¿ä¤·¤ÈÆ±¤¸¥¹¥¤¡¼¥Ä¤òÃíÊ¸¤¹¤ëÀ¼Í¥¹¥¤¤ÎOL¡£Çã¤¤ÊªÃæ¤â¿ä¤·¤Î¤³¤È¤ÇÆ¬¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡ª¡¿¤ï¤¿¤·¤Ã¤Æ³²°¤Ç¤¹¤«¡©1§
¡Ø¤ï¤¿¤·¤Ã¤Æ³²°¤Ç¤¹¤«¡©¡Á¤ª²ÖÈªÀ¼Í¥¿ß¤Î¾ì¹ç¡Á1¡Ù¡Ê´ä¾ë¤½¤è¤´¡§Ãø¡¢²Ê¾æ¤Ò¤È¤Ê¡Ê¥»¥Ö¥ó¥Ç¥¤¥º¥¦¥©¡¼¡Ë¡§µÓËÜ/KADOKAWA¡ËÂè7²ó¡ÚÁ´14²ó¡Û
¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ø¤ï¤¿¤·¤Ã¤Æ³²°¤Ç¤¹¤«¡©¡Á¤ª²ÖÈªÀ¼Í¥¿ß¤Î¾ì¹ç¡Á¡Ê1¡Á2´¬¡Ë¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
¤¤¤¿¤Ã¤ÆÉáÄÌ¤Î²ñ¼Ò°÷¡¦Èþ²Ö¡Ê26ºÐ¡Ë¤ÎÀ¸¤¹ÃÈå¤Ï¡¢¼ã¼ê¥¤¥±¥á¥óÀ¼Í¥¡¦ÅÚ´ôÌî¥«¥¨¥Ç¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤³¤È¡£¥Á¥±¥Ã¥ÈÇã¤Ã¤Æ¡¢¥°¥Ã¥ºÇã¤Ã¤Æ¡¢ÇÛ¿®´Ñ¤Æ¡¢¥¢¥Ë¥á´Ñ¤Æ¡Ä¤¿¤À¤¿¤À¹¥¤¤Ç¡¢¤¿¤À¤¿¤À¿ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¤½¤ì¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡Ä¤½¤¦ºÇ½é¤Ï¡£¤·¤«¤·¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï¤¸¤ï¤¸¤ï¤È¥«¥¨¥Ç¤Ë¡Ö³²°¥ª¥¿¡×¤¬·²¤¬¤ê¤Ï¤¸¤á¤ë¡£¡Ö¥«¥¨¥Ç¤¯¤ó¤Ï¡¢»ä¤¬¸î¤ë¡ª¡×ÂÄ¤Á¤æ¤¯¿ä¤·³è½÷»Ò¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ø¤ï¤¿¤·¤Ã¤Æ³²°¤Ç¤¹¤«¡©¡Á¤ª²ÖÈªÀ¼Í¥¿ß¤Î¾ì¹ç¡Á¡Ù¡Ê1¡Á2´¬¡Ë¡£¤´¹¥É¾¤Ë¤Ä¤¡¢´°·ë´¬¤È¤Ê¤ëÂè2´¬¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÄÉ²Ã¤·¤ÆºÆÏ¢ºÜ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ø¤ï¤¿¤·¤Ã¤Æ³²°¤Ç¤¹¤«¡©¡Á¤ª²ÖÈªÀ¼Í¥¿ß¤Î¾ì¹ç¡Á¡Ê1¡Á2´¬¡Ë¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
¤¤¤¿¤Ã¤ÆÉáÄÌ¤Î²ñ¼Ò°÷¡¦Èþ²Ö¡Ê26ºÐ¡Ë¤ÎÀ¸¤¹ÃÈå¤Ï¡¢¼ã¼ê¥¤¥±¥á¥óÀ¼Í¥¡¦ÅÚ´ôÌî¥«¥¨¥Ç¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤³¤È¡£¥Á¥±¥Ã¥ÈÇã¤Ã¤Æ¡¢¥°¥Ã¥ºÇã¤Ã¤Æ¡¢ÇÛ¿®´Ñ¤Æ¡¢¥¢¥Ë¥á´Ñ¤Æ¡Ä¤¿¤À¤¿¤À¹¥¤¤Ç¡¢¤¿¤À¤¿¤À¿ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¤½¤ì¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡Ä¤½¤¦ºÇ½é¤Ï¡£¤·¤«¤·¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï¤¸¤ï¤¸¤ï¤È¥«¥¨¥Ç¤Ë¡Ö³²°¥ª¥¿¡×¤¬·²¤¬¤ê¤Ï¤¸¤á¤ë¡£¡Ö¥«¥¨¥Ç¤¯¤ó¤Ï¡¢»ä¤¬¸î¤ë¡ª¡×ÂÄ¤Á¤æ¤¯¿ä¤·³è½÷»Ò¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ø¤ï¤¿¤·¤Ã¤Æ³²°¤Ç¤¹¤«¡©¡Á¤ª²ÖÈªÀ¼Í¥¿ß¤Î¾ì¹ç¡Á¡Ù¡Ê1¡Á2´¬¡Ë¡£¤´¹¥É¾¤Ë¤Ä¤¡¢´°·ë´¬¤È¤Ê¤ëÂè2´¬¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÄÉ²Ã¤·¤ÆºÆÏ¢ºÜ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£