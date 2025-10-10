¤ß¤º¤Û¶ä¹Ô¤¬´ªÄê·Ï¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¹¹¿·¡¡¤¢¤¹¡Ê11Æü¡ËÌë¤«¤é¤¢¤µ¤Ã¤Æ¡Ê12Æü¡ËÃë¤Ë¤«¤±¤ÆATM¤Ê¤É¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òµÙ»ß¤Ø
¤ß¤º¤Û¶ä¹Ô¤Ï11Æü¤ÎÌë¤«¤é´ð´´¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹¹¿·¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ËÈ¼¤Ã¤Æ12Æü¤Î¸á¸å¤Þ¤Ç¡¢ATM¤ä¥Í¥Ã¥È¥Ð¥ó¥¥ó¥°¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ß¤º¤Û¶ä¹Ô¤¬¹Ô¤¦¤Î¤Ï´ªÄê·Ï¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖMINORI¡×¤Î¹¹¿·ºî¶È¤Ç¤¹¡£2019Ç¯¤ÎÆ³Æþ°ÊÍè¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤Ê¹¹¿·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¹¹¿·¤Ï11Æü¤ÎÌë10»þ¤«¤é12Æü¸á¸å1»þ¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¤³¤Î´Ö¡¢¢§ATM¤Ç¤ÎÆþ½Ð¶â¤ä¢§¥Í¥Ã¥È¥Ð¥ó¥¥ó¥°¡Ö¤ß¤º¤Û¥À¥¤¥ì¥¯¥È¡×¤ÎÍøÍÑ¡¢¢§¡ÖPayPay¡×¤Ê¤É¡¢ÅÅ»Ò·èºÑ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ø¤Î¤ß¤º¤Û¶ä¹Ô¤Î¸ýºÂ¤«¤é¤ÎÆþ¶â¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤ß¤º¤Û¶ä¹Ô¤Ç¤Ï2021Ç¯¤Ë¥·¥¹¥Æ¥à¾ã³²¤¬È¯À¸¡£¹Ô°÷¤¬¤ª¤é¤º¸½¾ì¤¬º®Íð¤·¤¿·Ð¸³¤«¤é¡¢ÉÔÂ¬¤Î»öÂÖ¤ËÈ÷¤¨¤Æ¥µ¡¼¥Ó¥¹ºÆ³«»þ¤Ë¤Ï¹Ô°÷¤¬Áë¸ý¤Ê¤É¤ÇÂÐ±þ¤¹¤ëÂÖÀª¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£