥×¤Ï¡¢°ì¿Í¤Î°ÍÍê¼Ô¤ÎÊý¤È¸þ¤¹ç¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢ÊÑ¤Ê¿Í¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó²ñ¤ï¤µ¤ì¤Æ¡Ä¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸À¤¦¡£
¡¡¡Ö²ÈÂ²¤«¤é»ä¤Î¸ý¤¬¥É¥ÖÀî¤ß¤¿¤¤¤ÊÆ÷¤¤¤¬¤¹¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦°ÍÍê¼Ô¤Î½÷À¤Ë¤Ï¡Ö22ºÐ¤Î½÷À¤Ç¤¹¤è¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤ë¥ê¥¹¥¯¤È¤«¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤ÈÉÔ°Â¤¬¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¿¦¾ì¤Î¥Û¥¹¥ÈÃç´Ö¤¬¸À¤¦¤Ë¤Ï¡¢ËÍ¤Î¥Ø¥½¤ÏÇ¾Å·¤ò´Ó¤«¤ì¤ë¤°¤é¤¤½¤¤¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤è¤¯Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¡ÈÆ÷¤¤¡É¤Ë´Ø¤¹¤ë°ÍÍê¤¬Â³¤¯¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¡ÖºÊ¤¬¸À¤¦¤Ë¤Ï¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç¤âÄÌÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÉÔ»×µÄ¤Ê¤°¤é¤¤¡¢ËÍ¤Ï¡È¥ì¥®¥å¥é¡¼¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬Á´¤¯¸À¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤½¤¦¤À¡£³ÎÇ§¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦°ÍÍê¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤ÏËÜÅö¤Ë¾®¥Í¥¿¤Ç¤·¤¿¡£²»À¼¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡×¤È¤³¤Ü¤¹¡£
¡¡ºÇ¸å¤Î°ÍÍê¤Ï¡¢¡Ö91ºÐ·è°Õ¤Î¥«¥ß¥ó¥°¥¢¥¦¥È¡×¡£°ÍÍê¼Ô¤Î91ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÉã¤Ï¡¢»¶Êâ¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿ºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃËÀ¤ÈÏÃ¤ò¤¹¤ë¤¦¤Á¡¢Í§¾ð¤¬²êÀ¸¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¼Â¤ÏÉã¤ÏÂç¤Îµð¿Í¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡¢ºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¤Æ¡¢ÃçÎÉ¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£¤À¤¬¡¢¼«Ê¬¤òµ½¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬¶ìÄË¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¡£4¤Ä¤Î°ÍÍê¤Î²ò·è¤ËÄ©¤ó¤À¥±¥à¥ê¿·ÃµÄå¤Ï¡Ö¾®¥Í¥¿½¸¤ÏÉý¤¬¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤À½¤¤¿Í¤È¡¢·ë¹½¡¢´¶Æ°Åª¤Ê¤ä¤Ä¤Þ¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¤â¡¢¤¼¤Ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢±Ê¸«Âç¸ãÃµÄå¡Ö¤â¤¦°ìÅÙÂç¼ÖÎØ¤ò²ó¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¡¢·ËÆóÍÕÃµÄå¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ëÍÌ¾¿Í¤Ï¡©¡×¤òÆÏ¤±¤ë¡£
