¡¡¥Õ¥©¡¼¥¯¥·¥ó¥¬¡¼¤Î¾¾»³Àé½Õ¡Ê69¡Ë¤Î½©¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼¤¬10Æü¡¢ºë¶Ì¡¦±ÛÃ«»Ô¤Î¥µ¥ó¥·¥Æ¥£±ÛÃ«»ÔÌ±¥Û¡¼¥ë¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£12·î24Æü¤ÎËÌ³¤Æ»¡¦»¥ËÚÊ¸²½·Ý½Ñ·à¾ì¸ø±é¤Þ¤ÇÁ´¹ñ20ÅÔ»Ô¤ò²ó¤ë¡£Åìµþ¸ø±é¤Ï12·î12Æü¤ÎÅìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à¡£
¡¡³«±é¤Î10Ê¬Á°¤«¤é¡ÈÀé½Õ¥³¡¼¥ë¡É¤¬¶Á¤ÅÏ¤ëÃæ¡¢¡ÖI LOVE YOU¡×¤ÇËë¤ò³«¤±¤¿¡£Àé½Õ¤Ï¡Ö6Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È°§»¢¤·¤¿¡£Æ±²ñ¾ì¤Ïºò½©¡¢½éÆü¤ËÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¶¹¿´¾É¤Î°²½¤Ë¤è¤ë´§Æ°Ì®¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤«¤éÃæ»ß¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡Öº£Æü¤Ï1Ç¯Á°¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ²Î¤¤¤¿¤¤¡×¤È°ÕÍß¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¡Ö¶ä¤Î±«¡×¡Ö»þ¤Î¤¤¤¿¤º¤é¡×¤ò¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤ÎºîÉÊ¤òÇ®¾§¤¹¤ë¤È¡¢Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¤¢¤Îº¢¤Ï¡¢È±¤ÎÌÓ¤â¤Õ¤µ¤Õ¤µ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¸À¤¤¡¢¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö»ä¤Ë¤ÏÌ¼¤¬1¿Í¤¤¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢Ì¼¤Ï»ä¤ËÈ±¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡£¤º¤Ã¤È¡Ø¤ªÉã¤µ¤ó¡¢¥¿¥³¤µ¤ó¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¦¤ó¤À¤è¤Ê¡×¤È¼«µÔ¥Í¥¿¤Ç²ñ¾ì¤ò¾Ð¤ï¤»¤ë¤È¡¢Â³¤±¤ÆÏÃ¤Ï¡Ö¤µ¤Ã¤¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¹â»Ô¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡Ä¡×¤ÈÀ¯¼£¤ÎÏÃÂê¤Ë¡£
¡¡¡Ö¤ß¤ó¤Êº£Æü¤Ï¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ËÍè¤Æ¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¸øÌÀÅÞ¤¬À¯¸¢¤«¤éÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤Ê¡¢¼«¸øÀ¯¸¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼¡¤ÏÃ¯¤¬ÁíÍý¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ã¤ÆÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤ÎÀ¯¼£¤¬¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤Êý¸þ¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤â½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡×¤È·üÇ°¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö²¿¤»¡¢¼«Ì±ÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤ÇÈ¾¿ô¤ò³ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¤½¤ì¤¬¸øÌÀÅÞ¤¬Î¥¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞ¤È¤·¤Æ¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹À¯¸¢¤ò¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£µÕ¤ËÌîÅÞ¡£Î©·û¡¢¹ñÌ±¡¢°Ý¿·¡¢¤½¤ì¤Ë¸øÌÀ¤¬¾è¤Ã¤«¤Ã¤¿¤éÌîÅÞ¤ÎÀ¯¸¢¤¬½ÐÍè¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ï¤±¤À¤±¤É¤Ê¡£¤Þ¡¢¤È¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤âÎ©·û¤È¸øÌÀ¤¬°ì½ï¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¡¢¤½¤ì¤â¤É¤¦¤À¤í¤¦¤«¤Ê¡£º£¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ¤«¤é¤·¤¿¤é¡¢¤½¤¦¤Ï´ÊÃ±¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤È¤Ï»×¤¦¤±¤É¡¢¤¿¤À¡¢À¯¼£²È¤Ï¤ï¤«¤é¤ó¤«¤é¤Ê¡£²¶¤Ï¡¢¤¦¤Á¤ÎÎëÌÚ½¡ÃË¤ò¸«¤Æ¤¤¿¤«¤é¤À¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë²¿¤¬¤¢¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¡¢»ýÏÀ¤ò¸ì¤ë¤È¡ÖÀµÄ¾¡¢¤³¤ó¤Ê¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤»þ¤Ë¡Ø¶ä¤Î±«¡Ù¤Ê¤ó¤Æ²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ï2Éô¹½À®¤Ç¡¢¡ÖÄ¹¤¤Ìë¡×¡ÖÂç¶õ¤ÈÂçÃÏ¤ÎÃæ¤Ç¡×¤Ê¤É2»þ´ÖÈ¾¤Ç17¶Ê¤òÎÏ°ìÇÕ²Î¤¤¾å¤²¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ß¤ó¤Êº£Æü¤Ï¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ËÍè¤Æ¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¸øÌÀÅÞ¤¬À¯¸¢¤«¤éÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤Ê¡¢¼«¸øÀ¯¸¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼¡¤ÏÃ¯¤¬ÁíÍý¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ã¤ÆÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤ÎÀ¯¼£¤¬¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤Êý¸þ¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤â½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡×¤È·üÇ°¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö²¿¤»¡¢¼«Ì±ÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤ÇÈ¾¿ô¤ò³ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¤½¤ì¤¬¸øÌÀÅÞ¤¬Î¥¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞ¤È¤·¤Æ¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹À¯¸¢¤ò¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£µÕ¤ËÌîÅÞ¡£Î©·û¡¢¹ñÌ±¡¢°Ý¿·¡¢¤½¤ì¤Ë¸øÌÀ¤¬¾è¤Ã¤«¤Ã¤¿¤éÌîÅÞ¤ÎÀ¯¸¢¤¬½ÐÍè¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ï¤±¤À¤±¤É¤Ê¡£¤Þ¡¢¤È¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤âÎ©·û¤È¸øÌÀ¤¬°ì½ï¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¡¢¤½¤ì¤â¤É¤¦¤À¤í¤¦¤«¤Ê¡£º£¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ¤«¤é¤·¤¿¤é¡¢¤½¤¦¤Ï´ÊÃ±¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤È¤Ï»×¤¦¤±¤É¡¢¤¿¤À¡¢À¯¼£²È¤Ï¤ï¤«¤é¤ó¤«¤é¤Ê¡£²¶¤Ï¡¢¤¦¤Á¤ÎÎëÌÚ½¡ÃË¤ò¸«¤Æ¤¤¿¤«¤é¤À¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë²¿¤¬¤¢¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¡¢»ýÏÀ¤ò¸ì¤ë¤È¡ÖÀµÄ¾¡¢¤³¤ó¤Ê¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤»þ¤Ë¡Ø¶ä¤Î±«¡Ù¤Ê¤ó¤Æ²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ï2Éô¹½À®¤Ç¡¢¡ÖÄ¹¤¤Ìë¡×¡ÖÂç¶õ¤ÈÂçÃÏ¤ÎÃæ¤Ç¡×¤Ê¤É2»þ´ÖÈ¾¤Ç17¶Ê¤òÎÏ°ìÇÕ²Î¤¤¾å¤²¤¿¡£